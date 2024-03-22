Удар по Запорожью: 3 человека погибли, количество раненых выросло до 15. ФОТОрепортаж
В результате удара РФ по Запорожью ранены 15 человек. В настоящее время спасатели разбирают завалы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"Количество раненых возросло до 15 человек. Три человека погибли. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Спасатели разбирают разрушенные строительные конструкции, оказывают помощь коммунальным службам, работающим над восстановлением транспортного сообщения. Психологи продолжают оказывать помощь людям.
Волонтеры обеспечивают питанием и водой сотрудников экстренных, коммунальных служб, гражданских людей.
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За 30 років відродження Незалежності України, і досі ходять поруч, оті, від сруськага міра, щоб коригувати та допомагати убивцям з московії!
Памятаймо, як про їх жертв, так і про самихЖДУНІВ ….