Замораживание войны не является ни возможным, ни желательным, - генинспектор Бундесвера Бройер

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер предостерег от замораживания войны в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина .

"Замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон. Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что более того, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь.

Ранее лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге заявил о необходимости заморозить войну в Украине.

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