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Новости Война
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Замораживание войны не является ни возможным, ни желательным, - генинспектор Бундесвера Бройер

карстен,бройер

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер предостерег от замораживания войны в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина .

"Замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон. Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что более того, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь.

Ранее лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге заявил о необходимости заморозить войну в Украине.

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Автор: 

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Топ комментарии
+11
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22.03.2024 13:24 Ответить
+5
Окрім палких висловлювань буде щось матеріальне?
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22.03.2024 13:19 Ответить
+3
Якщо захід захоче,а до цього судячи зі всього йде,то він змусить Україну піти на переговори. Думаю через рік чи два це уже буде відбуватися, захід не показав на протязі двох років війни конкретної,непохитної і достатньої підтримки і допомоги. Більше того,по території кацапів забороняє стріляти,по нафтопереробних заводах, використовує війну в Україні і на кістках українців у США взагалі йде цинічно політична боротьба перед виборами.
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22.03.2024 13:27 Ответить
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Во-во... тільки сам триндить про це без перерви..
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22.03.2024 13:18 Ответить
Окрім палких висловлювань буде щось матеріальне?
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22.03.2024 13:19 Ответить
якась чергова хербола!
вчора. саліван схиляв, до заморозки. сьогодні, таймс пише про заборону ламати кацапські заводи.
і все це на фоні ракетних атак.
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22.03.2024 13:21 Ответить
Саліван тільки кацапів спитати забув. ***** ніякої "заморозки" не хоче.
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22.03.2024 13:25 Ответить
як раз, воно і хоче.
кацапам треба налагодити логістику та поповнити м'ясні запаси.
не встигають кидати в пічку. горить більше, ніж накопичено.
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22.03.2024 13:29 Ответить
Заходу треба така війна, щоб росія могла бити по Україні, а Україна у відповідь лише захищалась на власній території. Це повністю влаштовує і США, і Європу і саму росію.
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22.03.2024 14:14 Ответить
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22.03.2024 13:24 Ответить
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22.03.2024 13:27 Ответить
Для путлера заморожування війни дійсно не бажано.
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22.03.2024 13:25 Ответить
Якщо захід захоче,а до цього судячи зі всього йде,то він змусить Україну піти на переговори. Думаю через рік чи два це уже буде відбуватися, захід не показав на протязі двох років війни конкретної,непохитної і достатньої підтримки і допомоги. Більше того,по території кацапів забороняє стріляти,по нафтопереробних заводах, використовує війну в Україні і на кістках українців у США взагалі йде цинічно політична боротьба перед виборами.
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22.03.2024 13:27 Ответить
Так. Але Захід чомусь не хоче думати про те що передовими загонами російських окупаційних військ в Європі будуть бувші військові ЗСУ, яких змусять воювати в лавах русвійська. Бо така доля всіх покорених. І що ті військові зроблять з людьми, які свідомо їх зрадили?
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22.03.2024 13:36 Ответить
Через рік-два, в нас вже не буде кому воювати взагалі.
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22.03.2024 13:36 Ответить
Рік чи два - це дуже оптимістично. Дуже. Нажаль, наші "союзники" виявилися слимаками, а паРаша збудувала міцну вісь зла, яку прикриває Китай. Н
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22.03.2024 13:39 Ответить
Стісняюсь спитать: а кого застерігає пан Бройлер "від заморожування війни в Україні"? Україну? росію? НАТУ? ПАСШ? Унію Європейську? "Всьо праґрєсівнає чєлавєчєство"?Джерело:
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22.03.2024 13:44 Ответить
Воюйте, Миколки, поки на закінчитесь. А ми потім день пошани в вашу честь відзначимо і флешмоб у фейсбуці запровадимо.
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22.03.2024 14:03 Ответить
 
 