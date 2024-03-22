РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9447 посетителей онлайн
Новости Война
761 4

В Харькове из-за перебоев с электроснабжением может не работать сигнал воздушной тревоги

азс,харків

Из-за проблем с электроснабжением в Харькове может не работать сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за перебоев с электроснабжением уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через звуковое сообщение на мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Также работники ГСЧС и Нацполиции будут извещать граждан через громкоговорители и рации, объезжая город.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Харькова обесточено около 700 тыс. потребителей.

Читайте также: В Харькове прогремело, по меньшей мере, 15 взрывов, есть проблемы со светом

Автор: 

Харьков (7588) Харьковщина (5577) Тарифы на электроэнергию (2175)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в бєлгородє електрика є чомусь.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:17 Ответить
Он и так не работал. Сначала прилёт, а потом включали сирену
показать весь комментарий
22.03.2024 12:46 Ответить
https://streamable.com/uczvq4

Харків станом на зараз перебуває у режимі блекауту, - депутат Харківської облради Олександр Скорик.

"Ми нарахували 17 прильотів ракет С-300. Усі удари завдавалися по об'єктах енергетичної інфраструктури. Маємо жахливі наслідки: у нас не працюють метрополітен, світлофори, електротранспорт, немає енергозабезпечення у 700 тисяч абонентів, є проблеми з водою та каналізацією", - сказав Скорик.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:54 Ответить
Последний ґенератор вчера уперли....
показать весь комментарий
22.03.2024 14:24 Ответить
 
 