Удар по Запорожью: 3 человека погибли, количество раненых выросло до 15. ФОТОрепортаж

В результате удара РФ по Запорожью ранены 15 человек. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Количество раненых возросло до 15 человек. Три человека погибли. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Спасатели разбирают разрушенные строительные конструкции, оказывают помощь коммунальным службам, работающим над восстановлением транспортного сообщения. Психологи продолжают оказывать помощь людям.

Волонтеры обеспечивают питанием и водой сотрудников экстренных, коммунальных служб, гражданских людей.

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