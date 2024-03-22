Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС, которая была повреждена во время массированной ракетной атаки РФ, - "Энергоатом"
Украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС ПЛ-750кВ "Днепровская", которая была повреждена утром ракетным обстрелом РФ.
Об этом сообщили в Энергоатоме, информирует Цензор.НЕТ.
"22 марта силами украинских энергетиков возобновлена работа внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская", которая была повреждена сегодня утром во время массированного ракетного обстрела РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяет две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ и "Днепровская", благодаря которым обеспечивается питание потребностей станции.
Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки россиян на Украину была отключена одна из линий, соединяющих Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. НА ЗАЭС была угроза блекаута.
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От вміє ж русня. Як не крути, вміє - і все.
Уважать сєбя заставіть.
По Україні гатити з усього - та будь ласка. По російським НПЗ - ні-ні, не можна ніяк.
Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.
"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.
За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.
Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.
"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
"Російський траулер "Капітан Лобанов" затонув у Балтійському морі 19 березня внаслідок влучання ракети під час навчання Війсково-морського флоту ЗС РФ. Через помилковий удар на судні сталася пожежа, і риболовецький корабель пішов на дно."