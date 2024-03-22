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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 434 710 человек (+870 за сутки), 6 840 танков, 10 775 артсистем, 13 111 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 434 710 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 434 710 (+870) человек,
  • танков ‒ 6840 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13111 (+37) ед,
  • артиллерийских систем - 10775 (+35) ед,
  • РСЗО - 1018 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 723 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8388 (+23),
  • крылатые ракеты – 1953 (+31),
  • корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45) ед,
  • специальная техника – 1749 (+8).

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втрати росіян

Автор: 

армия РФ (19725) Генштаб ВС (6497) ликвидация (3713)


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Топ комментарии
+23
Минув 3680 день москальсько-української війни.
136 одиниць техніки та 870! чумардосів.
Арта 36, броня 45, логістика 45.
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 11 000!!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 434 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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22.03.2024 09:19 Ответить
+12
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22.03.2024 09:21 Ответить
+4
Гарно настріляли 👏
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22.03.2024 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минув 3680 день москальсько-української війни.
136 одиниць техніки та 870! чумардосів.
Арта 36, броня 45, логістика 45.
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 11 000!!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 434 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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22.03.2024 09:19 Ответить
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22.03.2024 09:21 Ответить
Думаю завтра вони переїдуть, ЗСУ забезпечить ...
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22.03.2024 09:31 Ответить
тверь... тверь... тверь...
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22.03.2024 12:23 Ответить
Гарно настріляли 👏
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22.03.2024 10:32 Ответить
Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у Великій Британії.

Чекаємо на літаках в Україні
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22.03.2024 10:47 Ответить
Для переїзду в Курськ не вистачило 300 тушок, поте так і передбачалось.
20 тисяч чумардосів з початку березня - "вища" ліга *****.
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22.03.2024 12:48 Ответить
 
 