Рашисты выпустили по Запорожью около 20 ракет. Известно о погибшем и 8 раненых. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожью, выпустив в течение нескольких часов около 20 ракет.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько часов враг выпустил по Запорожью почти 20 ракет. Целил по критической инфраструктуре. Попал исключительно в гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Пока известно об одном погибшем и восьми раненых.

"Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, перекрыто автомобильное движение на дамбе ГЭС. Повреждено десять частных домов и более 35 многоэтажек", - добавил Федоров.

Также глава ОВА обнародовал последствия двух вражеских ракетных ударов только по одной из улиц Запорожья.

"По меньшей мере, 2 человека пропали без вести. 4 дома полностью разрушены, более 40 - повреждены. Спасатели ГСЧС продолжают поисковую операцию и помогают людям", - добавил он.





Ранее сообщалось, что россияне нанесли 8 ударов по Запорожью. В результате обстрела разрушены 7 домов, еще десятки повреждены.

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