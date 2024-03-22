РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9501 посетитель онлайн
Новости
16 553 61

"Когда Ермака, Татарова, Тимошенко, Шурму уволят по результатам журналистских расследований?" - депутат Киеврады Белоцерковец обратился к "слугам народа". ВИДЕО

Власть никак не отреагировала на журналистские расследования относительно коррупции среди представителей "Слуги народа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат Киеврады, сопредседатель фракции "УДАР Виталія Кличко" Дмитрий Белоцерковец, требуя уволить фигурантов громких скандалов – Шурму, Татарова, Ермака и других.

"Будет ли обращение от "слуг народа" к Офису президента, к президенту Украины относительно расследований Бигуса, Ткача по Шурме, по Татарову, по народным депутатам от "Слуги народа"? У вас двойные стандарты - это норма? Расскажите о Шурме, о Тимошенко, о Татарове, о Ермаке. Когда будет результат? Когда они будут уволены?" - обратился Белоцерковец к "слугам народа".

Он напомнил, что после расследования в отношении состояния семьи директора "Киевского метрополитена" Виктора Брагинского мэр Киева Виталий Кличко уволил его за два часа.

"В Киеве результат есть, а у вас в президентской вертикали его нет", – подчеркнул Белоцерковец.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил, что мэр Киева Виталий Кличко через два часа снял с должности директора "Киевского метрополитена" Виктора Брагинского после сюжета "Бигус.инфо" об имущественном состоянии его семьи. Хороший пример для Офиса президента и "слуг народа", не увольняющих взяточников и коррупционеров даже после скандалов со стопроцентными доказательствами, отметил Бутусов.

Смотрите также: На сессии Киевсовета требовали уволить депутата-взяточника по имени "НИКТО" - "слуга народа" Трубицын сказал, что это он. ВИДЕО

Автор: 

Белоцерковец Дмитрий (76) Слуга народа (2636) Ермак Андрей (1272)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+63
Дєрьмак з татаровим самі себе не можуть звільняти.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:20 Ответить
+61
Їх не лише звільняти потрібно , а садити до буцигарні , там трохи на фотрепіаніста зачекають а далі по зонам КВК концерти даватимуть років з 15ть.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:23 Ответить
+52
Мені теж цікаво, коли оце лайно нарешті змиють в унітаз?
показать весь комментарий
22.03.2024 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Басалаєву забув. Чи вона вже стала білою та пухнастою?
показать весь комментарий
22.03.2024 12:19 Ответить
Їх не лише звільняти потрібно , а садити до буцигарні , там трохи на фотрепіаніста зачекають а далі по зонам КВК концерти даватимуть років з 15ть.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:23 Ответить
Не саджати, а розстрілювати разом з сім'єю, а також не варто забувати про коло друзів, бо, бл.ха, там ціла ОЗУ зрадників.
показать весь комментарий
22.03.2024 19:16 Ответить
У цього Вітренка все на морді написано.
показать весь комментарий
17.06.2024 14:46 Ответить
Молодець ! А всі ті , хто ГАВКАЛИ на Порошенко так звані «патріоти «- егор соболев, Парасюк, Ігор Луценко, Савченко, ……………ні гу-гу В упор не бачать МАРАДЕРСТВО НА КРОВІ ЕРМАКА, ТАТАРОВА, Шурми, Кирилки Тимошенко , Умерова&Резнікова………. ПІД ДАХОМ 🤢ЗЕКЛОПА ! Ніхто не покаран , хто грабував ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ ПО ВСІЙ Україні - Резніченко, Старух ……………….
показать весь комментарий
22.03.2024 18:09 Ответить
Ну є такі що перевзути не надо
показать весь комментарий
23.03.2024 08:35 Ответить
Дєрьмак з татаровим самі себе не можуть звільняти.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:20 Ответить
Пєдік тобі либу в зеркалі тяне, зесрань кончена
показать весь комментарий
22.03.2024 12:56 Ответить
На то є « НАЙВЕЛИЧНІЙШИЙ ЯНЕЛОХ-ЯНЕТРЯПКА « , ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЇХ ПРИЗНАЧЕНЦІВ - МАРОДЕРІВ на КРОВІ ЗСУ , ЗРАДНИКІВ- БАКАНОВА, КУЛІНІЧА, Наумова ……………………
показать весь комментарий
22.03.2024 18:12 Ответить
Мені теж цікаво, коли оце лайно нарешті змиють в унітаз?
показать весь комментарий
22.03.2024 12:21 Ответить
Хто повинен це pробити, вони самі себе? -Це смішно, якби не було так сумно!...
Поки люди не згуртуються та їх звідти не повиносять нічого не буде
показать весь комментарий
22.03.2024 13:39 Ответить
Якщо чекати, то ніколи
показать весь комментарий
22.03.2024 12:21 Ответить
Яб цей проблем вирішив за 100 баксів. Арендував Газельку. В найближчій копальні напоїв 5 алкалоїдів плашкою І пообіцяв ще одну "по виконанні". Одяг в піксель арендований. Нафотошопіл приводів від СБУ, Генпрокуракути і т.д. Заарештувал. І в найближчім переулку розстріляв, "прі попіткє к бєгству". Виклав на Ютюб. 100 у.е. і півдня роботи.
показать весь комментарий
22.03.2024 13:44 Ответить
Як казав цинік Діоген: "Звідки в жОПіі мармелад?"
показать весь комментарий
22.03.2024 12:23 Ответить
Фактично всі ЗЕгенерати і обрана ними ЗЕлена банда й привели в Україну повномасштабну війну.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:24 Ответить
все по-плану...по-оманському плану....
показать весь комментарий
22.03.2024 14:39 Ответить
...недієздатна сорокарічна дитинка без цих "костилів" (дермака-татарова-шурми...) просто тупо впаде
показать весь комментарий
22.03.2024 12:24 Ответить
Невже це якось првинно НАС турбувати?
показать весь комментарий
22.03.2024 12:25 Ответить
Виберемо Порошенко із Турчиновим та Залужним.
показать весь комментарий
22.03.2024 15:19 Ответить
Як же ж можна в.о.президента звільнити. Хто ж тоді буде керувати країною.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:25 Ответить
Щоб їх потім не звільняти , спочатку їх не треба допускати до влади .
Поки нарід не почне розбиратись в політиках , і не навчиться обирати владу - діла не буде .
Часто можна почути таке - та мені начхати на ту політику . От саме тому що багатьом на неї начхати і - маємо те що маємо .
показать весь комментарий
22.03.2024 12:25 Ответить
Щоб їх не допустити до влади, 73%му наріду треба було в 2019му не робити всіх разом, а думать, за кого і чому вони голосують. Поки що, на жаль, це - нездійсненна мрія, фанатиків ЗЄ на ньому буквально переклинило (як кацапів на *******). От що з людьми споживання інформаційних помиїв у вигляді ********* коломийсько-криворізького кварталу робе...
показать весь комментарий
22.03.2024 18:24 Ответить
А хіба під час диктатури своїх звільняють?...


