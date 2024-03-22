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"ЕС" требует немедленно созвать заседание ВР: Выйдите из зоны комфорта. Соберите парламент и правительство, - Ирина Геращенко

геращенко

В "Европейской Солидарности" обращаются к спикеру Руслану Стефанчуку немедленно созвать заседание Верховной Рады с целью обсуждения вопроса поддержки ВПК и координации усилий с МИД по активизации межпарламентской деятельности.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В такие страшные для страны дни парламент должен быть на рабочем месте - в сессионном зале. Сегодня мы должны провести время вопросов к правительству, вместе думать, как защитить нашу инфраструктуру и побуждать мир разблокировать помощь.

"Европейская Солидарность" обращается к спикеру Стефанчуку немедленно созвать заседание ВР. Пригласить правительство. Обсудить вопросы поддержки нашего ВПК и скоординировать наши усилия с МИДом по активизации межпарламентской деятельности", - говорится в сообщении.

Читайте также: Руководство Рады в последнюю минуту отменило заседание парламента на этой неделе, - Ирина Геращенко

Также Геращенко подчеркнула, что необходимо работать с Бундестагом и Конгрессом, со всеми парламентами мира, чтобы разблокировать военную помощь и передачу Украине дальнобойного оружия.

"Обращаемся к спикеру Стефанчуку и его заместителям с просьбой сегодня провести телефонные разговоры со своими американскими, немецкими, британскими, французскими визави, проинформировать о массированной атаке россиян на нашу энергетическую инфраструктуру и призвать разблокировать помощь и усилить военные поставки. Выйдите из зоны комфорта". Соберите парламент и правительство", - отметила она.

Также читайте: В ВР исторически минимальное количество народных депутатов – 401, - Стефанчук

Кроме того, Геращенко обратилась к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с требованием немедленно созвать срочные дебаты Совбеза ООН: "Мир должен знать о продолжении геноцида украинцев".

"Хватит бездействия и инертности. Мы видим, как меняется конъюнктура мира, и только вместе мы можем эмоционально встряхнуть партнеров и изменить ситуацию. Объединиться вокруг ВСУ и решить вопросы снарядного голода и усиления наших ПВО.

Мы должны кричать, а не молчать", - подчеркнула Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарратив о нелегитимности Зеленского после мая – российский. Под ним нет никаких оснований, - Стефанчук

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) заседание правительства (129) Стефанчук Руслан (658) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+32
ЕС - единственная полит.сила, представители которой думают о выживании и победе страны, а не о том, как безопасно осесть на Западе со всеми активами, "заработанными непосильным трудом".
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22.03.2024 13:30 Ответить
+19
Тарас Чорновіл: "Я про жахіття на Сумщині вчора й позавчора робив два записи в себе на ютюб. Там усе тривожніше. Але зараз дійсно стає страшно. Ця влада зрадників будує дороги для ворожих танків? Евакуації із громад, які ворог стирає з лиця землі, не проводять, ППО, щоб відігнати ворожі бомбардувальники, не підтягують, людям жодної допомоги, голів громад, які б'ють на сполох, бо вже відчули жахіття окупації, тероризують силовики. А дороги в бік кордону, який уже стає лінією фронту й потенційним напрямком вторгнення, ремонтують...

