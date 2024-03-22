Украине нужна наша помощь сейчас, - посол США Бринк после массированного ракетного удара РФ по Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк после массированной ракетной атаки РФ подчеркнула необходимость помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бринк написала в соцсети Х (Twitter).

"Уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет. Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас", - отметила посол США.

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Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

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