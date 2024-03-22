НАТО готово к потенциальному конфликту с РФ, - глава Военного комитета Альянса Бауэр

Страны НАТО готовы к потенциальному прямому столкновению с Россией. Североатлантический союз значительно изменил свои позиции на восточном фланге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрміяInform в Киеве.

Он отметил, что в НАТО поняли изменение ситуации по безопасности еще в 2014 году, после российской оккупации Крыма. С 2019 года страны Североатлантического союза начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

"Теперь мы все понимаем, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Это означает необходимость большего количества подготовленных солдат, больше возможностей, больше запасов оружия и боеприпасов и улучшение командной системы управления.

Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется воевать с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего", - пояснил адмирал.

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На вопрос о готовности на восточном фланге НАТО, для которого самые высокие потенциальные угрозы, он напомнил, как Альянс с 2016 года расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны – в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

"Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно", - рассказал Бауэр.

Он добавил, что современная война имеет и другие измерения, как киберпространство или атаки в космосе, а также у России есть способы оказывать влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке, Средиземноморье, Черном море.

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"Было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду. И именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и соответственно реагирует по необходимости", - добавил Роб Бауэр.

Он отметил также, что не слишком озабочен перспективами усиления угроз от России после "переизбрания" Владимира Путина, потому что война против Украины ослабила Россию, а пополнение и модернизацию ее войск будут усложнять западные санкции.

"Мы видим, что у России есть возможности производить значительные объемы оружия, но его качество постоянно снижается с начала войны. Они имеют определенные планы, но находятся в войне, поэтому им нужно много времени. Для них это не будет легко", - резюмировал председатель Военного Комитета НАТО.