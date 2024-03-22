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НАТО готово к потенциальному конфликту с РФ, - глава Военного комитета Альянса Бауэр

нато,польща

Страны НАТО готовы к потенциальному прямому столкновению с Россией. Североатлантический союз значительно изменил свои позиции на восточном фланге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрміяInform в Киеве.

Он отметил, что в НАТО поняли изменение ситуации по безопасности еще в 2014 году, после российской оккупации Крыма. С 2019 года страны Североатлантического союза начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

"Теперь мы все понимаем, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Это означает необходимость большего количества подготовленных солдат, больше возможностей, больше запасов оружия и боеприпасов и улучшение командной системы управления.

Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется воевать с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего", - пояснил адмирал.

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На вопрос о готовности на восточном фланге НАТО, для которого самые высокие потенциальные угрозы, он напомнил, как Альянс с 2016 года расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны – в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

"Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно", - рассказал Бауэр.

Он добавил, что современная война имеет и другие измерения, как киберпространство или атаки в космосе, а также у России есть способы оказывать влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке, Средиземноморье, Черном море.

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"Было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду. И именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и соответственно реагирует по необходимости", - добавил Роб Бауэр.

Он отметил также, что не слишком озабочен перспективами усиления угроз от России после "переизбрания" Владимира Путина, потому что война против Украины ослабила Россию, а пополнение и модернизацию ее войск будут усложнять западные санкции.

"Мы видим, что у России есть возможности производить значительные объемы оружия, но его качество постоянно снижается с начала войны. Они имеют определенные планы, но находятся в войне, поэтому им нужно много времени. Для них это не будет легко", - резюмировал председатель Военного Комитета НАТО.

Автор: 

НАТО (10102) россия (96246) Роб Бауэр (43)


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Топ комментарии
+9
хто ж сумнівається - тільки головне, щоб не було екскалації і щоб той конфлікт не вийшов за межі України - вже все стало ясно, як божий день
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22.03.2024 10:41 Ответить
+7
ви не змогли всім нато поставити Україні обіцяну кількість снарядів ! яка готовність ? відступати до Ла-Маншу ?
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22.03.2024 11:07 Ответить
+6
А Шольц даст таурусы НАТО или нет?
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22.03.2024 11:05 Ответить
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хто ж сумнівається - тільки головне, щоб не було екскалації і щоб той конфлікт не вийшов за межі України - вже все стало ясно, як божий день
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22.03.2024 10:41 Ответить
Ну так , а хіба не для цього вкраїнчики обирали лоха , що бачив мир в очах пуйла ?
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22.03.2024 10:50 Ответить
Ну якщо поважаєш то бігом у ТЦК

У мене ,як і у більшості українців , ані до Ze-шапіто , а ні до м'ясника сирського довіри - нема

Та і пам'ятаємо про "НАТО не на часі" , але оклигали ,як дупа запалала

Є такий гарний вислів "пізно всрались"
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22.03.2024 11:41 Ответить
у зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму. З 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки
У НАТО теж шашлики жарили з 2014 по 2019 а може і по 2022, а може і по 2024
явно переплюнули зеленого
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22.03.2024 12:14 Ответить
Саме так , а зрозуміли і почали готуватись

А не обирати клована , що бачив мир в очах пуйла
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22.03.2024 12:38 Ответить
зате ти, як дуже 'мудрий', очевидно, зарання всрався. До речі, НАТО ніколи не збиралося нас брати в свій склад і не візьме. Болгарів ніхто не питав чи хочуть вони в НАТО, чи ні, а просто взяли і в ЄС і НАТО, ту бідну і корумповану країну, хоча вона зовсім не відповідала і досі не відповідає необхідним критеріям. Але це було вигідно для НАТО і ЄС. Україну не взяли і не візьмуть, бо країни 'сильного' НАТО сцять перед ******, його ядерною зброєю, до того ж за ним стоять китайці.
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22.03.2024 12:24 Ответить
Так , звичайно , як тільки клован розповів про шашлики ,а не про оборону

