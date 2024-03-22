НАТО готово к потенциальному конфликту с РФ, - глава Военного комитета Альянса Бауэр
Страны НАТО готовы к потенциальному прямому столкновению с Россией. Североатлантический союз значительно изменил свои позиции на восточном фланге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрміяInform в Киеве.
Он отметил, что в НАТО поняли изменение ситуации по безопасности еще в 2014 году, после российской оккупации Крыма. С 2019 года страны Североатлантического союза начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.
"Теперь мы все понимаем, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Это означает необходимость большего количества подготовленных солдат, больше возможностей, больше запасов оружия и боеприпасов и улучшение командной системы управления.
Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется воевать с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего", - пояснил адмирал.
На вопрос о готовности на восточном фланге НАТО, для которого самые высокие потенциальные угрозы, он напомнил, как Альянс с 2016 года расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны – в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.
"Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно", - рассказал Бауэр.
Он добавил, что современная война имеет и другие измерения, как киберпространство или атаки в космосе, а также у России есть способы оказывать влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке, Средиземноморье, Черном море.
"Было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду. И именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и соответственно реагирует по необходимости", - добавил Роб Бауэр.
Он отметил также, что не слишком озабочен перспективами усиления угроз от России после "переизбрания" Владимира Путина, потому что война против Украины ослабила Россию, а пополнение и модернизацию ее войск будут усложнять западные санкции.
"Мы видим, что у России есть возможности производить значительные объемы оружия, но его качество постоянно снижается с начала войны. Они имеют определенные планы, но находятся в войне, поэтому им нужно много времени. Для них это не будет легко", - резюмировал председатель Военного Комитета НАТО.
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У мене ,як і у більшості українців , ані до Ze-шапіто , а ні до м'ясника сирського довіри - нема
Та і пам'ятаємо про "НАТО не на часі" , але оклигали ,як дупа запалала
Є такий гарний вислів "пізно всрались"
У НАТО теж шашлики жарили з 2014 по 2019 а може і по 2022, а може і по 2024
явно переплюнули зеленого
А не обирати клована , що бачив мир в очах пуйла
Одразу ж виїхав
Бо коли шут починає правити він не стає королем ,а палац перетворюється у шапіто
А про ЄС і НАТО скажу
Україна буде там тоді , коли відповідатиме вимогам
А країну з диктатурою і агентами кремля на чолі - у НАТО і ЄС не візьмуть
2гий раз помилки ,як з угорщиною - не зроблять
ЦЕ назівається "провєряєт на вшівость"?
НАТО це клуб інтересів ганяти бабуїнов. Щось серьозніший в штани наклали.
але явно не все - почитати вас - так путін просто ВЕЗДЕСУЩІЙ он везде и со всемі і ВСЕ подмазал, договорился и уже стал ИМПЕРАТОРОМ Вселенной