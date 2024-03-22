В результате ракетного удара РФ по Запорожью 3 человека пропали без вести, 10 получили ранения

10 человек получили ранения, трое пропали без вести в результате вражеского удара по Запорожью.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"10 человек ранены. 3 человека пропали без вести. Таковы на данный момент последствия вражеского ракетного обстрела Запорожья", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, наибольшие разрушения получили 3 зоны:

7 частных домов разрушены и десятки повреждены в результате двух ракетных ударов по частному сектору;

2 подъезда и десятки квартир повреждены от ракетного удара вблизи многоэтажки;

остановлено движение транспорта по плотине ДнепроГЭС.

Перебоев с электроснабжением нет.

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