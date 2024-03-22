Рашисты 17 раз обстреляли Донетчину: Били по двум районам, 2 человека погибли, еще 2 получили ранения

Войска РФ обстреляли два района Донбасса, в результате погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Антоновка и Максимилиановка. В Новогродовке 2 человека погибли и 2 - ранены. В Остром Кураховской громады повреждена двухэтажка.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное сооружение. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка, Васюковка и Миньковка.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины . С линии фронта эвакуировано 769 человек, в том числе - 103 ребенка.

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