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Новости Война
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Оснований для переговоров с Путиным по прекращению войны в Украине нет, - лидер немецкой СДПГ Клингбайль

ларс,клінгбайль

В настоящее время нет оснований для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил лидер немецкой СДПГ Ларс Клингбайль, сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я сам не верю, что с Владимиром Путиным можно сесть за стол переговоров", - заявил он.

Лидер СДПГ добавил, что решение должны принять сами украинцы.

В то же время Клингбайль защитил от резкой критики заявления о замораживания войны в Украине.

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"И я могу сказать, что есть такое желание и такая необходимость. И я думаю, что мы можем выдержать эти дебаты, и мы можем их провести", - подчеркнул он, добавив, что нет никакого противоречия в том, чтобы говорить о поставках оружия и дипломатии одновременно.

Лидер СДПГ также заявил, что немецкая поддержка Украины остается постоянной и устойчивой.

"Конечно, не будет ситуации, когда Федеральная канцелярия, Елисейский дворец или Белый дом будут думать о территориях в Украине", - подчеркнул Клингбайль.

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Автор: 

Германия (7076) переговоры с Россией (1190)


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Зупинити війну на прийнятних умовах Україна без ядерної зброї не зможе в силу законів фізики і математики.
І не так зробити заряд на пару кілотонн - коли з України залишиться один Ужгород.
Зеленим скотом має бути негайно організована маштабна ядерна програма.
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22.03.2024 14:35 Ответить
Как вариант купить у Ким Чен Ына за деньги "партнеров". Он продаст, он деньги любит больше чем *****
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22.03.2024 14:47 Ответить
"Звичайно, не буде ситуації, коли Федеральна канцелярія, Єлисейський палац чи Білий дім думатимуть про території в Україні"Цим все сказано.... Їм всім пофігу, що буде з Україною... Потім скажуть, а чим Ви думали, Вас що хтось просив, Вам хтось щось обіцяв? Потім нас ще й винними зроблять, що ми захищалися і за це нас зруйнували.... Слабка Європа і хитрюча сріблолюбива Америка, ось наші друзі.
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22.03.2024 14:47 Ответить
Інших немає та й не буде. "Порятунок потопаючих - справа, перш за все, рук самих потопаючих." Будьте реалістами ...
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22.03.2024 16:05 Ответить
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22.03.2024 15:59 Ответить
 
 