Замораживание войны не является ни возможным, ни желательным, - генинспектор Бундесвера Бройер
Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер предостерег от замораживания войны в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина .
"Замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон. Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", - заявил он.
При этом он подчеркнул, что более того, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь.
Ранее лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге заявил о необходимости заморозить войну в Украине.
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+11 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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+5 Михаил Дужик #512165
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+3 Андрій Саган
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вчора. саліван схиляв, до заморозки. сьогодні, таймс пише про заборону ламати кацапські заводи.
і все це на фоні ракетних атак.
кацапам треба налагодити логістику та поповнити м'ясні запаси.
не встигають кидати в пічку. горить більше, ніж накопичено.