Россия продолжит бить по критической инфраструктуре Украины, пока не закончатся ракеты и самолеты, - британская разведка

Пауза массированных ударов по украинским городам более 40 дней свидетельствует о том, что России нужно время на восстановление потенциала, а также о проблемах управления и планирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки, обнародованном Минобороны Британии.

После месячного перерыва Россия возобновила широкомасштабные авиаудары по Украине, в которых приняли участие, по меньшей мере, 10 бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31, выпустив более 20 ракет по Киеву.

В Минобороны Британии допускают, что длительный перерыв в ударах дальней авиации был связан с проблемами управления и планирования. Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как для самолетов, так и ракет, пояснили в министерстве. Успехи украинской противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских миссий.

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В этой связи британские обозреватели считают, что Россия почти наверняка будет продолжать наносить удары по критически важным объектам, насколько это позволят самолеты, экипажи и запасы вооружений, пытаясь сохранить давление на украинское правительство и население.

"Это является проявлением длительной кампании, в которой тактическая авиация, такая как истребители и вертолеты, продолжает оказывать ограниченное влияние на общий конфликт", – говорится в обзоре.