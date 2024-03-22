РФ создает группировку в более чем 100 тыс. человек для возможного наступления летом, - Павлюк

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия может иметь определенные силы для наступательных операций летом.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, группировка формируется не обязательно для наступления, а для пополнения текущих потерь.

"Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для наступательных операций на одном из направлений. Это условные прогнозы", - отметил Павлюк.

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Он отметил, что Силы обороны сделают все возможное, чтобы нанести противнику максимальные потери и помешать ввести в бой новые силы.

"Но готовимся к любому развитию ситуации", - добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.