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Новости Война
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Вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе на Львовщине, начался пожар, - ОВА

шахед

Во время воздушной тревоги российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что, по состоянию на этот час, информация о пострадавших не поступала.

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Автор: 

беспилотник (3788) Козицкий Максим (98) Львовская область (2940)


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