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Новости Война
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Часть бригад выведена с фронта. Главная задача – создание новых группировок, – командующий Сухопутный войск Павлюк

генштаб,війна,зсу

Часть украинских бригад выведена с фронта в районы восстановления. Украина отмечает моральное состояние воинов и создание новых ударных группировок.

Об этом командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, работа проводится планово, а главная задача – это морально-психологическое состояние войск и создание новых ударных группировок.

"Партнеры понимают, что Россия не остановится в случае поражения Украины. Эта страна живет внешним конфликтом. Было очень мало периодов, когда Россия с кем-то не воевала. Там много людей, почувствовавших запах крови, и Москва не пустит их обратно, поскольку это приведет к коллапсу", - сказал Павлюк.

Он отметил, что все западные военные понимают, что следующей будет страна НАТО, если Украина падет.

"Делают все возможное для помощи, но, к сожалению, выделенный финансовый ресурс не позволяет полностью покрыть наши потребности", – заявил военачальник.

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Автор: 

ротация (261) ВСУ (6700) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+6
Чому невідома? Развєдєніє старон.
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22.03.2024 13:10 Ответить
+5
Епоха "пожвавлення"
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22.03.2024 13:11 Ответить
+4
Ще бригади? Та старі неукомплектовані! Доукомплектуйте новачками старі досвідчені бригади, це навіть самому відбитому зрозуміло, що буде ефективніше.
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22.03.2024 13:39 Ответить
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Якась нова невідома тактика оборони - зменшувати кількість війська на фронті
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22.03.2024 13:09 Ответить
Чому невідома? Развєдєніє старон.
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22.03.2024 13:10 Ответить
После Авдеевки части надо все равно на ротацию отводить.Спасибо Трампу и Байдену за их политические разборки.
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22.03.2024 13:22 Ответить
Це називається "Ротація" - погугліть, що це і для чого. А не смердіть.
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22.03.2024 15:42 Ответить
Не пи₴діть.
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22.03.2024 16:34 Ответить
Епоха "пожвавлення"
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22.03.2024 13:11 Ответить
А вам відомі якісь тактики? Ви ж взагалі ні в зуб ногою, якщо не розумієте, що люди не можуть без ротацій для відпочинку, поповнення і бойового злагодження місяцями на передовій сидіти!
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22.03.2024 15:41 Ответить
Ротації подібного типу були завжди. Але зараз, Бонявтіку потрібна чергова інформаційна хвиля- "щось іде на краще, люди повертаються домів". А насправді - дика потреба у резервах, яких кіт наплакав. І Бонявтік разом із шоблою у парламенті робить все, що б ці резерви не з'явилися вчасно.
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22.03.2024 16:57 Ответить
але, на жаль, виділений фінансовий ресурс не дозволяє повністю покрити наші потреби", - заявив воєначальник
Джерело:
Цікаво, де візьмуть фінанси для мобілізованих 400 тисяч?
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22.03.2024 13:10 Ответить
У цих 400 тис.і візьмуть. Багато хто каже,що як сам не прибарахлишся тисяч на сто- кіна не буде.
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22.03.2024 13:13 Ответить
Мені теж прийшлося дещо купувати, але 100К - то занадто.
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22.03.2024 13:19 Ответить
Ну то кому як. Можна і на халяву отримати від МО форму,калаш та китайський турнікет.
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22.03.2024 13:27 Ответить
Партнери роблять все можливе? Та вони шольца валяють. Ось голодранці із кндр роблять.
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22.03.2024 13:15 Ответить
Ще бригади? Та старі неукомплектовані! Доукомплектуйте новачками старі досвідчені бригади, це навіть самому відбитому зрозуміло, що буде ефективніше.
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22.03.2024 13:39 Ответить
А де ті, що вчились на заході ?
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22.03.2024 13:47 Ответить
Значить будемо відступати.
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22.03.2024 14:30 Ответить
наступною буде Молдова, потім Грузія
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22.03.2024 14:52 Ответить
 
 