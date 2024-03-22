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Россия продолжит бить по критической инфраструктуре Украины, пока не закончатся ракеты и самолеты, - британская разведка

запоріжжя,обстріл,руйнування

Пауза массированных ударов по украинским городам более 40 дней свидетельствует о том, что России нужно время на восстановление потенциала, а также о проблемах управления и планирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки, обнародованном Минобороны Британии.

После месячного перерыва Россия возобновила широкомасштабные авиаудары по Украине, в которых приняли участие, по меньшей мере, 10 бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31, выпустив более 20 ракет по Киеву.

В Минобороны Британии допускают, что длительный перерыв в ударах дальней авиации был связан с проблемами управления и планирования. Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как для самолетов, так и ракет, пояснили в министерстве. Успехи украинской противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских миссий.

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В этой связи британские обозреватели считают, что Россия почти наверняка будет продолжать наносить удары по критически важным объектам, насколько это позволят самолеты, экипажи и запасы вооружений, пытаясь сохранить давление на украинское правительство и население.

"Это является проявлением длительной кампании, в которой тактическая авиация, такая как истребители и вертолеты, продолжает оказывать ограниченное влияние на общий конфликт", – говорится в обзоре.

Автор: 

армия РФ (19715) Великобритания (5027) обстрел (27941) внешняя разведка (389)


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Топ комментарии
+9
Про очевидність британської розвідки хто тільки не висловлювався. Як і про їхніх ,,учоних,,
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22.03.2024 12:33 Ответить
+8
Цього лише сліпий або ідіот не бачив, або телепереможники-зебіли. З такою "підтримкою" сцикунів-союзничків, Україна приречена стати другим Афганом, з таким де рівнем життя.
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22.03.2024 12:38 Ответить
+8
виходить, що нам треба продовжувати бити по кацапським нпз, поки вони в них не закінчяться, на жаль, в нас немає іншого вибору...
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22.03.2024 12:53 Ответить
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Про очевидність британської розвідки хто тільки не висловлювався. Як і про їхніх ,,учоних,,
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22.03.2024 12:33 Ответить
Где-то так. Они говорят прописные истины. Вопросов том - почему к ним не прислушивается наша власть. Почему мы продолжаем бить ради пропагандистского эффекта, а не ради экономичной и оборонной составляющей.
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22.03.2024 12:55 Ответить
А я якраз про інше. Те, що вони кажуть відомо всім і без можливостей розвідки.
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22.03.2024 13:05 Ответить
США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, потому что удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) якобы могут привести к росту мировых цен на нефть. Об этом заявило британское издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники в пятницу.

"Неоднократные предупреждения из Вашингтона были адресованы высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и управлению военной разведки, известной как ГУР", - убеждает СМИ. Чё не постим вот эту новость ?
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22.03.2024 12:35 Ответить
С добрым утром,чё
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22.03.2024 12:39 Ответить
Вона вже давно висить в шапці сайту.

