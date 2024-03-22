Россия продолжит бить по критической инфраструктуре Украины, пока не закончатся ракеты и самолеты, - британская разведка
Пауза массированных ударов по украинским городам более 40 дней свидетельствует о том, что России нужно время на восстановление потенциала, а также о проблемах управления и планирования.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки, обнародованном Минобороны Британии.
После месячного перерыва Россия возобновила широкомасштабные авиаудары по Украине, в которых приняли участие, по меньшей мере, 10 бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31, выпустив более 20 ракет по Киеву.
В Минобороны Британии допускают, что длительный перерыв в ударах дальней авиации был связан с проблемами управления и планирования. Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как для самолетов, так и ракет, пояснили в министерстве. Успехи украинской противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских миссий.
В этой связи британские обозреватели считают, что Россия почти наверняка будет продолжать наносить удары по критически важным объектам, насколько это позволят самолеты, экипажи и запасы вооружений, пытаясь сохранить давление на украинское правительство и население.
"Это является проявлением длительной кампании, в которой тактическая авиация, такая как истребители и вертолеты, продолжает оказывать ограниченное влияние на общий конфликт", – говорится в обзоре.
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"Неоднократные предупреждения из Вашингтона были адресованы высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и управлению военной разведки, известной как ГУР", - убеждает СМИ. Чё не постим вот эту новость ?
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Інакше би зробили як Ізраїль нещодавно.
США на днях спробували Армії оборони Ізраїля заборонити штурмувати місто Рафах, де засіли залишки хамасівців.
Знаєте , що заявив міністр Ізраїлю?
Він сказав, що ми будемо атакувати Рафах, поки не знищено там всіх хамасівців, навіть не дивлячись на можливий розрив відносин з США.
Більше того, навіть якщо весь світ буде проти нас, ми будемо штурмувати Рафах.
За наших дітей, жінок, стариків, вбитих хамасівцями.
А наша засрана влада утерлась та мовить, на заборону США бити по НПЗ в рашці.
чтобы идти сейчас на киев с фортификац. им надо минимум 200-300 к мяса,и тысячи 200 танков,а смотря что рахитоиды уже на голькарах и мотоциклах пытаються штурмовать,это выглядит смешно,
хотя я лично считаю что на бы было выгодно с военной точки зрения чтобы тупорезы еще раз на киев рыпнулись,во первых распорощили силы,их бы тут за месяц второй перемолотили ***** на разрущения инфраструктыры и прощего,всеравно перемолотим любой ценой и потерями за киев,2 это консолид.общества бо расслабились некоторые маленько,3 французы сказали рыпнеться на киев войска сразу кинем в украину.
ну а по поводу ракет на петриот,ИМХО это ипсо для кацапни,не только у штатов есть петриоты и ракеты к ему,только в одной японии 48 батарей(!!!) петриота.
Далі - резюме розширеної статті (https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c). (https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c) Бо у нас як завжди цитують коротке резюме.
Суть. За словами трьох осіб, знайомих з обговореннями, США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Заклики припинити атаки були передані високопосадовцям СБУ та ГУР.
Чому? Бо удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту. Вашингтон стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід
Ні, мова йде не про нашу енергетичну інфраструктуру, не подумайте. Мова про трубопровід КТК (Каспійський трубопровідний консорціум, - ред), який транспортує нафту з Казахстану через Росію на світовий ринок. Західні компанії, включаючи ExxonMobil і Chevron, використовують трубопровід.
Чому Байдена і Ко лякає зростання цін на бензин?
1. Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, незважаючи на санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору.
2. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до $85 за барель, так само в США ціни на бензин зросли до $3,5 за галон (1 галон = 3,8 л., - ред.).
3. Ціни на пальне - один з важливих факторів виборів. «Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на пальне в рік виборів», - Боб Макнеллі, колишній радник Білого дому з енергетики.
Чому Україна атакує НПЗ?
1. Україна невдоволена подвійними стандартами Заходу щодо стримування енергетичних доходів Москви.
2. Україна хоче наблизити війну до Москви та продемонструвавши, що її ППО - в тому числі навколо Кремля - можна пробити.
3. Повітряна кампанія також розглядається деякими чиновниками як засіб підштовхнути Вашингтон схвалити пакет військової допомоги на суму $60 млрд.
Скільки НПЗ вже вразила Україна? З 2022 було щонайменше 12 нападів на великі російські НПЗ, і щонайменше дев'ять 2024 року. Це не рахуючи терміналів, складів і сховищ.
