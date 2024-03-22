Враг атаковал Прикарпатье "шахедами" и ракетами, есть попадание по объекту критической инфраструктуры
Утром 22 марта в Ивано-Франковской области были слышны взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"Были взрывы и в Прикарпатье. Враг атаковал нашу область и "шахедами", и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек", - говорится в сообщении.
Есть повреждения. В настоящее время перебои с электроснабжением в области не зафиксированы.
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