М - 02 Кіпті - Глухів - Бачівськ

Н - 07 Київ - Суми - Юнаківка

Н - 12 Суми - Полтава"
https://t.me/Chornovil_official/19122
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22.03.2024 13:45 Ответить
+17
Зє-πzgoti - "неначасі".
Відчепіться від Зє-кагалу. Тут день годує десять років... Їхнього життя, їхніх дітей та онуків. Бо їхнє "завтра" може не настати вже завтра.
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22.03.2024 13:33 Ответить
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ЕС - единственная полит.сила, представители которой думают о выживании и победе страны, а не о том, как безопасно осесть на Западе со всеми активами, "заработанными непосильным трудом".
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22.03.2024 13:30 Ответить
Але теж займаються популістичними закликами. Як депутати ВР, вони нічого не зробили для припинення неконституційної діяльності можновладців, яка прогресує. Військовий стан замість стану війни, продовження термінів військового стану є порушенням Конституції. Якщо термін військового стану продовжений незаконно, то й вибори до ВР відкладені незаконно, а значить ВР втратила легітимність. ВР не виконала свої обов'язки не призначивши вибори президента, бо військовий стан не є причиною їх відмінити. Де звернення від фракції ЄС до Конституційного суду, хоча б по одному з цих порушень? Очевидно ЄС повністю влаштовує шлях до повної узурпації влади саботажниками і мародерами.
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22.03.2024 19:34 Ответить
Все правильно !
Якого біса, вони взагалі не працюють??
Хоча мають 24 на 7
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22.03.2024 13:32 Ответить
джонсон стефанчук відпустив зра-конгресменів на канікули
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22.03.2024 14:36 Ответить
Зє-πzgoti - "неначасі".
Відчепіться від Зє-кагалу. Тут день годує десять років... Їхнього життя, їхніх дітей та онуків. Бо їхнє "завтра" може не настати вже завтра.
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22.03.2024 13:33 Ответить
"Шойгу також стверджу, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад" Активно готуються, вся економіка налаштована на військовий лад, мобілізація йде повним ходом!!. А у нас вже і 500 тисяч військового призову не треба, і закон про мобілізацію у ВР в диспутах хоронять..?А історичний досвід країн які воювали ,щодо мобілізації, застосувати не пробували..? Не на часі..? Дєрьмократія? Якщо програємо, прийдуть рашисти моментально відмобілізують мільйони українців і в авангарді попхають на НАТО, а тих хто виживе з їх сім'ями пошлють Сибір "нєісходіму" заселяти...! Українське питання вирішать назавжди...?!А ту ВР 5та колон руліт, чи як таку бездіяльність розуміти...?
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22.03.2024 13:35 Ответить
Нє, ну а що? Та хоть паржьом, па-пріколу... Все, як мудрий наріт захотів. Що не так?!
І, до речі, та відчепіться ви від них, дайте їм ще 100 днів, вони ж вчаться!
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22.03.2024 13:37 Ответить
Парламентаризм цілеспрямовано спускають в унітаз
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22.03.2024 13:37 Ответить
нещодавно, ота геращенко заявляла, шо не можна чіпати зе!прєзіка, бо без зе!шмарклі ніяк не можна.
а то, що конституція каже, то все таке собі.
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22.03.2024 13:39 Ответить
Гріша, Ви ЗЄльоний?
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22.03.2024 14:15 Ответить
я з тих, для котрих, зе!поц більше зло, ніж порох, добро!
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22.03.2024 14:18 Ответить
Це замість звернутись, як депутат ВР, до Конституційного суду по цілій низьці порушень Конституції вчиненій Зеленським і ВР.
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22.03.2024 19:37 Ответить
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22.03.2024 13:44 Ответить
Тарас Чорновіл: "Я про жахіття на Сумщині вчора й позавчора робив два записи в себе на ютюб. Там усе тривожніше. Але зараз дійсно стає страшно. Ця влада зрадників будує дороги для ворожих танків? Евакуації із громад, які ворог стирає з лиця землі, не проводять, ППО, щоб відігнати ворожі бомбардувальники, не підтягують, людям жодної допомоги, голів громад, які б'ють на сполох, бо вже відчули жахіття окупації, тероризують силовики. А дороги в бік кордону, який уже стає лінією фронту й потенційним напрямком вторгнення, ремонтують...

М - 02 Кіпті - Глухів - Бачівськ

Н - 07 Київ - Суми - Юнаківка

Н - 12 Суми - Полтава"
https://t.me/Chornovil_official/19122
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22.03.2024 13:45 Ответить
Так скажить ДЯКУЮ Найему , котрий сидить у інфраструктурі. Синок папки з КГБ
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22.03.2024 14:01 Ответить
Я з ним не спілкуюсь. Може Ви з ним десь перетинаєтесь? От, при нагоді, і передасте своє "дякую"
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22.03.2024 14:13 Ответить
Єрмак заборонив усі зібрання в Україні, у тому числі у ВРУ і КМУ!
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22.03.2024 13:47 Ответить
Economic Freedom Forum, можна збиратися. навіть під атаками.
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22.03.2024 13:56 Ответить
Марно закликати, потрібно шар жиру зняти зі спікера, зайнятого будівництвом власного житла.
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22.03.2024 14:01 Ответить
Як швидко збагатити уран в умовах України? Ввести його в склад депутатів від партії "Слуга народу".
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22.03.2024 14:17 Ответить
тю
та воно їм потрібне??
хай хтось дасть грошей
пару конвертів..може тоді..
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22.03.2024 14:55 Ответить
Спасите Сумщинуііі
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23.03.2024 12:01 Ответить
 
 