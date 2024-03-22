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Новости
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Обсуждение размещения западных военных в Украине приводят ко все более серьезным последствиям, это "спираль эскалации войны", - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель, хоть и не прямо, но уже ведет свою войну против РФ. Союзники "разжигают войну" дискуссией о западных военных в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Орбан заявил, что чувствует себя странно во время дискуссий в Брюсселе, потому что в Венгрии "происходят спокойные, рациональные размышления", а в ЕС "лидеры говорят так, будто ведут свою войну против россиян".

Венгерский премьер-министр описал ситуацию как "спираль эскалации войны", которая приводит ко все более серьезным последствиям, включая дискуссии о размещении западных военных в Украине.

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"В Брюсселе царит атмосфера войны, язык войны, логика войны. Это шокирует венгерское ухо. Мы должны быть осторожны, чтобы этот военный психоз не проник в нас и я не потерял способность правильно ориентироваться в соответствии с национальными интересами Венгрии. То, что 2-3 месяца назад было немыслимым, сейчас уже считается нормой", - заметил Орбан.

Он отметил, что в Брюсселе должны понимать "последствия для реальной жизни" решений, принимаемых европейскими лидерами.

"Это не компьютерная игра, это реальность. Последствия каждого решения – это то, что на следующий день еще кто-то может умереть. Уже умерли тысячи. Решения, которые здесь принимаются, "создают" вдов, сирот, разрушают жизнь и города", - сказал Орбан, добавив, что нужен "диалог и рациональный дискурс", и "нужно где-то провести границу".

Читайте также: Орбан о выборах в Европарламент: Мы должны оккупировать Брюссель

Автор: 

Венгрия (2007) НАТО (10100) Виктор Орбан (483)


