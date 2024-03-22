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Новости Война
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Россияне впервые за более чем 2 недели вывели в Черное море носители "Калибров", - ВМС

калібр

После перерыва в 16 дней Россия впервые вывела в Черное море корабли, которые могут являться носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В акватории Черного моря - 2 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 8 ракет", - говорится в сообщении.

В Азовском море российские корабли пока отсутствуют. В Средиземном море - два российских корабля, среди которых один - носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до восьми ракет.

Также читайте: После паузы длиной в месяц россияне вывели на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Уровень ракетной опасности очень высок, - ОК "Південь"

Ранее спикер ВМС Дмитрий Плетенчук объяснял перерыв в пребывании в Черном море носителей "Калибров" "тем, что был уничтожен патрульный корабль "Сергей Котов".

При этом он подчеркивал: "Это не означает, что уровень ракетной угрозы снизился".

Также читайте: России не удастся замаскировать корабли в Черном море, - британская разведка

Автор: 

ВМС (1483) крылатые ракеты (889) Черноморский флот РФ (1561) Черное море (1488)


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Сподіваюсь морські дрони готові і чекають? ))
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22.03.2024 09:05 Ответить
і багато вас там в польщі сподіваються? об'єднуйтесь вже у зграї небайдужих і дрочіть на сподівання!
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22.03.2024 09:34 Ответить
Пірідурок, не рефлексуй, я в Україні під Старлінком в ЗСУ ))
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22.03.2024 09:45 Ответить
Американці значить дали добро...
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22.03.2024 09:09 Ответить
Ну і де буданга зі своїми ''малюками''?
Чого їх на зустріч не вивели?
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22.03.2024 09:30 Ответить
ти ба! і не бояться ж наших малюків з магурами. нічого, ввечері найвеличніший потужно відповість відосиком
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22.03.2024 09:33 Ответить
"Нептун" - приготуватися......!!!
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22.03.2024 09:45 Ответить
Ну, якщо їм не шкода носіїв , то хто їм лікар ?
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22.03.2024 10:07 Ответить
то топіть їх.
підводні човни як там? в нас вже є підводні дрони?
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22.03.2024 14:27 Ответить
 
 