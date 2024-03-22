Оснований для переговоров с Путиным по прекращению войны в Украине нет, - лидер немецкой СДПГ Клингбайль
В настоящее время нет оснований для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.
Об этом заявил лидер немецкой СДПГ Ларс Клингбайль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я сам не верю, что с Владимиром Путиным можно сесть за стол переговоров", - заявил он.
Лидер СДПГ добавил, что решение должны принять сами украинцы.
В то же время Клингбайль защитил от резкой критики заявления о замораживания войны в Украине.
"И я могу сказать, что есть такое желание и такая необходимость. И я думаю, что мы можем выдержать эти дебаты, и мы можем их провести", - подчеркнул он, добавив, что нет никакого противоречия в том, чтобы говорить о поставках оружия и дипломатии одновременно.
Лидер СДПГ также заявил, что немецкая поддержка Украины остается постоянной и устойчивой.
"Конечно, не будет ситуации, когда Федеральная канцелярия, Елисейский дворец или Белый дом будут думать о территориях в Украине", - подчеркнул Клингбайль.
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