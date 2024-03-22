Часть бригад выведена с фронта. Главная задача – создание новых группировок, – командующий Сухопутный войск Павлюк
Часть украинских бригад выведена с фронта в районы восстановления. Украина отмечает моральное состояние воинов и создание новых ударных группировок.
Об этом командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, работа проводится планово, а главная задача – это морально-психологическое состояние войск и создание новых ударных группировок.
"Партнеры понимают, что Россия не остановится в случае поражения Украины. Эта страна живет внешним конфликтом. Было очень мало периодов, когда Россия с кем-то не воевала. Там много людей, почувствовавших запах крови, и Москва не пустит их обратно, поскольку это приведет к коллапсу", - сказал Павлюк.
Он отметил, что все западные военные понимают, что следующей будет страна НАТО, если Украина падет.
"Делают все возможное для помощи, но, к сожалению, выделенный финансовый ресурс не позволяет полностью покрыть наши потребности", – заявил военачальник.
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Джерело:
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