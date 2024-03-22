Россияне запускают фейки о разрушении дамбы ДнепроГЭС. Это ИПСО, - Центр противодействия дезинформации
Россия после массированной атаки по украинским энергетическим объектам хочет посеять панику среди украинцев и распространяет фейки.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"ДнепрГЭС - стоит. Больше информации официально будет со временем. Но Центр уже фиксирует различные фейки об "уничтожении плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света", - говорится в сообщении.
В ЦПД отметили, что вся эта информация не соответствует действительности и призвали доверять только официальным источникам.
Также в Центре противодействия дезинформации напомнили, что снимать и публиковато фото и видео последствий ракетных ударов запрещено.
"Мы зафиксировали сегодня немало таких случаев. Враг, в том числе, отслеживает такой контент и корректирует огонь", - говорится в сообщении ЦПД.
Что с ДнепроГЭСом?
Утром 22 марта Россия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции. На станции начался пожар. Последствия авиаударов ликвидируют энергетики и сотрудники чрезвычайных служб.
Укргидроэнерго уверяет, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.
Атака на украинскую энергетику
Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.
В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.
Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.
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