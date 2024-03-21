Будут либо пригодны, либо непригодны к службе: Рада приняла закон о повторном медосмотре мужчин, признанных ограниченно пригодными
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".
Об этом в комментарии LIGA.net заявил член оборонного комитета, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский, передает Цензор.НЕТ.
"Замысел к закону прост: мобилизовать людей, сформировать резерв, защитить нашу страну. И для этого внедряется категория – "или ты годен, или вообще тебя списали и забыли". Ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики, если ограничен в каких-то своих физических способностях", – рассказал он.
По его словам, мотивация такого решения - подготовка к длительной войне и "худших сценариев".
Кроме того, закон предусматривает первоочередное военное образование: человек с 18 до 25 лет должен пройти обучение, стать на военный учет, получить военную специальность, пояснил нардеп.
"Всех людей, которые по состоянию здоровья пригодны, от 25 до 60 лет, сделать военнообязанными, все должны встать в строй. Либо ты подвергаешься бронированию, либо ты в строю – вот что предусмотрено законом", – добавил Здебский.
Нардеп отметил, что пригодность или непригодность к военной службе будет регулироваться военно-врачебной комиссией.
21 марта Рада приняла закон №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Им, в частности, предполагается, что мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.
Целью закона является усовершенствование механизмов обеспечения некоторых прав военнослужащих, в частности на информацию, медицинское обеспечение, отпуска, а также прав полицейских на единовременную денежную помощь в случае гибели (смерти), определение потери трудоспособности, правового регулирования других вопросов, связанных с реализацией прав военнослужащих и военных должностных лиц во время прохождения военной службы, пишет Укринформ.
По закону военнослужащие будут иметь право на свободное получение, использование и распространение информации.
В то же время расширены права защитников и защитниц на отпуска по лечению. Предусмотрена возможность пребывания в медицинских учреждениях и отпусках для лечения в связи с болезнью или после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения до 12 месяцев подряд.
Предусматривается возможность пребывания военнослужащими на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через 4 месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.
Каждый месяц службы военнослужащих, защищающих государство во время полномасштабного вторжения, будет засчитан в выслуге лет как 3 месяца.
Кроме того, предусмотрена возможность получить денежную компенсацию за все неиспользованные военнослужащими дни отпуска при увольнении со службы.
Также на уровне закона устанавливается минимальный предел гарантированной государством денежной выплаты в размере 15 миллионов гривен семьям погибших защитников Украины.
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Під час голосування у пленарному залі дану поправку на підтвердження не ставили, тож, вона має бути врахована і у фінальному тексті, який буде йти на підпис до голови Верховної Ради
https://sud.ua/uk/news/publication/296245-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-povtornom-meditsinskom-osmotre-ogranichenno-prigodnykh-muzhchin#:~:text=%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96
«...громадяни України, які були визнані обмежено придатними..., підлягають... медичному огляду з метою визначення придатності...».
Нами керують долбойоби...
Судячи з коментарів усіляких слуг, все прийнято. Звісно варто зачекати публікації фінальної версії, але схоже що дійсно закон про "Забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист "частково перетворили на Закон "Про мобілізацію".
По новому закону обидва будуть однаково придатними без зазначених обмежень, хоч штурмовиком хоч водієм, оскільки у військовому квітку буде зазначено - ПРИДАТНИЙ. Хоча і зараз другу, напівхвору, ніхто не забороняв мобілізувати але з обмеженнями по виконанню функцій - водієм, чи папірці у штабі перекладати - ок, а 20кг бронік якщо вона одягне то там і ляже.
Фізичний стан від прийняття закону ніяк не зміниться. Обмежено придатних і зараз мобілізувати не було перешкод. Звідси, яка мета закону - якраз щоб можна було розподіляти по спеціальностях без обмежень, якщо придатний - то штурмовік і крапка. А наскільки потрібні такі придатні штурмовики 55 років командиру?? Наскільки єффективні на полі бою?? Чи є у нас достатній ресурс щоб розмінювати 10 таких "штурмовиків" на одного рошиянина?
