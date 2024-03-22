В Харькове нет света по всему городу, также есть проблемы с водоснабжением, - мэр Терехов
После ракетных обстрелов Харькова в городе нет света, также наблюдаются проблемы с водоснабжением.
Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас нет электроснабжения по всему городу. Нам удалось частично восстановить водоснабжение и с пониженным давлением, но водоснабжение частично в городе есть. Работаем над тем, чтобы наращивать водоснабжение, чтобы люди могли набирать воду", - отметил глава города.
В Telegram мэр заявил, что по всему городу открыты и работают пункты выдачи бесплатных горячих обедов и "пункты несокрушимости", в которых у них есть все необходимое для комфортного пребывания детей и взрослых.
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+20 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий22.03.2024 14:50 Ответить Ссылка
+12 AbOriginal_UA
показать весь комментарий22.03.2024 14:52 Ответить Ссылка
+12 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий22.03.2024 17:11 Ответить Ссылка
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Пока президент Украины - Зеленский
Не надо переживать за прыщ на щеке
Если вам диагностировали рак
А вы этот РАК сами себе выбрали
А теперь все в ужасе
Скоро полстраны будут напоминать Берлин 1945
А вы глотаете смену всей верхушки армии
В самые тяжелые часы
Это вредительство!!!!
Которое выгодно путину
В 2019
Именно Зеленский нужен был путину
Чтобы начать ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ВТОРЖЕНИЕ
Пока президентом был Порошенко
Война имела локальный характер
Ее практически никто не видел и не слышал
Но при этом работал ВПК
Создавалось новое оружие
На такую Украину путину было страшно нападать
Украину нужно было ослабить
И Зеленский выполнил это задание блестяще
Оборонку почти прикрыл
С союзниками рассорился
Нам оружие накануне вторжения буквально
НАСИЛЬНО ПРИСЛАЛИ
Зато строили дороги для российской армии
По бездорожью тяжело быстро продвигаться , неудобно
А чтоб врагу совсем было удобно
Разминировали все подходы к Украине
И как чудненько катились кацапы на танках к Киеву
Любо - дорого смотреть на эти видео!
Правильно говорят - не страшны чужие воши
Когда есть свои гниды
Зеленский привел Украину к самой страшной катастрофе за всю ее историю
Редкая ГНИДА!!!
Якщо при соєвому наробили скільки зброї , що аж "... на Украину путину было страшно нападать" - де ж вона ділась ?
До речі - скільки тієї зброї - цифри якісь можете навести ?
Я вам по- простому объясню
На околицах Киева при Порошенко не стояли российские дивизии
Не было при Порошенко ни одной Бучи
Стояли целыми ВСЕ ГОРОДА
А при Зеленском , который был за мир и искал его в глазах путина
все резко изменилось
То есть путин,который ненавидел Порошенко и Майдан
Не начал при Порошенко ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВОЙНУ
И почему - то начал ее ,когда президентом стал тот
Который так и не рассказал народу - какого х.. я делал в Омане
До речі - при Янику і війни не було - і крим наш був , то що - пропонуєте його повернути ?
Никогда еще мир не смотрел на расстрел мирных людей в прямом эфире
Их расстреливали не ЧУЖИЕ СОЛДАТЫ
Мирных украинцев расстреливали под камеры , не стесняясь
Украинские беркутята Януковича
Вы соскучились по тому, кто таким образом прославил Украину на весь мир?
Но раз вы спросили, то отвечу
А почему вдруг МАЙДАН при президенте Зеленском
Стали приравнивать к чему - то почти ПРЕСТУПНОМУ?
Майдан - это высочайшее достижение украинской нации
Это покруче Французской революции
Ведь все украинские Майданы были мирными
Пока последний Майдан не расстреляли в прямом эфире
Майдан - это не путч
Это не террор
Это символ народного духа
Мнения народа
Что делать народу , если власть НЕ СЛЫШИТ СВОЙ НАРОД?
Особенно сегодня, когда власть уже практически нелигитимна...
PS Якщо зеПотвора куткудахтає як курка, виглядає як курка, несе яйця як курка - то вартує задуматись - може він дійсно (курка)ворог України та українців!
Нахер ще кудись його ставити, правда? люди ж тільки у Києві живуть...
Вся решта України - бидло яке має їздити асфальтом і смажити шашлики???
Починайте з розпродажу медмасок в Ковід19….
Приглашаю в Харьков, обдрыщешь штанишки "киевлянин" который видит ракеты только в новостях...
Порядні і чесні люди, після убивства Кушнарьова… їх же хтось обирав..
Воєнний злочинець прутін, відчув скорий свій фініш…, от і гадить, як гітлер, перед своєю кончиною!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
П.С.
Ну, якщо "побратім" то має теж бути без світла, тепла, води !!!
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!