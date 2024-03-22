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Новости Война
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В результате удара по ДнепроГЭС зафиксирован выток нефтепродуктов в реку Днепр, - Госэкоинспекция

держекоінспекція

Произошел выток нефтепродуктов в реку Днепр в результате удара РФ по Днепровской ГЭС.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Южного округа, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засорение почв, выток нефтепродуктов в водный объект - реку Днепр. Специалистами Инспекции отобраны пробы воды для лабораторного исследования.

Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителям", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Днепровской ГЭС

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по плотине ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 получила серьезные повреждения.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.

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Автор: 

Госэкоинспекция (148) ДнепроГЭС (29)


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Топ комментарии
+6
15-20 тон - це "витік" чи екологічна катастрофа?
То **** той кулєба одне місце теребонькає, ушльопок, а не в ООН бігає?
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22.03.2024 13:46 Ответить
+2
Скажу по секрету. Навіть 100 тонн це не катастрофа.
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22.03.2024 13:53 Ответить
+1
кулєба не тільки теребонькає, а ще закликає.
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22.03.2024 13:49 Ответить
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15-20 тон - це "витік" чи екологічна катастрофа?
То **** той кулєба одне місце теребонькає, ушльопок, а не в ООН бігає?
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22.03.2024 13:46 Ответить
кулєба не тільки теребонькає, а ще закликає.
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22.03.2024 13:49 Ответить
Скажу по секрету. Навіть 100 тонн це не катастрофа.
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22.03.2024 13:53 Ответить
Та вже пох...!
Хоч 200...
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22.03.2024 14:13 Ответить
Нафту знашли??
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22.03.2024 13:48 Ответить
ттссс.....
бо щас буржуї набіжуть і все скуплять!
залиште, хоч щось, 5-6 менеджерам.
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22.03.2024 13:50 Ответить
На фото видно, что горит в машинном зале. А рдялом трансформаторы силовые.
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22.03.2024 14:03 Ответить
Хочеться прочитати новину про те, що внаслідок руйнування керчнського моту відбувався масовий скид орків та їхньої зброї в Чорне море
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22.03.2024 14:17 Ответить
Грета Тунберг ще жива ?
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22.03.2024 14:29 Ответить
Відео з руйнуваннями вже показали на увесь світ, чекаємо на наступну атаку.
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22.03.2024 15:17 Ответить
 
 