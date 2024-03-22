Вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе на Львовщине, начался пожар, - ОВА
Во время воздушной тревоги российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные", - говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что, по состоянию на этот час, информация о пострадавших не поступала.
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