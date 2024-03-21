Поддержка Украины могла бы выйти за рамки поставок оружия, - глава Генштаба Франции Бюркар
Кремль не должен рассчитывать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставкой оружия.
Об этом заявил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Война закончится, когда Россия перестанет нападать", – сказал Бюркар журналистам после переговоров в Париже с командующим вооруженными силами нового члена НАТО Швеции генералом Микаэлем Боденом.
Глава Кремля Владимир Путин "построил свою операцию на идее, что Запад никогда не придет в Украину, а будет просто поставлять оружие", - сказал Бюркар.
"Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы пойти до конца, потому что эта идея не является правильной", – добавил он.
"Война в Украине касается нас, потому что мы причастны к ее последствиям. Поэтому европейцы должны быть способны рисковать, чтобы обеспечить безопасность Европы в следующем десятилетии", - считает генерал.
Несмотря на споры вокруг его высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тут навіть після всього що росіяни зробили з Україною зараз і з іншими країнами раніше європейці і США панькаються з російськими нацистами. Ніби не розуміють, що це загроза і для них також. І серйозна.
Почитайте скільки зброї надали союзники й видаліть свій безглуздий коментар.
Чому чмо? Да то му що "человек морально дно"! Брехав народу що вторження не буде -хоча сам признав що знав ,а це в свою чергу і відповідальність за Бучу і десятки інших міст і селищ де люд був застигнутий зненацька, що привело до тисяч смертей ,катувань. А тепер це ЧМО чотириждиухилянт бігає в мілітарі стайл,корчить з себе полководця!
Якщо ти постійно щось обіцяєш, то або вже виконуй, або балабол.
(Думаю, на незграбні заперечливі жести українського диригента наші французькі друзі могли б не зважати - просто прийдіть і скажіть: "Ми тут, щоб допомогти. Ми будемо з вами разом." - І український диригент (він же - колишній піаніст) зрозуміє і погодиться грати в інтернаціональному оркестрі разом.)