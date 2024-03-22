"ЕС" требует немедленно созвать заседание ВР: Выйдите из зоны комфорта. Соберите парламент и правительство, - Ирина Геращенко

В "Европейской Солидарности" обращаются к спикеру Руслану Стефанчуку немедленно созвать заседание Верховной Рады с целью обсуждения вопроса поддержки ВПК и координации усилий с МИД по активизации межпарламентской деятельности.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В такие страшные для страны дни парламент должен быть на рабочем месте - в сессионном зале. Сегодня мы должны провести время вопросов к правительству, вместе думать, как защитить нашу инфраструктуру и побуждать мир разблокировать помощь.

"Европейская Солидарность" обращается к спикеру Стефанчуку немедленно созвать заседание ВР. Пригласить правительство. Обсудить вопросы поддержки нашего ВПК и скоординировать наши усилия с МИДом по активизации межпарламентской деятельности", - говорится в сообщении.

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Также Геращенко подчеркнула, что необходимо работать с Бундестагом и Конгрессом, со всеми парламентами мира, чтобы разблокировать военную помощь и передачу Украине дальнобойного оружия.

"Обращаемся к спикеру Стефанчуку и его заместителям с просьбой сегодня провести телефонные разговоры со своими американскими, немецкими, британскими, французскими визави, проинформировать о массированной атаке россиян на нашу энергетическую инфраструктуру и призвать разблокировать помощь и усилить военные поставки. Выйдите из зоны комфорта". Соберите парламент и правительство", - отметила она.

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Кроме того, Геращенко обратилась к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с требованием немедленно созвать срочные дебаты Совбеза ООН: "Мир должен знать о продолжении геноцида украинцев".

"Хватит бездействия и инертности. Мы видим, как меняется конъюнктура мира, и только вместе мы можем эмоционально встряхнуть партнеров и изменить ситуацию. Объединиться вокруг ВСУ и решить вопросы снарядного голода и усиления наших ПВО.

Мы должны кричать, а не молчать", - подчеркнула Геращенко.

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