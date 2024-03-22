В Харькове нет света по всему городу, также есть проблемы с водоснабжением, - мэр Терехов

После ракетных обстрелов Харькова в городе нет света, также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас нет электроснабжения по всему городу. Нам удалось частично восстановить водоснабжение и с пониженным давлением, но водоснабжение частично в городе есть. Работаем над тем, чтобы наращивать водоснабжение, чтобы люди могли набирать воду", - отметил глава города.

В Telegram мэр заявил, что по всему городу открыты и работают пункты выдачи бесплатных горячих обедов и "пункты несокрушимости", в которых у них есть все необходимое для комфортного пребывания детей и взрослых.

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