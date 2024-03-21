За минувшие сутки россияне обстреляли Сумщину 51 раз, в области зафиксировано 273 взрыва, - ОВА
В течение дня россияне совершили 51 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 273 взрыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.
Отмечается, что обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская громады.
- Хотинская громада: враг бил из ствольной артиллерии (10 взрывов), миномета (2 взрыва) и ударил дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
- Великописаревская громада: совершены обстрелы из миномета (55 взрывов), артиллерии (6 взрывов), АГС (19 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), авиуадар пусков КАБ с самолетов тактической авиации (5 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (9 взрывов) и минометный обстрел (2 взрыва), нанесен удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
- Миропольская громада: был артиллерийский обстрел (7 взрывов).
- Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из гранатометов СПГ и АГС (20 взрывов), гранатомета РПГ-7В (8 взрывов), ствольной артиллерии (48 взрывов), РСЗО (20 взрывов), танка (10 взрывов), минометов (9 взрывов), удар дроном-камикадзе типа "FPV" (7 взрывов).
- Николаевская громада: осуществлен пуск авиационных бомб типа КАБ с самолетов тактической авиации (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: были обстрелы из ствольной артиллерии (17 взрывов).
- Ворожбянская громада: осуществлен авиуадар пусков КАБ с самолетов тактической авиации (1 взрыв).
- Свеская громада: зафиксирован пуск ракет НАР с вертолета (5 взрывов).
- Эсманская громада: произошел авиационный обстрел с самолета - пуски ракет типа НАР (5 взрывов) и минометные обстрелы (2 взрыва).
- Дружбовская громада: врагом нанесен удар БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).
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