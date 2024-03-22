"Когда Ермака, Татарова, Тимошенко, Шурму уволят по результатам журналистских расследований?" - депутат Киеврады Белоцерковец обратился к "слугам народа". ВИДЕО

Власть никак не отреагировала на журналистские расследования относительно коррупции среди представителей "Слуги народа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат Киеврады, сопредседатель фракции "УДАР Виталія Кличко" Дмитрий Белоцерковец, требуя уволить фигурантов громких скандалов – Шурму, Татарова, Ермака и других.

"Будет ли обращение от "слуг народа" к Офису президента, к президенту Украины относительно расследований Бигуса, Ткача по Шурме, по Татарову, по народным депутатам от "Слуги народа"? У вас двойные стандарты - это норма? Расскажите о Шурме, о Тимошенко, о Татарове, о Ермаке. Когда будет результат? Когда они будут уволены?" - обратился Белоцерковец к "слугам народа".

Он напомнил, что после расследования в отношении состояния семьи директора "Киевского метрополитена" Виктора Брагинского мэр Киева Виталий Кличко уволил его за два часа.

"В Киеве результат есть, а у вас в президентской вертикали его нет", – подчеркнул Белоцерковец.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил, что мэр Киева Виталий Кличко через два часа снял с должности директора "Киевского метрополитена" Виктора Брагинского после сюжета "Бигус.инфо" об имущественном состоянии его семьи. Хороший пример для Офиса президента и "слуг народа", не увольняющих взяточников и коррупционеров даже после скандалов со стопроцентными доказательствами, отметил Бутусов.

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