Чому атаки інтенсифікувалися зараз?
1. З початку вторгнення ГУР і СБУ постійно розширювали свої власні програми БПЛА для нанесення ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі.
2. Наземна війна через брак західної підтримки наразі розгортається негативно для України, тому асиметричні атаки БПЛА є можливістю це змінити.
Наскільки Україна може зруйнувати російську нафтопереробку? Геліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ вважає, що Україна може поставивши під загрозу близько 60 відсотків експорту країни.
Чи продовжить Україна атаки після цього "попередження"? Ніхто не коментує. Ані Вашингтон, ані Київ. ЦРУ відмовилося від коментарів. У Києві речник СБУ відмовився від коментарів. Чиновники ГУР і офісу Зеленського не відповіли на запити про коментарі.
Від себе додам.
1. Чи вірю я що такі натяки і прохання могли і можуть бути? Однозначно так. Я багато разів писав, що більшість наших партнерів не зацікавлені в тому, щоб російські ресурси зникли з ринку. Бо це дуже болюче для світової економіки.
2. Чи мають Україну переконати ці заперечення? Ми маємо і пропонуємо нашим партнерам цілком логічні дії. Наприклад, реальне обмеження російської нафтової маржі і серйозне посилення санкцій за недотримання цих обмежень. Бо в іншому випадку у України просто не залишається вибору - ми маємо атакувати кров війни, тобто російську економіку.
3. Оця вся ситуація - розплата за страх "ескалації". Якби Росія зазнала швидкої поразки на полі бою, атакувати російську нафтову інфраструктуру, ймовірно, зовсім не довелося б.
4. Що робити Україні? Ми не знаємо які перемовини йдуть за зачиненими дверима. Можливо, атаки на НПЗ досягли своєї мети. І Салліван приїздив не дарма. А можливо - не досягли. Але в будь-якому випадку рано чи пізно добивати російську нафтову промисловість доведеться. Ну, якщо Росія не звалить додому.
Юрій Богданов https://t.me/yb_ua/5120 https://t.me/yb_ua/5120
Прежде всего, я допускаю, что это правда, потому что цена на нефть больная для США тема, хоть бензин там по европейским или даже нашим меркам стоит недорого. Просто американцы привыкли ездить на больших авто, которые много жрут.
Хочу сказать несколько вещей:
1) Удары по российским НПЗ не делают количество нефти на рынке меньшим. Они делают меньшим количество российских нефтепродуктов.
По итогам массовых прилетов дронов Россия сократит экспорт нефтепродуктов (экспорт бензина уже запрещен) и увеличит экспорт нефти на объем, который предназначался для переработки внутри страны. Количество добываемой в мире нефти не изменится.
Главный эффект - российская нефтеперерабатывающая промышленность будет меньше зарабатывать, количество нефтевалюты в России уменьшится, на внутреннем рынке может возникнуть дефицит бензина и дизтоплива, из-за чего затраты на покупку и логистику нефтепродутков из-за границы в РФ увеличатся.
В общем, отличные санкции. Из-за которых нефть на международных рынках не подорожает.
2) Чего тогда Белый дом всполошился (если всполошился)? Судя по статье, Путин шантажирует тем, что угрожает перекрыть экспорт казахстанской нефти.
Казахстанские нефтедобывающие компании частично принадлежат западным корпорациям. А большая часть казахстанского экспорта идет через Новороссийск, а также по северной ветке нефтепровода "Дружба". То есть Кремль может снова, как в 2022, придумать какие-то "технические проблемы" и остановить транзит.
Тут два удара в одном - западные корпорации потеряют прибыль и будут ныть, а нефти на рынке станет меньше, и вот из-за этого цены вырастут.
Напомню, что еще летом 2022 президент Казахстана поручил правительству (https://t.me/ShrikeNews/5010) сделать приоритетным экспорт через Каспийское море и Азербайджан. Спустя почти 2 года хочется спросить - как дела?
3) Путин - это бешеная собака, которая кусает не в ответ, а потому что может.
Если Путин захочет снизить шансы Байдена на переизбрание, повлияв на нефтяные цены, он это сделает без всяких поводов.
Именно поэтому бешеных собак пристреливают.
Итого. Обычно я считаю, что к пожеланиям наших партнеров нужно прислушиваться. Но, описанное в статье - хрень собачья, удары по российским НПЗ нужно продолжать.
Шрайк https://t.me/yb_ua/5122 https://t.me/yb_ua/5122
https://youtu.be/rqXtLB4xVyw?si=jj0BnId-NMjP2Hil