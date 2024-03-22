Россияне запускают фейки о разрушении дамбы ДнепроГЭС. Это ИПСО, - Центр противодействия дезинформации

Россия после массированной атаки по украинским энергетическим объектам хочет посеять панику среди украинцев и распространяет фейки.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"ДнепрГЭС - стоит. Больше информации официально будет со временем. Но Центр уже фиксирует различные фейки об "уничтожении плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что вся эта информация не соответствует действительности и призвали доверять только официальным источникам.

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Также в Центре противодействия дезинформации напомнили, что снимать и публиковато фото и видео последствий ракетных ударов запрещено.

"Мы зафиксировали сегодня немало таких случаев. Враг, в том числе, отслеживает такой контент и корректирует огонь", - говорится в сообщении ЦПД.

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Что с ДнепроГЭСом?

Утром 22 марта Россия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции. На станции начался пожар. Последствия авиаударов ликвидируют энергетики и сотрудники чрезвычайных служб.

Укргидроэнерго уверяет, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

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Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.