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Новости Война
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Удар по Запорожью: 3 человека погибли, количество раненых выросло до 15. ФОТОрепортаж

В результате удара РФ по Запорожью ранены 15 человек. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Количество раненых возросло до 15 человек. Три человека погибли. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Спасатели разбирают разрушенные строительные конструкции, оказывают помощь коммунальным службам, работающим над восстановлением транспортного сообщения. Психологи продолжают оказывать помощь людям.

Волонтеры обеспечивают питанием и водой сотрудников экстренных, коммунальных служб, гражданских людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетного удара РФ по Запорожью 3 человека пропали без вести, 10 получили ранения

Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя

Автор: 

Запорожье (2682) обстрел (27941)


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Горе та кров для Українців і дивне мовчання, приблуд95 на посадах у системі державного управління …
За 30 років відродження Незалежності України, і досі ходять поруч, оті, від сруськага міра, щоб коригувати та допомагати убивцям з московії!
Памятаймо, як про їх жертв, так і про самихЖДУНІВ ….
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22.03.2024 15:06 Ответить
Москалі не люди
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22.03.2024 15:12 Ответить
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22.03.2024 15:16 Ответить
 
 