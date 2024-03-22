В результате удара по ДнепроГЭС зафиксирован выток нефтепродуктов в реку Днепр, - Госэкоинспекция

Произошел выток нефтепродуктов в реку Днепр в результате удара РФ по Днепровской ГЭС.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Южного округа, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засорение почв, выток нефтепродуктов в водный объект - реку Днепр. Специалистами Инспекции отобраны пробы воды для лабораторного исследования.

Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителям", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Днепровской ГЭС

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по плотине ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 получила серьезные повреждения.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.

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