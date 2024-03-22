Россияне впервые за более чем 2 недели вывели в Черное море носители "Калибров", - ВМС

После перерыва в 16 дней Россия впервые вывела в Черное море корабли, которые могут являться носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В акватории Черного моря - 2 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 8 ракет", - говорится в сообщении.

В Азовском море российские корабли пока отсутствуют. В Средиземном море - два российских корабля, среди которых один - носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до восьми ракет.

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Ранее спикер ВМС Дмитрий Плетенчук объяснял перерыв в пребывании в Черном море носителей "Калибров" "тем, что был уничтожен патрульный корабль "Сергей Котов".

При этом он подчеркивал: "Это не означает, что уровень ракетной угрозы снизился".

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