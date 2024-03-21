Будут либо пригодны, либо непригодны к службе: Рада приняла закон о повторном медосмотре мужчин, признанных ограниченно пригодными

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".

Об этом в комментарии LIGA.net заявил член оборонного комитета, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский, передает Цензор.НЕТ.

"Замысел к закону прост: мобилизовать людей, сформировать резерв, защитить нашу страну. И для этого внедряется категория – "или ты годен, или вообще тебя списали и забыли". Ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики, если ограничен в каких-то своих физических способностях", – рассказал он.

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По его словам, мотивация такого решения - подготовка к длительной войне и "худших сценариев".

Кроме того, закон предусматривает первоочередное военное образование: человек с 18 до 25 лет должен пройти обучение, стать на военный учет, получить военную специальность, пояснил нардеп.

"Всех людей, которые по состоянию здоровья пригодны, от 25 до 60 лет, сделать военнообязанными, все должны встать в строй. Либо ты подвергаешься бронированию, либо ты в строю – вот что предусмотрено законом", – добавил Здебский.

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Нардеп отметил, что пригодность или непригодность к военной службе будет регулироваться военно-врачебной комиссией.

21 марта Рада приняла закон №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Им, в частности, предполагается, что мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Целью закона является усовершенствование механизмов обеспечения некоторых прав военнослужащих, в частности на информацию, медицинское обеспечение, отпуска, а также прав полицейских на единовременную денежную помощь в случае гибели (смерти), определение потери трудоспособности, правового регулирования других вопросов, связанных с реализацией прав военнослужащих и военных должностных лиц во время прохождения военной службы, пишет Укринформ.

По закону военнослужащие будут иметь право на свободное получение, использование и распространение информации.

В то же время расширены права защитников и защитниц на отпуска по лечению. Предусмотрена возможность пребывания в медицинских учреждениях и отпусках для лечения в связи с болезнью или после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения до 12 месяцев подряд.

Предусматривается возможность пребывания военнослужащими на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через 4 месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

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Каждый месяц службы военнослужащих, защищающих государство во время полномасштабного вторжения, будет засчитан в выслуге лет как 3 месяца.

Кроме того, предусмотрена возможность получить денежную компенсацию за все неиспользованные военнослужащими дни отпуска при увольнении со службы.

Также на уровне закона устанавливается минимальный предел гарантированной государством денежной выплаты в размере 15 миллионов гривен семьям погибших защитников Украины.