Чи вам так сподобалась новина, що ви хочете бачити її в коментарях до кожної теми?
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22.03.2024 12:40 Ответить
Жаль, що в нас рашистські лайно а не українська влада.
Інакше би зробили як Ізраїль нещодавно.
США на днях спробували Армії оборони Ізраїля заборонити штурмувати місто Рафах, де засіли залишки хамасівців.
Знаєте , що заявив міністр Ізраїлю?
Він сказав, що ми будемо атакувати Рафах, поки не знищено там всіх хамасівців, навіть не дивлячись на можливий розрив відносин з США.
Більше того, навіть якщо весь світ буде проти нас, ми будемо штурмувати Рафах.
За наших дітей, жінок, стариків, вбитих хамасівцями.
А наша засрана влада утерлась та мовить, на заборону США бити по НПЗ в рашці.
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22.03.2024 12:44 Ответить
Ну, евреям несколько проще. Во- первых, они воюют с бомжами в грязных халатах и тапках во- вторых, даже без поддержки США их поддерживает диаспора- долларовые миллиардеры евреи по всему миру, в третьих там все нормально с мотивацией, мобилизацией, и производством собственного оружия, включая ядерное.
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22.03.2024 13:10 Ответить
Нас перетворять в Афганістан. Де лишаться лише бідні і безкінечні до горизонту цвинтарі
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22.03.2024 12:35 Ответить
Цього лише сліпий або ідіот не бачив, або телепереможники-зебіли. З такою "підтримкою" сцикунів-союзничків, Україна приречена стати другим Афганом, з таким де рівнем життя.
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22.03.2024 12:38 Ответить
Не стане. Русня зайде набагато раніше.
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22.03.2024 12:43 Ответить
так как они рахитозно вооют,то до одного днепра им пару лет соваться,по 100 метров в неделю,вон под тернами *********** вчера их на 1(!) км назад, который они месяц-2 брали
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22.03.2024 12:54 Ответить
Поки Україні є ким і чим опиратись. Русню стримують не лани широкополі, Дніпро і кручі. Їх стримують ЗСУ. Не стане ЗСУ - будуть проходити по 200 км на день, чи скільки там запас ходу БМП.
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23.03.2024 08:50 Ответить
Так хто вам винен - "телепереможники-зебіли." , чи такі погані "сцикунів-союзнички" ...?
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22.03.2024 13:11 Ответить
з німеччини воно краще видно
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22.03.2024 12:47 Ответить
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22.03.2024 13:05 Ответить
Афганістан - багата країна, але не для афганців.
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22.03.2024 12:47 Ответить
Конгресменам передайте,які будуть відпочивати два тижні. Санкції ще приплели,мовби вони на щось там впливають. Пхахаха. Аналітики мамкині))
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22.03.2024 12:38 Ответить
Або поки не отримають добряче по зубах.Але...
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22.03.2024 12:38 Ответить
Зважаючи, що ми робимо, що завгодно, але за 3 роки так і не знищили ворожу стратавіа та їхні заводи, то так і буде.
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22.03.2024 12:41 Ответить
Спасибо КЕП.
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22.03.2024 12:46 Ответить
Але здається мені, сьогодні буде продовження касапського бомбо-марафону..
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22.03.2024 12:50 Ответить
максимум сегодня только потом перерыв на месяц минимум. пердолеты тушканчики по 60 лет с казацскими руками с сраки такой интенсивности могут и не выдержать)
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22.03.2024 12:55 Ответить
А потім терпіли збудяться... розуміючи що ракет на петріоти стає менше.. можуть взагалі все вистріляти.. не здивуюсь якщо влітки ще й на Київ попруться..
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22.03.2024 13:10 Ответить
как только крынки возьмут так сразу и плацдарм на киев откроеться)
чтобы идти сейчас на киев с фортификац. им надо минимум 200-300 к мяса,и тысячи 200 танков,а смотря что рахитоиды уже на голькарах и мотоциклах пытаються штурмовать,это выглядит смешно,
хотя я лично считаю что на бы было выгодно с военной точки зрения чтобы тупорезы еще раз на киев рыпнулись,во первых распорощили силы,их бы тут за месяц второй перемолотили ***** на разрущения инфраструктыры и прощего,всеравно перемолотим любой ценой и потерями за киев,2 это консолид.общества бо расслабились некоторые маленько,3 французы сказали рыпнеться на киев войска сразу кинем в украину.
ну а по поводу ракет на петриот,ИМХО это ипсо для кацапни,не только у штатов есть петриоты и ракеты к ему,только в одной японии 48 батарей(!!!) петриота.
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22.03.2024 13:31 Ответить
Де б набратися оптимізму як у тебе...вони на Авдіївку 20.000 кладуть, думаєш 200-300тисяч за Київ не дадуть.. а найкращий показник - поведінка американців, а там - no comments...
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22.03.2024 13:43 Ответить
Дякуємо Капітану очевидність, особливо це актульно після статті в FT. Але я думаю США прикладуть максимум зусиль для того щоб в росіян не закінчились літаки та ракети. Поки в росії будуть гроші - доти вона вироблятиме зброю.
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22.03.2024 12:53 Ответить
виходить, що нам треба продовжувати бити по кацапським нпз, поки вони в них не закінчяться, на жаль, в нас немає іншого вибору...
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22.03.2024 12:53 Ответить
Financial Time: США закликали Україну припинити атаки на російські НПЗ. Про що написано у статті?

Далі - резюме розширеної статті (https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c). (https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c) Бо у нас як завжди цитують коротке резюме.

Суть. За словами трьох осіб, знайомих з обговореннями, США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Заклики припинити атаки були передані високопосадовцям СБУ та ГУР.

Чому? Бо удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту. Вашингтон стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід

Ні, мова йде не про нашу енергетичну інфраструктуру, не подумайте. Мова про трубопровід КТК (Каспійський трубопровідний консорціум, - ред), який транспортує нафту з Казахстану через Росію на світовий ринок. Західні компанії, включаючи ExxonMobil і Chevron, використовують трубопровід.

Чому Байдена і Ко лякає зростання цін на бензин?

1. Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, незважаючи на санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору.

2. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до $85 за барель, так само в США ціни на бензин зросли до $3,5 за галон (1 галон = 3,8 л., - ред.).

3. Ціни на пальне - один з важливих факторів виборів. «Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на пальне в рік виборів», - Боб Макнеллі, колишній радник Білого дому з енергетики.

Чому Україна атакує НПЗ?

1. Україна невдоволена подвійними стандартами Заходу щодо стримування енергетичних доходів Москви.

2. Україна хоче наблизити війну до Москви та продемонструвавши, що її ППО - в тому числі навколо Кремля - можна пробити.

3. Повітряна кампанія також розглядається деякими чиновниками як засіб підштовхнути Вашингтон схвалити пакет військової допомоги на суму $60 млрд.

Скільки НПЗ вже вразила Україна? З 2022 було щонайменше 12 нападів на великі російські НПЗ, і щонайменше дев'ять 2024 року. Це не рахуючи терміналів, складів і сховищ.

Чому атаки інтенсифікувалися зараз?

1. З початку вторгнення ГУР і СБУ постійно розширювали свої власні програми БПЛА для нанесення ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі.

