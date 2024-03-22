В результате удара по ДнепроГЭС зафиксирован выток нефтепродуктов в реку Днепр, - Госэкоинспекция
Произошел выток нефтепродуктов в реку Днепр в результате удара РФ по Днепровской ГЭС.
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Южного округа, передает Цензор.НЕТ.
"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засорение почв, выток нефтепродуктов в водный объект - реку Днепр. Специалистами Инспекции отобраны пробы воды для лабораторного исследования.
Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителям", - говорится в сообщении.
Удар РФ по Днепровской ГЭС
Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по плотине ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 получила серьезные повреждения.
В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.
Топ комментарии
+6 Игорь Вазианский
показать весь комментарий22.03.2024 13:46 Ответить Ссылка
+2 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий22.03.2024 13:53 Ответить Ссылка
+1 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий22.03.2024 13:49 Ответить Ссылка
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То **** той кулєба одне місце теребонькає, ушльопок, а не в ООН бігає?
Хоч 200...
бо щас буржуї набіжуть і все скуплять!
залиште, хоч щось, 5-6 менеджерам.