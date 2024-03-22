Обсуждение размещения западных военных в Украине приводят ко все более серьезным последствиям, это "спираль эскалации войны", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель, хоть и не прямо, но уже ведет свою войну против РФ. Союзники "разжигают войну" дискуссией о западных военных в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Орбан заявил, что чувствует себя странно во время дискуссий в Брюсселе, потому что в Венгрии "происходят спокойные, рациональные размышления", а в ЕС "лидеры говорят так, будто ведут свою войну против россиян".

Венгерский премьер-министр описал ситуацию как "спираль эскалации войны", которая приводит ко все более серьезным последствиям, включая дискуссии о размещении западных военных в Украине.

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"В Брюсселе царит атмосфера войны, язык войны, логика войны. Это шокирует венгерское ухо. Мы должны быть осторожны, чтобы этот военный психоз не проник в нас и я не потерял способность правильно ориентироваться в соответствии с национальными интересами Венгрии. То, что 2-3 месяца назад было немыслимым, сейчас уже считается нормой", - заметил Орбан.

Он отметил, что в Брюсселе должны понимать "последствия для реальной жизни" решений, принимаемых европейскими лидерами.

"Это не компьютерная игра, это реальность. Последствия каждого решения – это то, что на следующий день еще кто-то может умереть. Уже умерли тысячи. Решения, которые здесь принимаются, "создают" вдов, сирот, разрушают жизнь и города", - сказал Орбан, добавив, что нужен "диалог и рациональный дискурс", и "нужно где-то провести границу".

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