Общие боевые потери РФ с начала войны – около 434 710 человек (+870 за сутки), 6 840 танков, 10 775 артсистем, 13 111 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 434 710 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 434 710 (+870) человек,
- танков ‒ 6840 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13111 (+37) ед,
- артиллерийских систем - 10775 (+35) ед,
- РСЗО - 1018 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 723 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8388 (+23),
- крылатые ракеты – 1953 (+31),
- корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45) ед,
- специальная техника – 1749 (+8).
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136 одиниць техніки та 870! чумардосів.
Арта 36, броня 45, логістика 45.
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 11 000!!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 434 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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