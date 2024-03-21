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Новости
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Скоро украинские солдаты ощутят прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба

В обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, также Украина активно работает с другими странами, которые говорят о возможности реализации подобного проекта.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы", - сказал Кулеба.

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Глава МИД заверил, что Украина не останавливается на чешской инициативе, а работает и с другими странами, ведь "одной инициативой здесь не обойдешься".

"Мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы и уже активно над этим работают", – сказал министр.

Автор: 

боеприпасы (2363) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
В ім'я дня Дауна, заткніть йому пельку...... Як не малюська, так оця дупа з вухами. Просто мовчіть, не заважайте людям працювати, задовбали!
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21.03.2024 23:36 Ответить
+10
тебе б разом з зеленим гандоном на той снаряд і до кацапів!
і патріотизм довели б і кацапів поменшало б
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21.03.2024 23:29 Ответить
+9
Скоро українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів

Власне, це мають відчути рузьге солдати.
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21.03.2024 23:36 Ответить
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Нещодавно уряд Естонії провів аналіз ситуації і дійшов висновку, що вся Європа може виробляти приблизно 50 000 снарядів на місяць, і не вся ця кількість відправляється в Україну. А українська влада попередила, що їй потрібно 200 000 снарядів на місяць.
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21.03.2024 23:29 Ответить
тебе б разом з зеленим гандоном на той снаряд і до кацапів!
і патріотизм довели б і кацапів поменшало б
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21.03.2024 23:29 Ответить
Це він про оті, що Юрій Швець нагадав в Ютубі, чи про оті ракети >200 штук, які «десь забулися/загубилися, в Умерова-тимошенка…уже більше двох місяців!!??https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0
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21.03.2024 23:30 Ответить
Скоро українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів

Власне, це мають відчути рузьге солдати.
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21.03.2024 23:36 Ответить
В ім'я дня Дауна, заткніть йому пельку...... Як не малюська, так оця дупа з вухами. Просто мовчіть, не заважайте людям працювати, задовбали!
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21.03.2024 23:36 Ответить
Чекаю коли кулеба розповість про досягнення шашликової ініціативи 22 року.
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22.03.2024 00:18 Ответить
до чого ці заклики .он оленевод 20 ФАБів показав і сказав усе для фронту ..не есвео а фронт
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21.03.2024 23:44 Ответить
Скоріше відчують прибуття на фронт снарядів, в рамках північнокорейської ініціативи...
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21.03.2024 23:48 Ответить
Шо б ми робили без Кулеби? На нього вся надія! )))
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21.03.2024 23:53 Ответить
А может пэрестанытэ пызждеть что куда и од кого!!!,******
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21.03.2024 23:58 Ответить
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22.03.2024 00:01 Ответить
Бачу як працюєте - вже більш ніж 2 роки немає посла України в Чехії. Ось така ваша праця
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22.03.2024 05:31 Ответить
/Україна не зупиняється на чеській ініціативі\
Кульоба, а яка заслуга в цьому твоя особиста чи твоєї контори "рога та копита"?
Може це попрацювали потужні послиці Венедіктова та Ілащук? Або Маркарова?
Стидобище...
Не забудь затягнутися сигарою в прямому етері.
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22.03.2024 08:39 Ответить
 
 