Общие боевые потери РФ с начала войны – около 434 710 человек (+870 за сутки), 6 840 танков, 10 775 артсистем, 13 111 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 434 710 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 434 710 (+870) человек,

танков ‒ 6840 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 13111 (+37) ед,

артиллерийских систем - 10775 (+35) ед,

РСЗО - 1018 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 723 (+2) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8388 (+23),

крылатые ракеты – 1953 (+31),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45) ед,

специальная техника – 1749 (+8).

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