показать весь комментарий
22.03.2024 12:27 Ответить
Вони зелені маланці зараз закричать :А ось у Прошенка теж!
показать весь комментарий
22.03.2024 12:28 Ответить
Порошенко клав на цю зелену ***@оту 🙁
показать весь комментарий
22.03.2024 12:59 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2024 12:28 Ответить
У відповідь пролунало: "я в доміку"...
показать весь комментарий
22.03.2024 12:29 Ответить
Я теж за диктатуру! Тільки хунта зможе змести нинішню владу зрадників України і дати надію на порятунок! Дорогу бендерівській хунті!
показать весь комментарий
22.03.2024 12:30 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2024 13:01 Ответить
Всі хто сподівалися на диктатуру рокаялись перед смертю...
показать весь комментарий
22.03.2024 13:02 Ответить
Їх не звільняти треба, а посадити. А ще краще -на гілляку!
показать весь комментарий
22.03.2024 12:36 Ответить
Коли докладуть зусиль бійці ЗСУ, тоді і звільнять - у зв'зку зі станом здоров'я.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:47 Ответить
я не я і хата не моя...
показать весь комментарий
22.03.2024 12:47 Ответить
Таких публічних,на держ.рівні,виступів- мало,тим більше,хіба на рівні міста.
Питання треба ставити на вищому законодавчому органі: у ВР.
Напевно,у ВР вже розуміють,що оп в нинішньому складі,далеко небезпечніше для країни,аніж це ж упц мп і що сама ВР стала залежною від цього оп,так в чому проблема?
Схоже,Пінтковський був на сто процентів правий.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:54 Ответить
25 серп. 2020 р. - Якщо ви не будете займатися політикою, вона займеться вами», - попереджав Шарль Монталамбер.

