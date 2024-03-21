Поддержка Украины могла бы выйти за рамки поставок оружия, - глава Генштаба Франции Бюркар

Кремль не должен рассчитывать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставкой оружия.

Об этом заявил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Война закончится, когда Россия перестанет нападать", – сказал Бюркар журналистам после переговоров в Париже с командующим вооруженными силами нового члена НАТО Швеции генералом Микаэлем Боденом.

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Глава Кремля Владимир Путин "построил свою операцию на идее, что Запад никогда не придет в Украину, а будет просто поставлять оружие", - сказал Бюркар.

"Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы пойти до конца, потому что эта идея не является правильной", – добавил он.

"Война в Украине касается нас, потому что мы причастны к ее последствиям. Поэтому европейцы должны быть способны рисковать, чтобы обеспечить безопасность Европы в следующем десятилетии", - считает генерал.

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Несмотря на споры вокруг его высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.