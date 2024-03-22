РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5717 посетителей онлайн
Новости Война
5 490 16

Россияне запускают фейки о разрушении дамбы ДнепроГЭС. Это ИПСО, - Центр противодействия дезинформации

дніпрогес

Россия после массированной атаки по украинским энергетическим объектам хочет посеять панику среди украинцев и распространяет фейки.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"ДнепрГЭС - стоит. Больше информации официально будет со временем. Но Центр уже фиксирует различные фейки об "уничтожении плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что вся эта информация не соответствует действительности и призвали доверять только официальным источникам.

Читайте также: Рашисты ударили по дамбе ДнепроГЭС. Угрозы прорыва нет, ситуация контролируемая, - "Укргидроэнерго"

Также в Центре противодействия дезинформации напомнили, что снимать и публиковато фото и видео последствий ракетных ударов запрещено.

"Мы зафиксировали сегодня немало таких случаев. Враг, в том числе, отслеживает такой контент и корректирует огонь", - говорится в сообщении ЦПД.

Читайте также: Враг осуществил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, - Галущенко

Что с ДнепроГЭСом?

Утром 22 марта Россия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции. На станции начался пожар. Последствия авиаударов ликвидируют энергетики и сотрудники чрезвычайных служб.

Укргидроэнерго уверяет, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

Также смотрите: Российская ракета попала в троллейбус с людьми, двигавшийся через дамбу ДнепроГЭСа, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Автор: 

ДнепроГЭС (29) обстрел (27961) фейк (684) Центр противодействия дезинформации (135)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Ви не фейки спростовуйте,а знімайте ППО з бункеру і там захищайте. Бо такий план орків може привести до серйозних загроз.
показать весь комментарий
22.03.2024 09:01 Ответить
+4
зеленский летом 2019 года закрыл все ракетные программы, включая ППО.
показать весь комментарий
22.03.2024 10:02 Ответить
+3
А навіщо ви допомогаєте підарам і кажете, що атаку треба повторити?
показать весь комментарий
22.03.2024 09:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви не фейки спростовуйте,а знімайте ППО з бункеру і там захищайте. Бо такий план орків може привести до серйозних загроз.
показать весь комментарий
22.03.2024 09:01 Ответить
Туда уже можно не снимать.
показать весь комментарий
22.03.2024 09:48 Ответить
Дебіли!!!! Прорве греблю - змиє ЗАЕС.
показать весь комментарий
22.03.2024 09:01 Ответить
Їм покуй!
показать весь комментарий
22.03.2024 09:01 Ответить
Срань піде у море. Турки, румуни, болгари зрадіють....
показать весь комментарий
22.03.2024 09:04 Ответить
Ні, ЗАЕС на височині, не в долині річки.
показать весь комментарий
22.03.2024 09:31 Ответить
Не змиє, вона будувалася з урахуванням прориву
показать весь комментарий
22.03.2024 10:07 Ответить
"ничто не вечно под луной"
показать весь комментарий
22.03.2024 10:26 Ответить
На днях доб"ють походу.....................
показать весь комментарий
22.03.2024 09:02 Ответить
Ссылку, пжлста.
показать весь комментарий
22.03.2024 09:23 Ответить
Погано що станції не захищені ППО може хоч колись у європейців щось зміниться в голові і вони хочаб АЕС та ГЕС наші прикриють.... щоб уникнути екологічної катастрофи....

Цікаво де всі світові зелені чи грантодавці не дають команди і ті не гавкають... орки ж цілеспрямовано роблять екологічні катастрофи
показать весь комментарий
22.03.2024 09:41 Ответить
а може хай ОП на плотину разом з ППО пересунеться?
показать весь комментарий
22.03.2024 09:49 Ответить
Ми наразі не виробляємо ППО та ракети і за 30 років незалежності ніхто не пробував це робити... хоча у нас було підприємство яке могло розробити та виробляти ******* ППО раз кольчугу розробили
показать весь комментарий
22.03.2024 09:56 Ответить
зеленский летом 2019 года закрыл все ракетные программы, включая ППО.
показать весь комментарий
22.03.2024 10:02 Ответить
Конкретно який ******** комплекс розроблявся а не "модернізація" совкового застарілого?

Після втрати виробника кольчуг документації і обладнання
показать весь комментарий
22.03.2024 10:11 Ответить
А навіщо ви допомогаєте підарам і кажете, що атаку треба повторити?
показать весь комментарий
22.03.2024 09:50 Ответить
 
 