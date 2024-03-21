Скоро украинские солдаты ощутят прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, - Кулеба
В обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, также Украина активно работает с другими странами, которые говорят о возможности реализации подобного проекта.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы", - сказал Кулеба.
Глава МИД заверил, что Украина не останавливается на чешской инициативе, а работает и с другими странами, ведь "одной инициативой здесь не обойдешься".
"Мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы и уже активно над этим работают", – сказал министр.
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і патріотизм довели б і кацапів поменшало б
Власне, це мають відчути рузьге солдати.
Кульоба, а яка заслуга в цьому твоя особиста чи твоєї контори "рога та копита"?
Може це попрацювали потужні послиці Венедіктова та Ілащук? Або Маркарова?
Стидобище...
Не забудь затягнутися сигарою в прямому етері.