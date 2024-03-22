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Новости Война
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Силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151: 55 "Шахедов" и 37 ракет, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

ппо

В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Всего враг применил 151 средство воздушного нападения:

  • 63 ударные БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ);
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область – РФ, ВОТ Крым);
  • 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);
  • 5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская обл. – РФ);
  • 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К - Тамбовская область - РФ);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – ВОТ Запорожской области);
  • 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл. – РФ).

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К отражению ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:

  • 55 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131";
  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

"Всем спасибо за боевую работу! Держим небо! Вместе – к победе!" – добавили в ВС.

Робота ППО 22 березня

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Автор: 

ПВО (2852) Воздушные силы (2435)


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Топ комментарии
+13
Дякую. Але захищений тільки "елітний" Київ.
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22.03.2024 09:21 Ответить
+13
А деякі так званы експерти переконували що в рашистів ракети закінчуются ,на жаль ворог зумів перевести економіку на воєні рейки ,чого не скажеш про наших посадовців які нічого не роблять.
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22.03.2024 09:25 Ответить
+10
То рашисти "Кинжалами" і однотонними Х-22 по ДніпроГЕСу вдарили? Якщо і далі битимуть в одне й те саме місце, то і до прориву греблі недалеко.
Потрібні "Петріоти" для прикриття дамб Дніпровського каскаду і мостів через Дпіпро від балістики. Це по-перше.
А по-друге: якщо Байденівська адміністрація заборонила Силам оборони України атакувати НПЗ та нафтобази на території пітьми, то варто хоча б тимчасово перескерувати дальнобійні дрони на інші цілі - аеродроми базування носіїв ворожих ракет.
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22.03.2024 09:31 Ответить
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Дякую. Але захищений тільки "елітний" Київ.
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22.03.2024 09:21 Ответить
наразі це саме так-нажаль...
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22.03.2024 09:27 Ответить
А чтобы ты защищал ?
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22.03.2024 09:31 Ответить
Міста де оборонні заводи, критичні об'єкти, Уряд України, прифронтові зони і зони бойових дій. Це задачі ППО, а не Київ і Львів. Повторюсь, з 151 збито 92, решта потрапила кудись, столиці там не має. Чому іванови,петрови,арахамії, мають право на життя,кафе,ресторани, а Бульби,Шевченко, Синьооки мають гинути
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22.03.2024 10:27 Ответить
в Киеве западные посольства
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22.03.2024 11:51 Ответить
Оборонні заводи на Сході, але там вони розташовані зараз впритул до рашистів, прикрити ПВО їх дуже складно. Чекаємо побудови оборонних Заводів, АЭС та ТЕЦ біля Буковеля.
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22.03.2024 14:39 Ответить
Де сидять Посольства то і захищають! Для того і надали Патріоти!
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22.03.2024 14:21 Ответить
Цікава інфа:
Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:
7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К- Тамбовська область - РФ.); Джерело:

