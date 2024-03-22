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Новости Война
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Украине нужна наша помощь сейчас, - посол США Бринк после массированного ракетного удара РФ по Украине

брінк

Посол США в Украине Бриджит Бринк после массированной ракетной атаки РФ подчеркнула необходимость помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бринк написала в соцсети Х (Twitter).

"Уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет. Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас", - отметила посол США.

Также читайте: Удар по Киеву – это ответ на встречу с обсуждением Формулы мира? - посол Бринк

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Также читайте: Россия продолжит бить по критической инфраструктуре Украины, пока не закончатся ракеты и самолеты, - британская разведка

Автор: 

обстрел (27941) помощь (7882) Бринк Бриджит (187)


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Топ комментарии
+18
Відписалася для годиться. Толку-нуль.
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22.03.2024 10:53 Ответить
+12
схоже, стався новий поділ світу на сфери впливу.. піндоси заплатили китаю та московії Україною за Тайвань
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22.03.2024 10:53 Ответить
+10
Ця чучундра кожного разу,після будь якого обстрілу,вилазить і несе одне і те саме.Їй самій ще не остойобло?
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22.03.2024 10:59 Ответить
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Відписалася для годиться. Толку-нуль.
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22.03.2024 10:53 Ответить
схоже, стався новий поділ світу на сфери впливу.. піндоси заплатили китаю та московії Україною за Тайвань
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22.03.2024 10:53 Ответить
Ну, Тайвань чогось та вартує. А от ми обираємо клоунів і на щось сподіваємось. Це я і про себе...
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22.03.2024 11:02 Ответить
Звідки така впевненість? Сі прямо сказав Байдену: ми повернемо Тайвань найближчим часом.
Цінність Тайваню для світу набагато вища за Україну. Китай не став би міняти золото на срібло.
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22.03.2024 11:28 Ответить
порівнювати Україну з Тайванем неможливо, бо ми по-різному важливі для китаю та сша. Звичайно, в прямому протистоянню двох супердержав Тайвань актуальніший. Україна важлива в протистоянні сша та московії, для китаю ми не такі цікаві. Але світовий поділ - мультифакторне явище
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22.03.2024 15:54 Ответить
Тільки бла, бла...
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22.03.2024 10:57 Ответить
Від кого?! ОП питання адресували?! Бо наразі президент навіть не знає скільки точно атак було завдано і скільки об'єктів пошкоджено. Не на часі,транш йде до України
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22.03.2024 11:00 Ответить
Ще незрозуміло? Хто б не був президентом зараз їхня політика була б точнісінько такою ж. Бо при владі людина, яка у обами була віце-президентом і яка Турчинову відмовила у допомозі: після анексії Криму

Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди. І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань. Мені сказали: «Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні». И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.

https://glavcom.ua/news/turchinov-rozpoviv-yak-u-2014-roci-obama-kinuv-ukrajinu-659241.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3809880402385985&set=a.621684624538928&type=3&theater

І досить вже писати маячню у коментарях.
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22.03.2024 11:21 Ответить
Вони ж не знали, що після них прийде Трамп - та надасть летальну зброю, хоча й з умовами.
Опустить світову ціну на нафту, майже до рівня собівартості в росії
Дозволить польоти стратегічних бомбардувальників над Україною, та введе флот в Чорне море для тренувань

якщо б знали, то також би надали...

зараз "носяться" з пакетом начебто на 60млрд
а по факту виявилось, що на зброю в 2024 році там приблизно https://www.youtube.com/watch?v=149PhM9wujE 7млрд
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22.03.2024 13:57 Ответить
"Не знали" можна сказати про уряд Зімбабве чи Бурунді. У них немає Пентагону та ЦРУ, немає аналітичних агенцій, немає довгострокової стратегії. А у цих все є.

Це просто такі "політики". Продажні, лицемірні, корумповані і... сцикливі. Яким був бідон при обамі, таким він і залишився. Він такий від народження. Нічого і ніхто його вже не змінить.
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22.03.2024 14:08 Ответить
Допомога потрібна була ще вчора але і зараз також потрібна.
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22.03.2024 10:58 Ответить
Ця чучундра кожного разу,після будь якого обстрілу,вилазить і несе одне і те саме.Їй самій ще не остойобло?
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22.03.2024 10:59 Ответить
Робота у неї така, заяви заявляти. Доречі, нашій Маркаровій не завадило б взяти з неї приклад.
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22.03.2024 11:37 Ответить
Другий акт " марлезонського балету."
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22.03.2024 11:00 Ответить
Раньше я сомневался а теперь уже уверен что США и Байден не хотят победы Украины. Вон даже якобы запретили бить уже нашими же дронами по рашистским НПЗ. Цель Байдена на сегодня не дать Украине оружия и склонить нас на приостановление войны перед его выборами. Мол смотрите я добился перемирия. А то что будет с Украиной ему насрать. Иначе он бы нам дал и оружия в нужном количестве и в нужное время. И разрешение бить по всему где надо.
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22.03.2024 11:01 Ответить
Менше красти потрібно, вся відповідь США.
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22.03.2024 11:04 Ответить
Як так? Он саліван про перемогу заговорив. Щоправда, не уточнив, у межах яких кордонів. От можете послухати за бажання: https://youtu.be/gBFARYmloF4?si=GLmBxYVv4pI-5KAf
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22.03.2024 11:08 Ответить
На Байдена давят обосравшиеся со страху миллиардеры, которые финансируют его кампанию. А на них давит алкоголик Медведев со своим ядерным шантажом. Половина конгресса также уже скуплена кацапами.
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22.03.2024 11:08 Ответить
Коли почнеться евакуація посольства?!!! Скажіть точну дату!!
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22.03.2024 11:03 Ответить
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22.03.2024 11:07 Ответить
Да, Салливан вчера показал какая помощь от США нужна Украине. Лицемеры сраные.
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22.03.2024 11:08 Ответить
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22.03.2024 11:17 Ответить
Голос волаючого в пустелі.
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22.03.2024 11:18 Ответить
Якби Байден почув, як над його кварталом вибухає "Кинжал", то всрався б на місці.
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22.03.2024 11:18 Ответить
Ще трохи і можна не поспішати взагалі
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22.03.2024 11:26 Ответить
Піндоси так допомагають, що навіть кацапські НПЗ атакувати забороняють. Дав же Бог союзничків
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22.03.2024 11:47 Ответить
Джонсона давите, а не трындите просто так...
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22.03.2024 11:50 Ответить
Джонсон досі не куля в лоб. А вже час.
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22.03.2024 12:16 Ответить
Богдан

@boikobogdan1

Про"Заборону"США на удари по НПЗ рашки.Стверджую:ПОВНА ХЕРНЯ!Спецуха ФСБ і Єрмелі!Доказ:Стаття В США написана Консервою Фсб.Платна-Реклама! Друге:Весь"півнячий" куток(Данілов/Стерненки********** Салівана.Пояснення просте:Америкос наказав Зелі пакувати Валізи після 20.05!Печалька!
Щодо Салівана:Його Люто ХерачатьВСІ консерви Єрмака.Від Півника Стерна до"Хорошего Русского"Яковини!Правдиве ПоясненняТаке:Саліван У Києві ТАЄМНО,НА ЗУСТРІЧІ В ПОСОЛЬСТВІ США,УЗГОДИВ із Головними Союзниками Позицію щодо 20.05.24!Вердикт-Zельц Іди Геть! Вирок Передав Єрмаку!Амінь!
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22.03.2024 18:02 Ответить
 
 