Я вже не кажу про отримання цієї обмеженої придатності зараз, тут дійсно треба бути не тільки суттево хворим а ще й мати купу підтверджуючих це папірців. Тобто переважна більшість обмежено придатних такі мають суттеві проблемі із здоров'ям, від мобілізації їх це не звільняє але і на м'ясо кидати виглядає абсурдом, нехай замінюють військових у тилу, працюють у штабах, тиж же ТЦК, чому ні?
Таке враження що це рашка лобіювала зазначену норму закона, ну насправді одна справа коли проти тебе воює 500к придатних і інша справа 500к вчорашніх обмежено придатних дідів.
А іншого можна наполегливо запрошувати на медкомісію, бо цей агітував за порошенка чи без нього у конкурента бізнес розвалиться. Це ж природньо, що коли у якоїсь особи з'являється можливість вирішувати твою долю, то рідко хто зможе встояти перед спокусою чи то заробити на цьому чи поквитатися з кимось.
А щоб цього ніколи більше не відбувалося, повинен бути не просто закон про мобілізацію. повинен бути закон, що кожен громадянин країни приймає так чи інакше участь в обороні країни від агресії. А хто ухиляється від цього - не має права бути громадянином чи хоча б займати державні посади, посади в органах місцевої влади і депутатські місця різного рівня.
І це повинно стосуватися всіх. Не приймав агрохімія на першій лінії оборони? - не може він бути депутатом парламенту. Те ж саме і по працівникам міністерств. А як же жінки, тим більше вже з проблемним здоров'ям? - а вони теж мусять одягнути форму і служити в тому міністерстві, як прикомандирована від військової частини. Отієї самої від якої квартальщик кварталить. але лише жінки. Чомусь принцеса британська у роки другої світової кермувала чи то санітарним авто чи ще якимось. І корона з неї не впала. А у нас десь взялося стільки ізбраного сміття, що для них те не по феньшую. вони не мусять бачити кров і піт як поряд, так і з свого тіла. Ніби взяли бога за бороду.
Багато справді є старих чи немічних, без допомоги дітей самі не можуть вижити. Так от для того і є служба для жіночого племені, коли вони доглядають таких людей, а чоловік, котрий доглядав - йде захищати країну. Чи за кермом танка, чи за кермом авто, яке возить **********, продуктти та інше необхідне для воїнів. Лозунг "все - для фронту, все - для перемоги", він хоч і запам'ятався із совка, але він є єдиноправильний. Ми не можемо знати - стільки ще триватитме ця війна, навіть якщо буде тимчасове затишшя. Тому слід не виловлювати тих, хто не встиг запастись бронею, а всім побувати у лавах захисників.
І знову ж мушу підкреслити: якби воїн знав, що його сім'я перебуває десь у безпечній країні і він може із своїх воїнських заробітків фінасувати їх безпечне перебування, то він би спокійніше відчував би себе у тому пеклі. А тим більше, коли б міг частіше їздити у відпустку і відпочивати у колі сім'ї. Як на мене - кращого відпочинку і придумати не можна. але ж наша обрана уявною більшістю влада зробила все, аби знищити отой запал від початку 2022 року. І зробила багато ще до початку 2022 року, аби кацапам вистелити доріжку із запрошенням з Криму та від Чорнобиля.
то мені зовсім не дивно про саме таку версію мобілізації - загинути мають якісь одні, і вижити мають якісь зовсім другі. Які і далі оберуть безвідповідальну владу.
Я впевнений, що краща влада б таки добилася б фінансування партнерами і армії в повному обсязі. По європейських розцінках. І при достатньому контролі за коштами, коли все контролюється спільним з партнерами органом, грошей би вистачало на багато більше дронів чи інших непрємниїх для раші речей - ракет вироблених нами та літаків взятих в лізинг.