2. Наземна війна через брак західної підтримки наразі розгортається негативно для України, тому асиметричні атаки БПЛА є можливістю це змінити.

Наскільки Україна може зруйнувати російську нафтопереробку? Геліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ вважає, що Україна може поставивши під загрозу близько 60 відсотків експорту країни.

Чи продовжить Україна атаки після цього "попередження"? Ніхто не коментує. Ані Вашингтон, ані Київ. ЦРУ відмовилося від коментарів. У Києві речник СБУ відмовився від коментарів. Чиновники ГУР і офісу Зеленського не відповіли на запити про коментарі.

Від себе додам.

1. Чи вірю я що такі натяки і прохання могли і можуть бути? Однозначно так. Я багато разів писав, що більшість наших партнерів не зацікавлені в тому, щоб російські ресурси зникли з ринку. Бо це дуже болюче для світової економіки.

2. Чи мають Україну переконати ці заперечення? Ми маємо і пропонуємо нашим партнерам цілком логічні дії. Наприклад, реальне обмеження російської нафтової маржі і серйозне посилення санкцій за недотримання цих обмежень. Бо в іншому випадку у України просто не залишається вибору - ми маємо атакувати кров війни, тобто російську економіку.

3. Оця вся ситуація - розплата за страх "ескалації". Якби Росія зазнала швидкої поразки на полі бою, атакувати російську нафтову інфраструктуру, ймовірно, зовсім не довелося б.

4. Що робити Україні? Ми не знаємо які перемовини йдуть за зачиненими дверима. Можливо, атаки на НПЗ досягли своєї мети. І Салліван приїздив не дарма. А можливо - не досягли. Але в будь-якому випадку рано чи пізно добивати російську нафтову промисловість доведеться. Ну, якщо Росія не звалить додому.

Юрій Богданов https://t.me/yb_ua/5120 https://t.me/yb_ua/5120

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22.03.2024 13:01 Ответить
По поводу статьи Financial Times (https://t.me/ShrikeNews/13144) о том, что администрация Байдена просит Украину прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не было скачка цен на нефть.

Прежде всего, я допускаю, что это правда, потому что цена на нефть больная для США тема, хоть бензин там по европейским или даже нашим меркам стоит недорого. Просто американцы привыкли ездить на больших авто, которые много жрут.

Хочу сказать несколько вещей:

1) Удары по российским НПЗ не делают количество нефти на рынке меньшим. Они делают меньшим количество российских нефтепродуктов.

По итогам массовых прилетов дронов Россия сократит экспорт нефтепродуктов (экспорт бензина уже запрещен) и увеличит экспорт нефти на объем, который предназначался для переработки внутри страны. Количество добываемой в мире нефти не изменится.

Главный эффект - российская нефтеперерабатывающая промышленность будет меньше зарабатывать, количество нефтевалюты в России уменьшится, на внутреннем рынке может возникнуть дефицит бензина и дизтоплива, из-за чего затраты на покупку и логистику нефтепродутков из-за границы в РФ увеличатся.

В общем, отличные санкции. Из-за которых нефть на международных рынках не подорожает.

2) Чего тогда Белый дом всполошился (если всполошился)? Судя по статье, Путин шантажирует тем, что угрожает перекрыть экспорт казахстанской нефти.

Казахстанские нефтедобывающие компании частично принадлежат западным корпорациям. А большая часть казахстанского экспорта идет через Новороссийск, а также по северной ветке нефтепровода "Дружба". То есть Кремль может снова, как в 2022, придумать какие-то "технические проблемы" и остановить транзит.

Тут два удара в одном - западные корпорации потеряют прибыль и будут ныть, а нефти на рынке станет меньше, и вот из-за этого цены вырастут.

Напомню, что еще летом 2022 президент Казахстана поручил правительству (https://t.me/ShrikeNews/5010) сделать приоритетным экспорт через Каспийское море и Азербайджан. Спустя почти 2 года хочется спросить - как дела?

3) Путин - это бешеная собака, которая кусает не в ответ, а потому что может.

Если Путин захочет снизить шансы Байдена на переизбрание, повлияв на нефтяные цены, он это сделает без всяких поводов.

Именно поэтому бешеных собак пристреливают.

Итого. Обычно я считаю, что к пожеланиям наших партнеров нужно прислушиваться. Но, описанное в статье - хрень собачья, удары по российским НПЗ нужно продолжать.

Шрайк https://t.me/yb_ua/5122 https://t.me/yb_ua/5122

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22.03.2024 13:05 Ответить
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22.03.2024 13:21 Ответить
Головна проблема лише в тому, що наша критична інфраструктура може закінчитися значно раніше, ніж у них літаки та ракети. Тим паче, що ми не випускаємо ні систем ППО, ні ракет для нього і все це теж закінчується, а те, що нам дають і близько не покриває всіх потреб.
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22.03.2024 13:24 Ответить
Причини мордорських обстрілів - Віталій Портніков:
https://youtu.be/rqXtLB4xVyw?si=jj0BnId-NMjP2Hil
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22.03.2024 19:52 Ответить
 
 