Одразу ж виїхав

Бо коли шут починає правити він не стає королем ,а палац перетворюється у шапіто

А про ЄС і НАТО скажу

Україна буде там тоді , коли відповідатиме вимогам

А країну з диктатурою і агентами кремля на чолі - у НАТО і ЄС не візьмуть

2гий раз помилки ,як з угорщиною - не зроблять
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22.03.2024 12:41 Ответить
ну ти 'маладєц', звісно, кожному своє. Комусь же треба по Європі їздити і соціалку збирати, а до речі, зараз чула деякі в Канаду з Європи пруться, бо там відразу декілька тисяч доларів на рило дають, не прогав, а то ж лавочку можуть прикрити. А ми вже якось тут, хоча за гундоса і не голосували, і на НАТО, ЄС, пентагон, Польщу, тим більше на нашу 'иліту' ніколи не сподівались, достатньо трохи поцікавитися історією і ніяких зайвих очікувань не буде.
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22.03.2024 13:29 Ответить
Їм би шашликів гарненько поїсти, щоб сила була потужними занепокоєннями розй@бувати роzzійські війська...
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22.03.2024 10:41 Ответить
Когда смеяться?куколды блд...
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22.03.2024 10:46 Ответить
Та пох на вас та на вашу готовність.
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22.03.2024 10:46 Ответить
НАТО для этого и создавалось клоун.
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22.03.2024 10:48 Ответить
може, продемонструєте бодай збиванням кацапських ракет над правобережною Україною? Чи путін нападьот?
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22.03.2024 10:49 Ответить
Кремль випробовує НАТО на "вшивість" Ракета з "болванкою" що залетіла аж до Бидгоща (450 км в глибину Польщі) - була першою пробою Ідуть провокації для розпалювання конфлікту Нагадать - чим закінчиться Адже оце "сидіння "в доміке" ********** Росію до ще масштабніших провокацій
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22.03.2024 10:50 Ответить
гаазький педофіл путін перевів ВСЮ економіку на військові рельси
ЦЕ назівається "провєряєт на вшівость"?
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22.03.2024 12:16 Ответить
Та знаємо, знаємо. Прес-служба там працює добре. Занепокоєння є кому виражати.
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22.03.2024 11:02 Ответить
А Шольц даст таурусы НАТО или нет?
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22.03.2024 11:05 Ответить
ви не змогли всім нато поставити Україні обіцяну кількість снарядів ! яка готовність ? відступати до Ла-Маншу ?
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22.03.2024 11:07 Ответить
закупили памперсы ?
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22.03.2024 11:10 Ответить
Не хотіли ескалації і готові до конфлікту. Л - логіка. Дали б нормально нам зброю і самі були б цілі 100%. А так і українців загубили і самі готуєтесь
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22.03.2024 11:27 Ответить
НАТО готове до навчань. Якщо війна буде по плану навчань. Якщо піде все по справжньому, то кілька країн одразу сховаються в кущах. І залишаться тільки знову британці на полі бою. Які будуть просити від імені всього ЄС допомоги у дяді Сема. Макрон щось надував щоки, але на більше не вистачило. У Іноземного легіону вже зброя заржавіла.
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22.03.2024 11:34 Ответить
НАТО вже готове здати Литву, Латвію та Єстонію
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22.03.2024 11:37 Ответить
Справді готове? А якщо конгрес не дасть США гроші на кампанію в Європі, чи зможе старий світ протистояти навалі зомбо-рашистів?
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22.03.2024 11:39 Ответить
НАТО вже домовилося с польськими та французькими фермерами. А с французькими арабами які машини та автобуси грабують на ходу, це вони із бази на фронт так не доїдуть . А орбан та фіцо скажуть -ні. Щольц таурус не дасть а то по місту можуть попасти.
НАТО це клуб інтересів ганяти бабуїнов. Щось серьозніший в штани наклали.
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22.03.2024 11:51 Ответить
гаазький карлік путін - може і може багато
але явно не все - почитати вас - так путін просто ВЕЗДЕСУЩІЙ он везде и со всемі і ВСЕ подмазал, договорился и уже стал ИМПЕРАТОРОМ Вселенной
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22.03.2024 12:18 Ответить
Украина + Великобритания +Польша + Балтия и НАТО может идти на xy-y-y-y...
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22.03.2024 13:15 Ответить
А Финляндия?
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22.03.2024 15:15 Ответить
 
 