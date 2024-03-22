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Новости Война
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Решение одной из стран НАТО разместить свои войска в Украине повлияет на всех членов Альянса, - Бауэр

роб,бауер

Потенциальное решение одной из стран НАТО разместить контингент своих военных в Украине затрагивает интересы всех членов Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрміяInform в Киеве.

Его спросили, считает ли он действительно возможным потенциальное размещение в Украине военных отдельных стран, которое обсуждается в последние недели после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона.

Он в первую очередь отметил, что в Украине нет войск НАТО, и у Альянса нет планов размещать их в Украине.

"Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным Альянсом. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-нибудь окажется в затруднительной ситуации. Следовательно, нужно быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения", – отметил Бауэр.

Читайте также: НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо, - Бауэр

Автор: 

НАТО (10100) Макрон Эмманюэль (1362) Роб Бауэр (43)


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Топ комментарии
+17
розгортайте, бо нам із цією зеленою бандою не вижити.
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22.03.2024 09:34 Ответить
+12
Та ніхрена ці сцикуни не розмістять.
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22.03.2024 09:37 Ответить
+10
І як розміщення військ США в гарячих точках по всьому світу - впливає на увесь блок НАТО . ?
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22.03.2024 09:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
розгортайте, бо нам із цією зеленою бандою не вижити.
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22.03.2024 09:34 Ответить
вони там зараз мабуть не знають, шо робить зі своїми війсками та технікою у мадьярських ром та сінті, у фіців та K°, а ще й до цієї розростаючоїся шобли, в придачу з зеленими подібну проблему мати? нато не винесе купу ************** сідунів.
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22.03.2024 10:14 Ответить
сцыкуны
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22.03.2024 09:37 Ответить
Та ніхрена ці сцикуни не розмістять.
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22.03.2024 09:37 Ответить
ввід військ - це не тільки про сміливість.

макрон же ясно сказав: коли наступатимуть на Київ чи Одессу.

Тобто коли торба від діянь зеленої влади стане катастрофічною і невідворотною,
Захід допоможе Україні зберегти хоч щось .
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22.03.2024 10:10 Ответить
Від Збруча до Львова. Та й то як поліцейська місія на місяц -два, для вивозу цінностей, спеціалістів , документів. А потім як в Афганістані бачили , та о тож.
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22.03.2024 11:37 Ответить
Нє - бо путлєр нападе
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22.03.2024 09:40 Ответить
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
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22.03.2024 09:41 Ответить
Ну родной ты ж помнишь, как бежали на избирательные участки в 2019. Хуже не будит, хоть посмеемся. Как-то так и получилось, дурачки, смеемся до сих пор.
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22.03.2024 10:01 Ответить
Пробачте, я не належу до жодного табору, мені логічні роздуми ближчі.
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22.03.2024 10:03 Ответить
І як розміщення військ США в гарячих точках по всьому світу - впливає на увесь блок НАТО . ?
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22.03.2024 09:42 Ответить
Вангую, саме так й буде. Той випадок, коли уся Україна буде займати чергу, щоб віддати свої паї чи ОСГ під базу НАТО. Так трапилося, що воював разом з британцями, американцями, французами (ще представниками більш ніж 50 країн). Близькі друзі та побратими.
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22.03.2024 09:42 Ответить
Стамбульська Янетряпка буде опиратися всіма силами.
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22.03.2024 09:44 Ответить
Скоріше оманська, ніж стамбульська.
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22.03.2024 09:46 Ответить
Ракети і літаки хай краще дають,а війська поки що можуть почекати
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22.03.2024 09:46 Ответить
Правильно, НАТОвські війська приїдуть з своїм усім, там нічого не вкрадеш.
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22.03.2024 09:48 Ответить
А цей все сере.
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22.03.2024 09:49 Ответить
нафуя он сюда вообще приехал???
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22.03.2024 12:00 Ответить
Пи.деть - не мешки ворочать.
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22.03.2024 09:55 Ответить
Здається - пан Бауер трішки взявся маніпулювати .
В статуті НАТО вказано що 5 ст застосовується в разі нападу на країни НАТО , тобто - на їх територію , а не на війська країни НАТО , які перебувають на території інших країн .
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22.03.2024 09:58 Ответить
ОЦЕ ТАК ПОВОРОТ !
Бауер - це вам не Столтенберг !
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22.03.2024 10:06 Ответить
- Это же ведь очень и очень! Да, да, но... нет. (с)
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22.03.2024 11:48 Ответить
в 18-м они еще и наперегонки сюда бежали....
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22.03.2024 12:02 Ответить
если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным Альянсом. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-нибудь окажется в затруднительной ситуации.
--Франция разместит своих солдат, которые будут направлены в Украину по Днепру или вокруг Киева, это может стать "красными линиями" для РФ и даже заставить Кремль согласиться на переговоры. Франция предложила разделить Украину своими солдатами на оккупированную и свободную территорию.
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22.03.2024 15:21 Ответить
 
 