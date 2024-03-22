Силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151: 55 "Шахедов" и 37 ракет, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Всего враг применил 151 средство воздушного нападения:

63 ударные БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ);

12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область – РФ, ВОТ Крым);

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);

5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская обл. – РФ);

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К - Тамбовская область - РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – ВОТ Запорожской области);

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл. – РФ).

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К отражению ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:

55 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

"Всем спасибо за боевую работу! Держим небо! Вместе – к победе!" – добавили в ВС.

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