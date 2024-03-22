"ЕС" требует немедленно созвать заседание ВР: Выйдите из зоны комфорта. Соберите парламент и правительство, - Ирина Геращенко
В "Европейской Солидарности" обращаются к спикеру Руслану Стефанчуку немедленно созвать заседание Верховной Рады с целью обсуждения вопроса поддержки ВПК и координации усилий с МИД по активизации межпарламентской деятельности.
Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В такие страшные для страны дни парламент должен быть на рабочем месте - в сессионном зале. Сегодня мы должны провести время вопросов к правительству, вместе думать, как защитить нашу инфраструктуру и побуждать мир разблокировать помощь.
"Европейская Солидарность" обращается к спикеру Стефанчуку немедленно созвать заседание ВР. Пригласить правительство. Обсудить вопросы поддержки нашего ВПК и скоординировать наши усилия с МИДом по активизации межпарламентской деятельности", - говорится в сообщении.
Также Геращенко подчеркнула, что необходимо работать с Бундестагом и Конгрессом, со всеми парламентами мира, чтобы разблокировать военную помощь и передачу Украине дальнобойного оружия.
"Обращаемся к спикеру Стефанчуку и его заместителям с просьбой сегодня провести телефонные разговоры со своими американскими, немецкими, британскими, французскими визави, проинформировать о массированной атаке россиян на нашу энергетическую инфраструктуру и призвать разблокировать помощь и усилить военные поставки. Выйдите из зоны комфорта". Соберите парламент и правительство", - отметила она.
Кроме того, Геращенко обратилась к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с требованием немедленно созвать срочные дебаты Совбеза ООН: "Мир должен знать о продолжении геноцида украинцев".
"Хватит бездействия и инертности. Мы видим, как меняется конъюнктура мира, и только вместе мы можем эмоционально встряхнуть партнеров и изменить ситуацию. Объединиться вокруг ВСУ и решить вопросы снарядного голода и усиления наших ПВО.
Мы должны кричать, а не молчать", - подчеркнула Геращенко.
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Якого біса, вони взагалі не працюють??
Хоча мають 24 на 7
джонсонстефанчук відпустив зра-конгресменів на канікули
Відчепіться від Зє-кагалу. Тут день годує десять років... Їхнього життя, їхніх дітей та онуків. Бо їхнє "завтра" може не настати вже завтра.
І, до речі, та відчепіться ви від них, дайте їм ще 100 днів, вони ж вчаться!
а то, що конституція каже, то все таке собі.
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та воно їм потрібне??
хай хтось дасть грошей
пару конвертів..може тоді..