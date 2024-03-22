РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9424 посетителя онлайн
Новости Война
2 311 30

Силы обороны Украины могут перехватить инициативу в войне в случае замедления оккупантов, - Павлюк

війна,зсу

В настоящее время армия РФ делает все возможное и невозможное, используя все имеющиеся ресурсы, чтобы продолжать наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, об этом в эфире телемарафона сообщил командир Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Россия не может позволить себе потерять преимущество на поле боя. И только замедление их действий позволит нам перехватить инициативу", - отметил генерал.

Несмотря на постоянные атаки, враг не имеет таких успехов, как было с Авдеевкой, лишь некоторые тактические действия оккупантов имеют небольшой успех на том или ином направлении. В то же время, и Силы обороны Украины, по словам генерала, проводят соответствующие наступательные действия, возвращают позиции, захватывают также позиции врага.

Также читайте: Больше всего атак врага Силы обороны отразили на Новопавловском и Бахмутском направлениях, - Генштаб

"Пока идет позиционная война. Пока преимущества мы не можем получить. К сожалению, противник имеет больший ресурс. Но всему свое время", - отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Автор: 

боевые действия (4338) ВСУ (6700) Павлюк Александр (191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Знову ''щось'' у майбутньому..
показать весь комментарий
22.03.2024 10:27 Ответить
+3
Обожнюю ці заголовки. "Може перехопити...", а "може і не перехопити".
показать весь комментарий
22.03.2024 10:43 Ответить
+2
Сьогодні, 10 лютого, Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Джерело:
Все ясно. Пуцьвірінок з зєлєної обойми наполєончіков-побєдунов.
Ініціативу вони перехоплюватимуть. Ким і чим?
показать весь комментарий
22.03.2024 10:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову ''щось'' у майбутньому..
показать весь комментарий
22.03.2024 10:27 Ответить
Ким себе возомнив цей павлюк?
Генералом Шапталою ?
показать весь комментарий
22.03.2024 13:17 Ответить
Сьогодні, 10 лютого, Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Джерело:
Все ясно. Пуцьвірінок з зєлєної обойми наполєончіков-побєдунов.
Ініціативу вони перехоплюватимуть. Ким і чим?
показать весь комментарий
22.03.2024 10:28 Ответить
Можуть. А, може , й не можуть.....
показать весь комментарий
22.03.2024 10:29 Ответить
Ляпув недумаючи
показать весь комментарий
22.03.2024 10:30 Ответить
Сподіваємося, що так і буде!...Віримо в ЗСУ!...
показать весь комментарий
22.03.2024 10:30 Ответить
Тільки не новий контр. Наступ без західної авіації це буде виснаження......
показать весь комментарий
22.03.2024 10:30 Ответить
Павлюк це те чергове чудо новопризначене Зепоцами, яке обіцяло кордони 91го? Ага, вірю.
показать весь комментарий
22.03.2024 10:31 Ответить

Нам нужно захватывать эти территории россии и потом их менять на Херсонскую и Запорожские области.
Их будет легче взять чем юг, потому что там нету широкого минного поля, там нету противотанкового рва, там нету зубов дракона, там нету 3-х линий окопов.
Если одновременно направить туда 300 000 украинских военных - то эти территории очень легко можно будет взять. Вот те силы, которые Залужный готовил для взятия Юга - направить на это направление! Сразу заявить, что нам не нужны земли россии, мы не собираемся оккупировать земли россии, мы берем эти земли для последующего обмена.
И нам не нужно бояться никакого ядерного удара! Если мы проиграем в войне - то нас тут всех вырежут. А если ядерный удар - то большинство останется в живых. И Америке тогда точно придется ликвидировать путина. И война сразу закончится.
Для нас уже не существует никаких красных линий! Мы можем захватывать любые территории россии. Можем бить по любым объектам в россии.
показать весь комментарий
22.03.2024 10:35 Ответить
Русня на Північ йшла, з їх-то ресурсами - і тікала.
Ну давайте наступати в умовах тотальної переваги ворога в повітрі.
Там у русні ФАБ-3000 з'явились, якраз і випробують.
показать весь комментарий
22.03.2024 10:40 Ответить
Кто захватит? Кацапские тиктокеры?
показать весь комментарий
22.03.2024 10:46 Ответить
Угу, за місяці так званого контрнаступу не змогли звільнити вшивий колись 30-тисячний Токмак, а тут Білгород, Курськ, які напевно разом до мільйона населення дотягнуть і бог знає скільки містечок поменше - раз плюнути. Ага.
А щодо відсутності мінних полів та оборонних споруд - то достатньо подивитись на відео боїв РДК за якісь вшиві села на прикордонні. Нам би такі споруди хоча б на гарячій лінії фронту. А ще періодично бувають новини як кацапи підриваються на своїх же мінах в Білгородській області. Але напевно ж то не міни, а самогон у тупих чмобіків.
До речі
показать весь комментарий
22.03.2024 10:48 Ответить
там нету 3 линий обороны, как на юге.

