Решение одной из стран НАТО разместить свои войска в Украине повлияет на всех членов Альянса, - Бауэр
Потенциальное решение одной из стран НАТО разместить контингент своих военных в Украине затрагивает интересы всех членов Альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрміяInform в Киеве.
Его спросили, считает ли он действительно возможным потенциальное размещение в Украине военных отдельных стран, которое обсуждается в последние недели после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона.
Он в первую очередь отметил, что в Украине нет войск НАТО, и у Альянса нет планов размещать их в Украине.
"Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным Альянсом. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-нибудь окажется в затруднительной ситуации. Следовательно, нужно быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения", – отметил Бауэр.
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макрон же ясно сказав: коли наступатимуть на Київ чи Одессу.
Тобто коли торба від діянь зеленої влади стане катастрофічною і невідворотною,
Захід допоможе Україні зберегти хоч щось .
В статуті НАТО вказано що 5 ст застосовується в разі нападу на країни НАТО , тобто - на їх територію , а не на війська країни НАТО , які перебувають на території інших країн .
Бауер - це вам не Столтенберг !
--Франция разместит своих солдат, которые будут направлены в Украину по Днепру или вокруг Киева, это может стать "красными линиями" для РФ и даже заставить Кремль согласиться на переговоры. Франция предложила разделить Украину своими солдатами на оккупированную и свободную территорию.