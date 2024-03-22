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Новости Война
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В результате ракетного удара РФ по Запорожью 3 человека пропали без вести, 10 получили ранения

запоріжжя

10 человек получили ранения, трое пропали без вести в результате вражеского удара по Запорожью.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"10 человек ранены. 3 человека пропали без вести. Таковы на данный момент последствия вражеского ракетного обстрела Запорожья", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, наибольшие разрушения получили 3 зоны:

  • 7 частных домов разрушены и десятки повреждены в результате двух ракетных ударов по частному сектору;
  • 2 подъезда и десятки квартир повреждены от ракетного удара вблизи многоэтажки;
  • остановлено движение транспорта по плотине ДнепроГЭС. 

Перебоев с электроснабжением нет.

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Автор: 

Запорожье (2682) обстрел (27941)


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Нажаль, неважко здогадатися, де ті особи зникли...
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22.03.2024 11:02 Ответить
Запорожье «ватное» место. Место любителей Януковщини, Ахметовщини, Шурмисти, Богуслаевщини. Любители «русского мира» поддерживающие торговлю с рашкой уже во время повномасштабної войни, наводящие ракети на армію, викидающие из маршруток воинов ЗСУ и орущие Киев во всім виноват и надо било договориться с путиним…
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22.03.2024 14:26 Ответить
 
 