Тобто або 3 не пустили, або не долетіли.
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22.03.2024 09:23 Ответить
А деякі так званы експерти переконували що в рашистів ракети закінчуются ,на жаль ворог зумів перевести економіку на воєні рейки ,чого не скажеш про наших посадовців які нічого не роблять.
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22.03.2024 09:25 Ответить
Як нічого не роблять? А відосики від хрінпіду? А гроші самі не розкрадуться. Вони пашуть як не всебе.
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22.03.2024 09:28 Ответить
Старые заканчиваются, но они ж новые делают
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22.03.2024 09:33 Ответить
Вони такі експерти як і я, мелять що попало, випадково і вгадають, синоптики херові.
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22.03.2024 09:52 Ответить
Зате наші ефективно свої кармани набивають і елітну нерухомість на Закарпатті і не тільки зкуповують
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22.03.2024 10:02 Ответить
Мова йшла про - складські запаси . Вони дійсно майже вичерпались .
Але кацапи здатні виробляти близько ста нових ракет різних типів - щомісяця .
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22.03.2024 10:09 Ответить
Не тільки не закінчуються ,а й успішно наповнюються єлектронікою із США і інших західних країн, не дивлячись на" наджорстокі санції ". Отакий театр абсурду.
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22.03.2024 11:48 Ответить
Что то долго считали.
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22.03.2024 09:27 Ответить
То рашисти "Кинжалами" і однотонними Х-22 по ДніпроГЕСу вдарили? Якщо і далі битимуть в одне й те саме місце, то і до прориву греблі недалеко.
Потрібні "Петріоти" для прикриття дамб Дніпровського каскаду і мостів через Дпіпро від балістики. Це по-перше.
А по-друге: якщо Байденівська адміністрація заборонила Силам оборони України атакувати НПЗ та нафтобази на території пітьми, то варто хоча б тимчасово перескерувати дальнобійні дрони на інші цілі - аеродроми базування носіїв ворожих ракет.
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22.03.2024 09:31 Ответить
Томагавки нужны - расхерячить аэродромы с самолётами ещё на земле
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22.03.2024 09:34 Ответить
Нащо ці фантазії про томагавки?
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22.03.2024 09:40 Ответить
Можна помріяти. Але якщо навіть по НПЗ бити звборонили, то спеціально для буйних із СШП прийшлють губозакатувальну машину, а не томагавки.
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22.03.2024 09:45 Ответить
Ви не сумнівайтеся - вони і це заборонять якщо ми русні достатьно блохольотів покоцаєм, тому що Бідон в одному човні з ******. Треба Трампа в крісло.
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22.03.2024 09:51 Ответить
Гадаєте, що Трамп лиш прикидається симпатиком *****, а насправді після перемоги на виборах схоче всіх, хто його зараз тягне в крісло президента США, кинути?
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22.03.2024 10:15 Ответить
я на це сподіваюсь, бо демократи показали своє гниле обличчя що при обамці обізянці, який змусив віддати крим, що при бідонові, і чується що він вже намагається змусити здати территорії
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22.03.2024 10:22 Ответить
а ты вспомни кто нам перед войной передал Стингеры и Джевелины...
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22.03.2024 10:41 Ответить
Даруйте, але щось не можу пригадати.
А знаєте чому? Бо у перший день великої війни хмари рашистських гелікоптерів, що атакували Гостомель і рухались вздовж Київського водосховища в бік монументу, не було чим збивати, крім кількох старих ПЗРК "Ігла", якими й поцілили у кілька з них.
А довгі колони танків і бронемашин, що сунули на Бориспіль і Київ зі сходу та по Житомирській трасі із заходу, зупинили українські бійці-відчайдухи пострілами з РПГ з близьких дистанцій та вогонь артилерії.
Тобто у перші три місяці війни ніяк не проявили себе ці штуки.
А може і не було тоді їх зовсім?
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22.03.2024 11:05 Ответить
Первые "Джавелины" доставили в Украину в апреле 2018 года. Порошенко заявил, что после этого танкисты боевиков начали отказываться выезжать ... а Стингеры в январе 2024го
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22.03.2024 11:22 Ответить
Кого ти тими пукалками від шапіто розхерачиш?
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22.03.2024 10:55 Ответить
Атаки БПЛА на аеродроми рашистів:

1) 27.08.2023 - аеродром у Курську, удар по 4-ох Су-30 та одному МіГ-29 + уражені радари комплексу С-300 та 2 установки "Панцирь".
https://www.rbc.ua/rus/news/kontrrozvidka-sbu-atakuvala-dronami-aerodrom-1693139507.html Джерело 1
https://t.me/Ukraine_365News/60572 Джерело 2
2) 30.08.2023 - аеродром у Пскові "Крєсти" - знищено 2 транспорти Іл-76 + 2 ушкоджено + спалення паливнозаправної установки.
https://t.me/censor_net/36238 Джерело
3) 26.02.2023 - "Мачулищі" біля мінська, - ушкоджено літак ДРЛВ А-50У.
4) 05.12.2022 - авіабаза "Енгельс" біля Саратова - знищений один Ту-95, ушкоджений - один.
5) 07.10.2022 - аеродром "Шайковка" в Калузькій області рф - знищено 2 одиниці Ту-22М3.
https://lb.ua/society/2022/10/07/531841_vnaslidok_vibuhu_bezpilotnika.html?fbclid=IwAR2_NlbzB2FrJHsZR4b0EWlcPjWBe8bY9mMcGLzSMvUyiIeXOmeMNUpw5sk Джерело

