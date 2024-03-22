Обсуждение размещения западных военных в Украине приводят ко все более серьезным последствиям, это "спираль эскалации войны", - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель, хоть и не прямо, но уже ведет свою войну против РФ. Союзники "разжигают войну" дискуссией о западных военных в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.
Орбан заявил, что чувствует себя странно во время дискуссий в Брюсселе, потому что в Венгрии "происходят спокойные, рациональные размышления", а в ЕС "лидеры говорят так, будто ведут свою войну против россиян".
Венгерский премьер-министр описал ситуацию как "спираль эскалации войны", которая приводит ко все более серьезным последствиям, включая дискуссии о размещении западных военных в Украине.
"В Брюсселе царит атмосфера войны, язык войны, логика войны. Это шокирует венгерское ухо. Мы должны быть осторожны, чтобы этот военный психоз не проник в нас и я не потерял способность правильно ориентироваться в соответствии с национальными интересами Венгрии. То, что 2-3 месяца назад было немыслимым, сейчас уже считается нормой", - заметил Орбан.
Он отметил, что в Брюсселе должны понимать "последствия для реальной жизни" решений, принимаемых европейскими лидерами.
"Это не компьютерная игра, это реальность. Последствия каждого решения – это то, что на следующий день еще кто-то может умереть. Уже умерли тысячи. Решения, которые здесь принимаются, "создают" вдов, сирот, разрушают жизнь и города", - сказал Орбан, добавив, что нужен "диалог и рациональный дискурс", и "нужно где-то провести границу".
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Сравните войну в 22 и сейчас. Помните еженедельные ракетные обстрелы по 100-200 ракет всей Украины? Помните, когда захваченные московитами райцентры никто не считал, а продвижение мерялось десятками км? Помните, как вся страна в мороз сидела без света и тепла?
Эскалация. блин. Такая эскалация, что американцы вынужденны связывать руки Украине, чтобы московия не проиграла.
США аж зі шкури лізе щоб пукін не програ
та він таки програє
і Веєлікая Амеріка скаже - "єто новая реальность"
- Пане президент, Угорщина оголосила нам війну!
- Угорщина? А що це?
- Королівство у Європі.
- А хто в них король?
- Там немає короля, але є регент та парламент.
- Короля нема, але це королівство? ммм... А хто регент?
- Адмірал Хорті.
- Адмірал? То це морська держава?
- Ні, вони не мають виходу до моря.
- Ну добре. А чому вони оголосили війну? Чи мають вони до нас якісь претензії?
- Ні.
- До англійців?
- Ні.
- До Радянського Союзу?
- Ні.
- А до кого ж у них є претензії?
- До Румунії.
- О, то вони вороги з Румунією?
- Ні, вони союзники.
Рузвельт, який остаточно охренів до цього моменту, тут сказав:
- Я відмовляюся щось розуміти.