Решение одной из стран НАТО разместить свои войска в Украине повлияет на всех членов Альянса, - Бауэр

Потенциальное решение одной из стран НАТО разместить контингент своих военных в Украине затрагивает интересы всех членов Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрміяInform в Киеве.

Его спросили, считает ли он действительно возможным потенциальное размещение в Украине военных отдельных стран, которое обсуждается в последние недели после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона.

Он в первую очередь отметил, что в Украине нет войск НАТО, и у Альянса нет планов размещать их в Украине.

"Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным Альянсом. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-нибудь окажется в затруднительной ситуации. Следовательно, нужно быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения", – отметил Бауэр.

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