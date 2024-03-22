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Новости Война
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РФ создает группировку в более чем 100 тыс. человек для возможного наступления летом, - Павлюк

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия может иметь определенные силы для наступательных операций летом.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, группировка формируется не обязательно для наступления, а для пополнения текущих потерь.

"Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для наступательных операций на одном из направлений. Это условные прогнозы", - отметил Павлюк.

Также читайте: Силы обороны Украины могут перехватить инициативу в войне в случае торможения оккупантов, - Павлюк

Он отметил, что Силы обороны сделают все возможное, чтобы нанести противнику максимальные потери и помешать ввести в бой новые силы.

"Но готовимся к любому развитию ситуации", - добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Автор: 

армия РФ (19715) боевые действия (4338) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+13
росія тільки посилюється.

а нам в цей час сша каже, не бити по російським нпз. бо в байдена перед виборами бензин виросте!
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22.03.2024 11:42 Ответить
+9
Якщо буде ким і чим нищити.
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22.03.2024 11:45 Ответить
+9
Зато наші ЗЕгниди ніяк не можуть прийняти закон про мобілізацію ні ІФС побудувати.
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22.03.2024 11:49 Ответить
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росія тільки посилюється.

а нам в цей час сша каже, не бити по російським нпз. бо в байдена перед виборами бензин виросте!
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22.03.2024 11:42 Ответить
Макрон вже настільки озвірів, що б'є по російським НПЗ?
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22.03.2024 11:44 Ответить
Звідки ваша інфа про нібито те що сша каже, не бити по російським нпз? дайте посилання???
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22.03.2024 11:44 Ответить
Чому удари припинились, якщо не каже?
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22.03.2024 11:50 Ответить
https://www.ft.com/content/a4d5150c-3d52-44d2-a024-e5589b410554
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22.03.2024 11:50 Ответить
Карту мне...и я вам покажу куда на Белгород Ростов Краснодар Курск Брянск.......
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22.03.2024 11:56 Ответить
Залужного зняти не Байден сказав?
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22.03.2024 13:02 Ответить
він чьо опиндюнькав???????????
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22.03.2024 17:56 Ответить
Це навіть не угрупування, буде знищене за кілька тижнів якщо почнуть наступати.
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22.03.2024 11:44 Ответить
Якщо буде ким і чим нищити.
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22.03.2024 11:45 Ответить
тем и кем что и до єтого,100 к єто такая себе группировка может 2-3 села взять смогут за полгода на 10 хат разйобаных, на купянск зрадойобы год назад верещали,волосы на яйцах рвали что там 100к,1000 танков,а по факту обломались об синьковку)
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22.03.2024 11:59 Ответить
Ключовий момент - наявність БК, особливо до ППО.
Русня має величезну перевагу в повітрі. Якщо "підрізати крила" - їм буде гаряче.
Якщо дати ЗСУ достатньо стволів, снарядів, дронів, набоїв і гранат, русні буде срака.
Але це все "якщо". Ми бачимо, що робиться з міжнародною допомогою.
Від США годі й чекати, потужностей Європи виявилось абсолютно недостатньо для нас.
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22.03.2024 12:03 Ответить
Судячи з того, як вони посимлили обстріли Сумщини, то цілком можливо попруть звідти.
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22.03.2024 11:45 Ответить
шо два-три тижні на лайномарафоні вже не канає?
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22.03.2024 11:45 Ответить
Це і є лайномарафон. Там тональність вже давно змінилась на 180 градусів...
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22.03.2024 11:49 Ответить
Що, Ташкентсько-єврейська кіностудія 1941-1945 рр. із своїми тупими кінокомедіями сдулась?
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22.03.2024 11:53 Ответить
Та ви що?
Хто б міг подумати?

То може наш "конгрес" хоч той нещасний закон про мобілізацію прийме ?
А й пана Генерала Залужного з города Лондона треба викликати...👿
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22.03.2024 11:48 Ответить
А він зараз у тому Лондоні є?
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22.03.2024 11:52 Ответить
То куда тоді ЗЄля подів Генерала

пенсионера Залужного ?
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22.03.2024 11:57 Ответить
Я можу вас сказати, але спочатку і ви скажіть, чи вірите ви у кришталево чистий ТаймЗє?
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22.03.2024 11:58 Ответить
Зато наші ЗЕгниди ніяк не можуть прийняти закон про мобілізацію ні ІФС побудувати.
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22.03.2024 11:49 Ответить
ЗЕгниди не виконують чинний закон про мобілізацію (мова у ньому не тільки про поповнення війська людьми). Немає ніяких гарантій того що, навіть якщо новий закон приймуть, він буде виконуватися владою.
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22.03.2024 12:07 Ответить
Для этого они и бросают наемников из Африки чтоб они своими тушками выиграли им время.
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22.03.2024 11:55 Ответить
Треба МАТИ зброю массового знищення типу ЯЗ або щось новеньке що не входить до конвенції
+ До неї прописану в конституції доктрину щодо захищеня мешканців і території, де буде вказано, що Україна буде застосовувати любий тип зброї для захисту ( не нападіння !!)
Бо вони лізуть і лізуть як таргани і застосовувати тапочки стає дуже недостатньо.
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22.03.2024 12:23 Ответить
шмига говорит шо уже все столько военных не надо, павлюк говорит про 100 тыщ орков. вы там тупые дебилы можете хоть в одно ***** вещать?
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22.03.2024 13:51 Ответить
 
 