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Новости Война
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В Хмельницком известно о 2 погибших и, по меньшей мере, 8 раненых в результате обстрела, - Клименко. ВИДЕО

Войска РФ нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего погибли 2 человека, и, по меньшей мере, 8 получили ранения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Министр обнародовал момент спасения 21-летней девушки из-под завалов частного дома.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали инфраструктурные объекты Хмельницкой области. На Хмельнитчине исчез свет.

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Автор: 

обстрел (27961) Хмельницький (479) Клименко Игорь (405)


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Продажні мусора тільки оголошують статистику знищення українців? За 30 років "незалежності" не забезпечили ні права, ні безпеку громадян. Служили і служать як пси правлячому антиукраїнському режиму....
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22.03.2024 09:49 Ответить
А при чому тут "мусора"? Вони балістичні ракети повинні службовими кашкетаами ловить? Чи з пістолетів відстрілювать?
Чи ти це ляпнув - аби на "мусорів" плюнуть? Вони тобі "в кишеню насрали"?
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22.03.2024 09:53 Ответить
Кілька ночей тому по Чернігівщині ракета вдарила Розбило приватний будинок у селі "Маки́шин - село, расположенное на территории Городнянского района Черниговской области, Украина, на правом берегу реки Снов. Расположено в 26 км на юго-восток от райцентра Городни. Население - 992 человек. " Питаю товариша (над селом, де живе його рідня, ця ракета балістична пролетіла Сказали - "ревіла як купа тракторів"):
- Там що - якийсь військовий об"єкт був?
- Та там солдати тільки у відпустку з"являлися! Кацапи тупо били, "куди бог пошле" - щоб людей залякать! Люди не постраждали - коли тривогу оголосили, то вони в погріб сховалися А от хати - нема!
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22.03.2024 09:51 Ответить
тому що можуть собі дозволити, в них цих ракет, як бруду..., а в нас, мало того, що немає нічого свого, так ще те, що дають треба погоджувати куди стріляти, а куди ні...
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22.03.2024 10:15 Ответить
Не "загиблих", а "вбитих".
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22.03.2024 11:19 Ответить
 
 