Больше всего атак врага Силы обороны отразили на Новопавловском и Бахмутском направлениях, - Генштаб
За минувшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Враг нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы Украины
В очередной раз российские оккупанты массированно атаковали Украину. Комбинированная атака вражескими ракетами разных типов и БПЛА типа Shahed началась вечером 21 марта с применения ударных беспилотников. Ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты. Информация о последстввоиях атаки и нанесенных разрушениях уточняется.
За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Ворожба, Гриценко Сумской области; Синьковка Харьковской области; Надия, Белогоровка Луганской области; Терны, Новосадово, Григоровка, Калиновка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное, Веселое, Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении враг 8 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Удары по врагу
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника.
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22.03.2024 758доба війни
11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".