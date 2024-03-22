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Новости Война
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Для России "СВО" уже стала войной. РФ не может допустить существование на своих границах государства, желающего "отобрать у нее Крым", - Песков

пєсков

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" для РФ уже стала войной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации", - сказал спикер российского диктатора.

По словам Пескова, Россия не может допустить существование на своих границах государства, которое "намерено задокументировано использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война РФ с НАТО "неизбежна", если войска Альянса будут на территории Украины, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1941) россия (96231)


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Топ комментарии
+34
Уровень цинизма и маразма этих больных ублюдков просто запредельный.
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22.03.2024 11:54 Ответить
+31
***** собі, загнула ***** вусата. Значить підарам можна красти чужі території, а у підарів забирати те, що їм не належить - вже ні? Зовсім **** дали)

Хоча тут все логічно, ще й тиждень не пройшов після "виборів" царя, а кацапів вже прогрівають, щоб були готові дохнути в Україні - "внутрішня мобілізація" і все таке...
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22.03.2024 11:55 Ответить
+30
ты писюков как и медведка составите компашку путлеру и лошади в гааге
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22.03.2024 11:54 Ответить
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"Набирайте воду і запасайтеся павербанками" --- запасатися водою і павербанками не допоможе, це не прожене кацапів з України. Людям які розказують що "ми переходимо до вирішального єтапу війни" або таке краще не казати,а якщо вживають слово "ми" то не павербанками і водою треба запасатися,а щось робити щоб можна було себе позиціонувати з людьми котрі "переходять до вирішального етапу війни"
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22.03.2024 12:54 Ответить
Головне, щоб не вижили кацапи... А далі будь, що буде
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22.03.2024 12:59 Ответить
піськов і карлік, незадоволені ходом специальной ваенной аперации в белгородской и курской народних республиках.
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22.03.2024 12:29 Ответить
Як казав "Льолік", з "Діамантової руки" :
- Не дрейфь, Козлодоев! Сядем усе!
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22.03.2024 12:31 Ответить
А ты не воруй, таракан кацапский.
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22.03.2024 12:31 Ответить
Ото я щось не зрозумів - еС-Ве-О все ще за планом, чи вже ні...?
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22.03.2024 12:34 Ответить
Це логіка типового кацапа або гопніка. Росія це країна терорист.
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22.03.2024 12:45 Ответить
Можна 1000 разів казати, що хтось є терористом, але якщо реально не вчиняти з ним як з терористом (тобто поставивши його "поза законами", в т.ч. і міжнародними), це буде просто балаканиною. Здається, коли американський спецназ знищував Бен Ладена, він покрошив там всіх, хто був поряд з цим терористом (без огляду на стать і вік). То чому щодо держави-терориста треба чинити в інший спосіб?
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22.03.2024 12:56 Ответить
потому что сс*тся россию
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23.03.2024 02:21 Ответить
у сім'ї навальних, бутерброд, це така річ, яку, як з'ясувалося, можна передавати туди сюди.
тому, як що усипескова, почали, в істериці, про це казати, значить, щось буде....
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22.03.2024 12:46 Ответить
Тільки сьогодні?! Шо, встали с утра, кофэ попили, водки теж попили, подивилися, шо птиськи з юга прилетіли, деревья позеленели, бутончики на цветы перетворилися, черв'ячки на метеликів, а СВО на війну... Бжмой, з ким, ля, Україні воювати доводиться!
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22.03.2024 12:48 Ответить
Треба, щоб 99% москалів нарешті "помітили", що путлер розв'язав війну і що ця війна прийшла в них у домівки, прикінчивши їхнє "благополучне" життя. Бєлгород це добре, але це явно не достатньо, зважаючи на масштаби московії.
На жаль Україна все ще не має далекобійних потужних ракет, а дрони, які ми застосовуємо, мають дуже незначну бойову частину. Тож застосовувати ці дрони треба не по аеродромам чи якимось будівлям, де завдана шкода буде мінімальною, а по цілям, підібраним зовсім за іншим принципом. Наприклад, не такий вже великий заряд потрібен, щоб зруйнувати ємкості з хлором на якомусь промисловому об'єкті (років 40 тому витік хлору в Бхопалі вбив кілька десятків тисяч мешканців цього індійського міста); або влучання в термінал для зберігання чи відвантаження сірки і селітри здатне викликати детонацію цих хімічних речовин (кілька років тому подібна аварія вщент рознесла пів міста на Близькому вході) тощо. Можливо не варто занадто "прислухатися" до застережень наших західних партнерів щодо "ескалації", адже саме ескалація не залишить у них іншого виходу повною мірою втрутитися в цю війну, принаймні щоб самим якось вижити (адже це стане можливим лише якщо вдарити першими, причому максимально потужно)?
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22.03.2024 12:49 Ответить
Років з 90 тому, один недомірок вже подібне казав. Погано закінчив правда.
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22.03.2024 12:52 Ответить
Ну шо, де всі співчуваючі ухилянтам великі знавці конституційноно права? З унітазу злізти не можуть?
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22.03.2024 13:01 Ответить
..только превентивный удар по болотам мацковии,спасет мокшей от пучеглазого и ********...
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22.03.2024 13:04 Ответить
Цель подобных заяв не только, а порой и не столько, в дезинформации, но и в том чтоб посеять апатию среди противников - "да, мы ******, и что? Что вы нам сделаете вашей риторикой развенчивая дезу?"
Не ведитесь. Особенно на высеры Писькова.
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22.03.2024 14:04 Ответить
В цьому контексті мене більше цікавить, коли ООН визнає цю "сво" війною", як мінімум; нехай навіть для початку без зазначення, хто агресор та окупант...
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22.03.2024 14:22 Ответить
Тут поможет только атомная бомба по центру принятия решений утренней водки.
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22.03.2024 15:07 Ответить
Я тихо @уею с него.
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22.03.2024 21:44 Ответить
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