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Топ комментарии
+14
Угорський пі-дор впевнений що пі-дор не він.
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22.03.2024 13:13 Ответить
+14
Про какую эскалацию это хрюкало говорит?!
Сравните войну в 22 и сейчас. Помните еженедельные ракетные обстрелы по 100-200 ракет всей Украины? Помните, когда захваченные московитами райцентры никто не считал, а продвижение мерялось десятками км? Помните, как вся страна в мороз сидела без света и тепла?
Эскалация. блин. Такая эскалация, что американцы вынужденны связывать руки Украине, чтобы московия не проиграла.
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22.03.2024 13:21 Ответить
+11
Щоб ти **** здох від кровавого поносу тварюка!
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22.03.2024 13:12 Ответить
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Щоб ти **** здох від кровавого поносу тварюка!
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22.03.2024 13:12 Ответить
Угорський пі-дор впевнений що пі-дор не він.
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22.03.2024 13:13 Ответить
Ні. Віктор Орбан впевнений що він πiдoр. Тому що ї6e мальків. Тому що його ї6yть цигани в дyпy. Все це відомо і москалями зафільмовано. Не треба шукати conspiracy theory, там де всьо поясняється відсутністю головного мозгу.
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22.03.2024 14:05 Ответить
Головне, щоб він не почав на людях, у куйла куй см0ктати..
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22.03.2024 13:13 Ответить
А за лаштунками вже давно смокче. Разом з сіяртами та фіцями. 🤢
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22.03.2024 13:29 Ответить
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22.03.2024 13:29 Ответить
Шокує угорське вухо, каже цей пітор. Людям не шокує, а угорцям муляє. Вухо не таке? Чи також проблеми з лишньою хромосомою?
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22.03.2024 13:16 Ответить
Про какую эскалацию это хрюкало говорит?!
Сравните войну в 22 и сейчас. Помните еженедельные ракетные обстрелы по 100-200 ракет всей Украины? Помните, когда захваченные московитами райцентры никто не считал, а продвижение мерялось десятками км? Помните, как вся страна в мороз сидела без света и тепла?
Эскалация. блин. Такая эскалация, что американцы вынужденны связывать руки Украине, чтобы московия не проиграла.
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22.03.2024 13:21 Ответить
це точно
США аж зі шкури лізе щоб пукін не програ
та він таки програє
і Веєлікая Амеріка скаже - "єто новая реальность"
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22.03.2024 13:31 Ответить
США плевать на тупина. Американы боятся смуты на бензоколонке.
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22.03.2024 13:38 Ответить
це не те - США наївно вважають що смуту можно оттянуть до виборів Трампа
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22.03.2024 14:17 Ответить
Орбн - пнх
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22.03.2024 13:21 Ответить
Принцип Орбана це коли тебе вже мають згвалтувати то треба просто поширше розсунути ноги і отримати задоволення.Це називається розумна політика і боротьба за мир.А я пригадав випадок який стався в Штатах з одним негром,якого копи били по голові палицею а потім нею ж його згвалтували.Хтось то записав на відео і негр відсудив в поліційного департаменту мільйон доларів.Штатівські мас медіа провели опитування,чи згодні громадяни заробити таким чином,тобто власною задницею мільйон?До честі американців переважна більшість виявилась не готова до такого заробку.А от Орбан готовий...та і видно давно таким чином заробляє...
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22.03.2024 13:23 Ответить
Здохни, тварина!
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22.03.2024 13:24 Ответить
Доповідь президенту Рузвельту від його речника, коли Угорщина вслід за Німеччиною оголосила США війну у грудні 1941 року:
- Пане президент, Угорщина оголосила нам війну!
- Угорщина? А що це?
- Королівство у Європі.
- А хто в них король?
- Там немає короля, але є регент та парламент.
- Короля нема, але це королівство? ммм... А хто регент?
- Адмірал Хорті.
- Адмірал? То це морська держава?
- Ні, вони не мають виходу до моря.
- Ну добре. А чому вони оголосили війну? Чи мають вони до нас якісь претензії?
- Ні.
- До англійців?
- Ні.
- До Радянського Союзу?
- Ні.
- А до кого ж у них є претензії?
- До Румунії.
- О, то вони вороги з Румунією?
- Ні, вони союзники.
Рузвельт, який остаточно охренів до цього моменту, тут сказав:
- Я відмовляюся щось розуміти.
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22.03.2024 13:24 Ответить
Угро-фины, сэр.
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22.03.2024 16:19 Ответить
Війна за владу та вплив чи за свободу та демократію. Різні люди - різні точки зору. Орбан відразу в бан.
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22.03.2024 13:26 Ответить
Ми маємо право запрошувати до себе в країну кого завгодно
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22.03.2024 13:27 Ответить
почалось обговорення, Орбан пут..на поздравил с "избранием", продовжатся разговори- он поедет ему ртом днелать "хорошо"?
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22.03.2024 13:32 Ответить
У Орбана очко жим-жим за своїх вигрібних мише-братьїв.
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22.03.2024 13:33 Ответить
рос. танки в будапешті.
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22.03.2024 13:41 Ответить
Розміщення західних військових в Україні це допомога Україні, яка дозволить захистити держави Європи від агресії від Росії, захистить їх від руйнованій, збереже життя мільйонів європейців. Тому зволікати не можна, потрібно негайно вводити війська НАТО в Україну
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22.03.2024 13:45 Ответить
Щезни,лайно.
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22.03.2024 14:01 Ответить
Безвихідь європейської толерантності. Все добре в міру, а коли "країв не видно", як чорт з табакерки, з'являються "******" ...
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22.03.2024 15:56 Ответить
Та поставте вже хтось кавовий автомат у нього в кабінеті щоб щодня не слухати цю маячню! 🤬
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22.03.2024 14:41 Ответить
Видно боїться,що прийдеться воювати за рашку, от і волає.
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22.03.2024 14:56 Ответить
Цікаво, чому цей хер-Орбнт ні разу не звернувся до свого драга Пу. щоб той припинив війну, яка може прийти і на кордон Мадярщин?
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22.03.2024 15:46 Ответить
Этот Орбан хочет чтобы Украина осталась без поддержки и проиграла. Он злейший враг Украины. Он об этом всегда давал знать.
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22.03.2024 15:59 Ответить
Или не принимаются, или принимаются, но не выполняются
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22.03.2024 17:35 Ответить
 
 