Список - не повний.
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22.03.2024 11:35 Ответить
більше, ніж півсотні ракет долетіло.
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22.03.2024 09:41 Ответить
❗️ 0/12 балістичних ракет «Іскандер-М».
❗️ 0/5 крилатих ракет Х-22.
❗️ 0/7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».
❗️ 0/22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.
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22.03.2024 10:19 Ответить
7 кинджалів прилетіли це повний капут(
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22.03.2024 09:51 Ответить
Патриоты защищают только Киев
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22.03.2024 10:18 Ответить
Патамушта натаящие патриоты сидят в Киеве, на Банковой.
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22.03.2024 11:48 Ответить
Детальна статистика:

⚠️ 55/63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».
❗️ 35/40 крилатих ракет Х-101/Х-555.
❗️ 2/2 керовані авіаційні ракети Х-59.

❗️ 0/12 балістичних ракет «Іскандер-М».
❗️ 0/5 крилатих ракет Х-22.
❗️ 0/7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».
❗️ 0/22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.
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22.03.2024 10:17 Ответить
меня племянник с Днепра разбудил в 6:00 , говорит было громко , отделался легким испугом
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22.03.2024 10:20 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/22/7447640/ 3 погибших, 14 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян
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22.03.2024 10:23 Ответить
Баллистику может только Киев сбивать, так что молодцы ПВО сбили большинство того, что могли сбить...
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22.03.2024 10:26 Ответить
Якщо хто відмітив, то ракетна атака балістикою ОТРК "Іскандер-М" та ЗРК С-300 рашисти здійснили з території Бєлгородської області пітьми.
Тобто це означає, що всі ці рейди РДК- ЛСР - як "дохлому припарка" - ворог собі спокійно облаштовує позиції і лупить по Харкову й Запоріжжю!
Хоч можна було не допустити таких комфортних умов для ворожих ракетників, але цього чомусь не зробили.
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22.03.2024 10:36 Ответить
Вони з аеропорту БНР валять,він далеко **** від кордону
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22.03.2024 11:30 Ответить
Не зовсім так. Бо коли ціляли по тому аеродрому дронами і з РСЗВ, то рашисти обстрілювали своєю ППО місто Бєлгород, а по Харкову нічого не летіло.
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22.03.2024 11:57 Ответить
А якби не "реформували" ДФТГ та не знищували мобільні групи добровольців щоб створити ті ж самі групи тільки Нацгвардійців та ЗСУ, щоб хтось мав свій заробіток при призначенні місця служби, то Шахедів могли б більше призимлити.
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22.03.2024 11:28 Ответить
Проїбали все, що можливо.
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22.03.2024 11:53 Ответить
рАсея запустила выпуски беспилотников - а Минобороны ждет пока их привезут волонтеры ; там их на заводах делают - тут советуют на коленках собирать; там тратят на военное производство - тут на переименование городов и улиц .... маразм
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22.03.2024 12:17 Ответить
Військовим- респект,а в цілому провал ППО.
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22.03.2024 13:08 Ответить
Збили переважну більшість крилатих, шахедів та авіаційних. Як і завжди. Х-22 не збивали і раніше. Кинжали, С-300 та іскандери - це балістика. А таку кількість Петріотів та СемпТі, щоб захистити усю країну від балістики-нам, нажаль, не надають..
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22.03.2024 13:48 Ответить
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !
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22.03.2024 14:18 Ответить
столько пропусков.....
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23.03.2024 02:48 Ответить
 
 