эти территории не защищены, там не стоят войска.

а на юге у росии 300 000 войск.

эти территории легче будет взять, чем юг.
показать весь комментарий
22.03.2024 11:16 Ответить
Минулого літа ніякі три лінії і не знадобились, бо наступ було зупинено на третій, а десь і на другій лінії. Це при тому, що тоді було надано 1-1,5 млн. снарядів на той наступ. Зараз їх брак.

Міста та містечка це самі по собі оборонні споруди. Ніхто за цю війну не зміг взяти густонаселене місто, окрім Маріуполя, який повністю оточили.

Війська швидко перекидаються з однієї ділянки фронту на іншу протягом кількох діб, їх же не з Альфа-Центаври потрібно везти.

Зараз на-будь які "нежданчики" вже давно сплив час. Це можна було робити осінню 2022 чи минулого літа і то не факт, що щось вийшло б. А зараз коли брак людей і снарядів і саме ворог обирає на якому фронті бити, а ми можемо лише сподіватись що там витримає оборона, вже не до того.
Це як маючи пістолет з 10 патронами витратити 8 з них на БТР і нічого не добитись, а потім сподіватись лишившимися 2ма застрелити ведмідя(чи роту солдат).
показать весь комментарий
22.03.2024 11:30 Ответить
Ага. С такими союзничками как США которые мало того что не дают помощи так еще и держат нас за руки, запрещают бить по рашке и по крымскому мосту, много перехватишь инициативы.
показать весь комментарий
22.03.2024 10:36 Ответить
можливість перехопити ініціативу стопудово мОже з"явитися, якщо кроти-засланці-дебіли-зрадники, дермаки-татарови-верещучки-гетьманцеви-стефанчуки... опиняться у СІЗО УкраЇнської СБУ... мрії-мрії..(((
показать весь комментарий
22.03.2024 10:39 Ответить
Ї.ав плакав с.ав балакав.
показать весь комментарий
22.03.2024 10:39 Ответить
До травневих шашликів встигнути треба...
У нього, мабуть Світан у радниках...
показать весь комментарий
22.03.2024 10:41 Ответить
Хто їх за язик тягне?!
показать весь комментарий
22.03.2024 10:41 Ответить
Хватит гадать на кофейной гуще. Пора заниматься Ватостополем серьезно. Это там должно закончится ПВО.
показать весь комментарий
22.03.2024 10:42 Ответить
Обожнюю ці заголовки. "Може перехопити...", а "може і не перехопити".
показать весь комментарий
22.03.2024 10:43 Ответить
кажуть, це один з адекватних генералів, але, дивлюся, бажання невпинного порожнього піздєжа а-ля буданга, й тут присутнє... можуть, можуть, може можуть, або не дуже можуть... тотальна їбуча кривава клоунада...
показать весь комментарий
22.03.2024 11:41 Ответить
Завалили бы Вы 3,14 очередная ванга буданга Вы уже 2 года на марафете всех уже победили но мы все больше видими что Вы засрались со всем миром и обосрались во все простите кропе пиз...га денег тут вы впереди планеты всей
показать весь комментарий
22.03.2024 12:26 Ответить
..так устройте шабаш в 3 регионах на мацковии..
показать весь комментарий
22.03.2024 13:06 Ответить
 
 