Скоро украинские солдаты ощутят прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, - Кулеба

В обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, также Украина активно работает с другими странами, которые говорят о возможности реализации подобного проекта.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы", - сказал Кулеба.

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Глава МИД заверил, что Украина не останавливается на чешской инициативе, а работает и с другими странами, ведь "одной инициативой здесь не обойдешься".

"Мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы и уже активно над этим работают", – сказал министр.