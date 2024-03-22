Рашисты выпустили по Запорожью около 20 ракет. Известно о погибшем и 8 раненых. ФОТО
Российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожью, выпустив в течение нескольких часов около 20 ракет.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"За несколько часов враг выпустил по Запорожью почти 20 ракет. Целил по критической инфраструктуре. Попал исключительно в гражданские объекты", - говорится в сообщении.
Пока известно об одном погибшем и восьми раненых.
"Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, перекрыто автомобильное движение на дамбе ГЭС. Повреждено десять частных домов и более 35 многоэтажек", - добавил Федоров.
Также глава ОВА обнародовал последствия двух вражеских ракетных ударов только по одной из улиц Запорожья.
"По меньшей мере, 2 человека пропали без вести. 4 дома полностью разрушены, более 40 - повреждены. Спасатели ГСЧС продолжают поисковую операцию и помогают людям", - добавил он.
Ранее сообщалось, что россияне нанесли 8 ударов по Запорожью. В результате обстрела разрушены 7 домов, еще десятки повреждены.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Населення ▼ 2 952 301 (1 січня 2022)
Щоби не було зайвих питань мій будинок знаходиться в Харкові.
нічого , кляті москалі , не чекайте від нас добра , тільки смерть вас зупинить !!
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !