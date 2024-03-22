Для России "СВО" уже стала войной. РФ не может допустить существование на своих границах государства, желающего "отобрать у нее Крым", - Песков
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" для РФ уже стала войной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации", - сказал спикер российского диктатора.
По словам Пескова, Россия не может допустить существование на своих границах государства, которое "намерено задокументировано использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Не дрейфь, Козлодоев! Сядем усе!
тому, як що усипескова, почали, в істериці, про це казати, значить, щось буде....
На жаль Україна все ще не має далекобійних потужних ракет, а дрони, які ми застосовуємо, мають дуже незначну бойову частину. Тож застосовувати ці дрони треба не по аеродромам чи якимось будівлям, де завдана шкода буде мінімальною, а по цілям, підібраним зовсім за іншим принципом. Наприклад, не такий вже великий заряд потрібен, щоб зруйнувати ємкості з хлором на якомусь промисловому об'єкті (років 40 тому витік хлору в Бхопалі вбив кілька десятків тисяч мешканців цього індійського міста); або влучання в термінал для зберігання чи відвантаження сірки і селітри здатне викликати детонацію цих хімічних речовин (кілька років тому подібна аварія вщент рознесла пів міста на Близькому вході) тощо. Можливо не варто занадто "прислухатися" до застережень наших західних партнерів щодо "ескалації", адже саме ескалація не залишить у них іншого виходу повною мірою втрутитися в цю війну, принаймні щоб самим якось вижити (адже це стане можливим лише якщо вдарити першими, причому максимально потужно)?
Не ведитесь. Особенно на высеры Писькова.
решенийутренней водки.