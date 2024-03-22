РФ создает группировку в более чем 100 тыс. человек для возможного наступления летом, - Павлюк
Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия может иметь определенные силы для наступательных операций летом.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
По его словам, группировка формируется не обязательно для наступления, а для пополнения текущих потерь.
"Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для наступательных операций на одном из направлений. Это условные прогнозы", - отметил Павлюк.
Он отметил, что Силы обороны сделают все возможное, чтобы нанести противнику максимальные потери и помешать ввести в бой новые силы.
"Но готовимся к любому развитию ситуации", - добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
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а нам в цей час сша каже, не бити по російським нпз. бо в байдена перед виборами бензин виросте!
Русня має величезну перевагу в повітрі. Якщо "підрізати крила" - їм буде гаряче.
Якщо дати ЗСУ достатньо стволів, снарядів, дронів, набоїв і гранат, русні буде срака.
Але це все "якщо". Ми бачимо, що робиться з міжнародною допомогою.
Від США годі й чекати, потужностей Європи виявилось абсолютно недостатньо для нас.
Хто б міг подумати?
То може наш "конгрес" хоч той нещасний закон про мобілізацію прийме ?
А й пана Генерала Залужного з города Лондона треба викликати...👿
Генерала
пенсионера Залужного ?
+ До неї прописану в конституції доктрину щодо захищеня мешканців і території, де буде вказано, що Україна буде застосовувати любий тип зброї для захисту ( не нападіння !!)
Бо вони лізуть і лізуть як таргани і застосовувати тапочки стає дуже недостатньо.