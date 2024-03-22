Силы обороны Украины могут перехватить инициативу в войне в случае замедления оккупантов, - Павлюк

В настоящее время армия РФ делает все возможное и невозможное, используя все имеющиеся ресурсы, чтобы продолжать наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, об этом в эфире телемарафона сообщил командир Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Россия не может позволить себе потерять преимущество на поле боя. И только замедление их действий позволит нам перехватить инициативу", - отметил генерал.

Несмотря на постоянные атаки, враг не имеет таких успехов, как было с Авдеевкой, лишь некоторые тактические действия оккупантов имеют небольшой успех на том или ином направлении. В то же время, и Силы обороны Украины, по словам генерала, проводят соответствующие наступательные действия, возвращают позиции, захватывают также позиции врага.

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"Пока идет позиционная война. Пока преимущества мы не можем получить. К сожалению, противник имеет больший ресурс. Но всему свое время", - отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.