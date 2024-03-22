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Новости атака на АЭС
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Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС, которая была повреждена во время массированной ракетной атаки РФ, - "Энергоатом"

заес

Украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС ПЛ-750кВ "Днепровская", которая была повреждена утром ракетным обстрелом РФ.

Об этом сообщили в Энергоатоме, информирует Цензор.НЕТ.

"22 марта силами украинских энергетиков возобновлена работа внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская", которая была повреждена сегодня утром во время массированного ракетного обстрела РФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяет две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ и "Днепровская", благодаря которым обеспечивается питание потребностей станции.

Также читайте: На ЗАЭС есть угроза блэкаута, - Энергоатом

Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки россиян на Украину была отключена одна из линий, соединяющих Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. НА ЗАЭС была угроза блекаута.

Автор: 

Энергоатом (412) Запорожская АЭС (723) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+6
Головне - окупантам ЗАЕС відремонтувати, а вкраїнчики почекають.
От вміє ж русня. Як не крути, вміє - і все.
Уважать сєбя заставіть.
По Україні гатити з усього - та будь ласка. По російським НПЗ - ні-ні, не можна ніяк.
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22.03.2024 11:57 Ответить
+5
Я розумію, що для уникнення катастрофи це треба робити, але! Кацапи віджали ЗАЕС, а ми їм поставляємо електроенергію. Дивний цей світ...
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22.03.2024 11:57 Ответить
+5
Найважливіше відремонтували. А то був би у окупантів блекаут...
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22.03.2024 11:58 Ответить
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Головне - окупантам ЗАЕС відремонтувати, а вкраїнчики почекають.
От вміє ж русня. Як не крути, вміє - і все.
Уважать сєбя заставіть.
По Україні гатити з усього - та будь ласка. По російським НПЗ - ні-ні, не можна ніяк.
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22.03.2024 11:57 Ответить
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін.

Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.

"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
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22.03.2024 12:11 Ответить
Я розумію, що для уникнення катастрофи це треба робити, але! Кацапи віджали ЗАЕС, а ми їм поставляємо електроенергію. Дивний цей світ...
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22.03.2024 11:57 Ответить
Найважливіше відремонтували. А то був би у окупантів блекаут...
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22.03.2024 11:58 Ответить
Блин, пора нищіти військовий флот у Балтиці . Зараз влучний момент
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22.03.2024 11:59 Ответить
Кацапи самі не погано справляються.
"Російський траулер "Капітан Лобанов" затонув у Балтійському морі 19 березня внаслідок влучання ракети під час навчання Війсково-морського флоту ЗС РФ. Через помилковий удар на судні сталася пожежа, і риболовецький корабель пішов на дно."
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22.03.2024 12:09 Ответить
В курсе. Але бахнути їх військові кораблі зараз самий час. Тобто це операція покруче белгорода і внесе цікаву нерозбериху в раше. Добавить ЇМ ВІЙНИ У СТРІЧКУ
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22.03.2024 12:12 Ответить
Україна немає виходу в Балтійське море, а повітряні дрони-камікадзе країни НАТО не пропустять через свій повітряний простір.
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22.03.2024 12:28 Ответить
Кацапи пропустять через свій.
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22.03.2024 12:53 Ответить
Я Вам вже пояснював на днях - чому це не принесе нам ніякої користі!
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22.03.2024 12:53 Ответить
Вибачте - на ху а? То проблеми кацапів, як підтримувати АЕС. Доречі, звідки електрика в Маріуполі, Генічеську, Мелітополі?
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22.03.2024 12:52 Ответить
 
 