В Харькове из-за перебоев с электроснабжением может не работать сигнал воздушной тревоги
Из-за проблем с электроснабжением в Харькове может не работать сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за перебоев с электроснабжением уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через звуковое сообщение на мобильные телефоны", - говорится в сообщении.
Также работники ГСЧС и Нацполиции будут извещать граждан через громкоговорители и рации, объезжая город.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Харькова обесточено около 700 тыс. потребителей.
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Харків станом на зараз перебуває у режимі блекауту, - депутат Харківської облради Олександр Скорик.
"Ми нарахували 17 прильотів ракет С-300. Усі удари завдавалися по об'єктах енергетичної інфраструктури. Маємо жахливі наслідки: у нас не працюють метрополітен, світлофори, електротранспорт, немає енергозабезпечення у 700 тисяч абонентів, є проблеми з водою та каналізацією", - сказав Скорик.