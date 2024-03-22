В Хмельницком известно о 2 погибших и, по меньшей мере, 8 раненых в результате обстрела, - Клименко. ВИДЕО
Войска РФ нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего погибли 2 человека, и, по меньшей мере, 8 получили ранения.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Министр обнародовал момент спасения 21-летней девушки из-под завалов частного дома.
Ранее сообщалось, что россияне атаковали инфраструктурные объекты Хмельницкой области. На Хмельнитчине исчез свет.
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Чи ти це ляпнув - аби на "мусорів" плюнуть? Вони тобі "в кишеню насрали"?
- Там що - якийсь військовий об"єкт був?
- Та там солдати тільки у відпустку з"являлися! Кацапи тупо били, "куди бог пошле" - щоб людей залякать! Люди не постраждали - коли тривогу оголосили, то вони в погріб сховалися А от хати - нема!