А ЗепреЗедент вважає , що військові командири не повинні займатися
політикою 😠
Зеленському пора негайно кудись йти ,
можливо для початку у відпустку , бо втратимо все 😡
показать весь комментарий
22.03.2024 12:57 Ответить
відповідь: НІКОЛИ
показать весь комментарий
22.03.2024 13:24 Ответить
Король без своєї свити , нуль , так що ніхто нікого не звільнить , поки не звільнять короля.
показать весь комментарий
22.03.2024 13:53 Ответить
Рилом мабуть не вийшов до великого корита, мав на увазі вітренко.
показать весь комментарий
22.03.2024 13:54 Ответить
та їх не звільняти а до буцигарні, бо усе це коломоцько-махметівське кодло на зарплаті у ху...ла
показать весь комментарий
22.03.2024 13:54 Ответить
І що "служака" Вітренко вже встиг заслужити для особистого використання, бо дуже репа задоволена?
показать весь комментарий
22.03.2024 14:00 Ответить
Коли у команді ***** трапляється черговий зашквар, то їх улюблена відмазка "а вот в США...".
Коли у команді молодих реформаторів трапляється черговий зашквар, то їх улюблена відмазка "а ось у Єрмака і Татарова..."
показать весь комментарий
22.03.2024 14:16 Ответить
Тоді, коли потужного копняка від українців отримає Зеленський
показать весь комментарий
22.03.2024 14:17 Ответить
Они ответят
показать весь комментарий
22.03.2024 14:20 Ответить
Тиць-гриць! Так вам же давно відповіли: https://lb.ua/news/2021/06/25/487849_iermak_priyshov_zi_mnoyu_vin_pide_zi.html "Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський. Де розслідування щодо того, хто іх прикриває? Не на часі? Так отож!
показать весь комментарий
22.03.2024 14:27 Ответить
ніколи.
ну хоча ніколи, це не зовсім вірно, колись та звільнять...колись та й сонце потухне.
показать весь комментарий
22.03.2024 14:32 Ответить
К чему только не коснется рука Зеленского,это все ведет до сдачи Украйны русским. И провальнный закон про мобилизацию, и увольнение генералов, и бездарная внешняя политика.Коралем управляет его свита.Свита состаящея из агентов кремля, дебилов,воров,с повадками орды.Король такой же.Вопрос- что делать? Ответа нет. А может есть...
показать весь комментарий
22.03.2024 14:48 Ответить
Цікаво
у кожного президента були радники
а в ЗЕ тільки -з-радники..
Жодної!!!порядної людини
показать весь комментарий
22.03.2024 15:09 Ответить
Клоуны что в Киевсовете что в Раде должны сажать а не увольнять
показать весь комментарий
22.03.2024 15:10 Ответить
Ваш вихід, пан гарант.
показать весь комментарий
22.03.2024 15:48 Ответить
У нас диктатура. Не чули. Ще попросіть щоб ***** чи бацьку звільнили
показать весь комментарий
22.03.2024 16:02 Ответить
Підтримую повністю
показать весь комментарий
22.03.2024 16:28 Ответить
Не треба Порошенко , замість нього краще Пашинского
показать весь комментарий
22.03.2024 16:39 Ответить
"Коли Єрмака, Татарова, Тимошенка, Шурму звільнять за результатами журналістських розслідувань?"
Лише після того як зелю посадять
показать весь комментарий
22.03.2024 18:06 Ответить
"Коли Єрмака, Татарова, Тимошенка, Шурму звільнять за результатами журналістських розслідувань?"
Тоді, коли зелене чмо перестане керувати Україною
показать весь комментарий
22.03.2024 18:11 Ответить
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .

"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
показать весь комментарий
22.03.2024 18:22 Ответить
Ви не розумієте, то незамінні люди, ********** же сказав - "я з ними прийшов, я з ними і піду". Він, правда, прийшов з Разумковим та Богданом, але не будемо надто прискіпливими до нейвеличнівшого, йому і там зараз тяжило з усіма цими нападками на його особистих фаворитів...
показать весь комментарий
22.03.2024 18:18 Ответить
Разумков і Богдан були для росіян потрібні в плані становлення сн,як і Коломойський.Але,як перша ступінь багатоступеневої ракети,яка відпала при початку взльоту ракети,під назвою сн.Хтозна,може група ермак-смірнов-подоляк-татаров-шурма є другою ступінню,яку росіяни викинуть з обойми,коли вона відпрацює своє і запутять третю ступінь? Але ж,хто такий сценарій відпрацьовувати буде,коли багато служби сидить тихо в тилу,інших направили на фронт в якості піхоти запускати дрони,треті ловлять хіба що колаборантів з числа місцевих та стрілочників.
показать весь комментарий
22.03.2024 18:53 Ответить
 
 