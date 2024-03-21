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Новости Война
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Поддержка Украины могла бы выйти за рамки поставок оружия, - глава Генштаба Франции Бюркар

олова Генштабу Франції Бюркар

Кремль не должен рассчитывать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставкой оружия.

Об этом заявил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Война закончится, когда Россия перестанет нападать", – сказал Бюркар журналистам после переговоров в Париже с командующим вооруженными силами нового члена НАТО Швеции генералом Микаэлем Боденом.

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Глава Кремля Владимир Путин "построил свою операцию на идее, что Запад никогда не придет в Украину, а будет просто поставлять оружие", - сказал Бюркар.

"Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы пойти до конца, потому что эта идея не является правильной", – добавил он.

"Война в Украине касается нас, потому что мы причастны к ее последствиям. Поэтому европейцы должны быть способны рисковать, чтобы обеспечить безопасность Европы в следующем десятилетии", - считает генерал.

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Несмотря на споры вокруг его высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Автор: 

Франция (3545)


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Топ комментарии
+9
Прішліть авіацію з пілотами - 100 машин і 100 пілотів хватить. Головна біда це тотальне домінування рузкіх в повітрі і стирання України з лиця землі
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21.03.2024 23:43 Ответить
+5
...і могла б вийти на інший рівень, але наше найвеличніше Щоневтікло сказало: "нога французського легіона нам не потрібна"! (п.с. для тих хто в такні - тільки за запрошенням країни можна долучити іноземні війска (легіони)!)
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21.03.2024 23:57 Ответить
+4
Бомбардування нафтових родовищ росіян.
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21.03.2024 23:43 Ответить
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Прішліть авіацію з пілотами - 100 машин і 100 пілотів хватить. Головна біда це тотальне домінування рузкіх в повітрі і стирання України з лиця землі
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21.03.2024 23:43 Ответить
А як ці пилоту допоможуть знищити ТУ 95, які за кілька тисяч км від України ракети по нас запускають?
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21.03.2024 23:59 Ответить
Мова про каб. Зараз це страшна зброя.
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22.03.2024 00:04 Ответить
Ту 95 це вже не проблема (після того як зрйнували пів Харкова). Зараз їх ракети збивають в основному. Каби ось нова проблема.
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22.03.2024 00:06 Ответить
Бомбардування нафтових родовищ росіян.
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21.03.2024 23:43 Ответить
Европейцы как обычно все превратили в словесный балаган.
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21.03.2024 23:46 Ответить
Нацистський третій рейх перемогли завдяки в тому числі бомбардуванням їх промислів і заводів (і нічого що там гинули раби з України в тому числі).

А тут навіть після всього що росіяни зробили з Україною зараз і з іншими країнами раніше європейці і США панькаються з російськими нацистами. Ніби не розуміють, що це загроза і для них також. І серйозна.
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21.03.2024 23:51 Ответить
Тут зброї не можуть поставити, а ще за якісь ,,рамки" мова!
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21.03.2024 23:52 Ответить
Вас у гуглі забанили?
Почитайте скільки зброї надали союзники й видаліть свій безглуздий коментар.
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22.03.2024 02:57 Ответить
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21.03.2024 23:53 Ответить
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21.03.2024 23:56 Ответить
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21.03.2024 23:56 Ответить
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21.03.2024 23:57 Ответить
Оце Ребров та хлопці гарно підтримали дух і ЗСУ і усіх Українців!!!
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21.03.2024 23:59 Ответить
спортсменів - на фронт!
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22.03.2024 00:05 Ответить
Кацапе - у тєбя ус атклєілса. Футбол і є їх фронт. Кацапню від успіхів України ще більше коробить ніж від Джавелінів.
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22.03.2024 00:07 Ответить
спортсменів - на фронт!
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22.03.2024 00:50 Ответить
...і могла б вийти на інший рівень, але наше найвеличніше Щоневтікло сказало: "нога французського легіона нам не потрібна"! (п.с. для тих хто в такні - тільки за запрошенням країни можна долучити іноземні війска (легіони)!)
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21.03.2024 23:57 Ответить
Ех! Був би в нас президент який хоче перемоги ... А так чмо недолуге якому рейтинги важливіше .
Чому чмо? Да то му що "человек морально дно"! Брехав народу що вторження не буде -хоча сам признав що знав ,а це в свою чергу і відповідальність за Бучу і десятки інших міст і селищ де люд був застигнутий зненацька, що привело до тисяч смертей ,катувань. А тепер це ЧМО чотириждиухилянт бігає в мілітарі стайл,корчить з себе полководця!
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22.03.2024 00:54 Ответить
Звісно сказав, Московія жидко какає від думки що іньші країни можуть допомогти військовими Україні, тиснуть на кротяче кубло біля Зе а ті вже впливають на Зе.
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22.03.2024 02:59 Ответить
Ці балачки скоро звучатимуть несолідно.

Якщо ти постійно щось обіцяєш, то або вже виконуй, або балабол.
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22.03.2024 00:01 Ответить
Французька арія звучить надзвичайно цікаво, але прелюдія занадто затягнулась.

(Думаю, на незграбні заперечливі жести українського диригента наші французькі друзі могли б не зважати - просто прийдіть і скажіть: "Ми тут, щоб допомогти. Ми будемо з вами разом." - І український диригент (він же - колишній піаніст) зрозуміє і погодиться грати в інтернаціональному оркестрі разом.)
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22.03.2024 03:22 Ответить
 
 