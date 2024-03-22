В Харькове из-за перебоев с электроснабжением может не работать сигнал воздушной тревоги

Из-за проблем с электроснабжением в Харькове может не работать сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за перебоев с электроснабжением уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через звуковое сообщение на мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Также работники ГСЧС и Нацполиции будут извещать граждан через громкоговорители и рации, объезжая город.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Харькова обесточено около 700 тыс. потребителей.

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