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Новости Война
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НАТО должен избавиться от красных линий и обеспечить победу Украины, - президент ПА НАТО Щерба

щерба,міхал

Североатлантический Альянс должен избавиться от красных линий, которые собственноручно провел по войне в Украине.

Об этом на заседании Киевского форума по безопасности заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба, сообщает Цензор.НЕТ.

"НАТО представляет половину мировой экономической и военной мощи. Мы стали сильнее сейчас. И если мы будем дальше такими, если у нас будет стратегия обеспечения Украины всем, что ей необходимо, освободимся от собственных проведенных красных линий, то можем гарантировать, что Украина победит, а Россия потерпит поражение, это наша стратегическая цель", - сказал он.

Щерба заверил, что Парламентская ассамблея НАТО стремится помочь Украине стать членом Альянса как можно быстрее, иначе будет невозможно достичь продолжительного мира в Украине.

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"Сделаю все возможное для того, чтобы Украина стала 33-м членом НАТО", - подчеркнул он.

"Территорию каждого из наших членов мы защищаем согласно статье 5, и как Альянс, мы готовы стоять с Украиной до победы. Это лозунг, который я хочу предложить ассамблее на утверждение - стоять с Украиной до победы", - добавил Щерба.

Автор: 

НАТО (10100) членство в НАТО (1538) Киевский форум по безопасности (147)


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Топ комментарии
+12
Ага, забороняючи бити по мордору війну не виграєш! А Америка вже натякнула щоб не бити по кацапських НПЗ. Так чий Америка союзник?
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22.03.2024 15:09 Ответить
+7
НАТО , може позбутися червоних ліній, але Україну в НАТО після цього все одно не візьмуть .оскільки вище керівництво альянсу.без сумніву.прикормлюється куйлом,саме для того.щоб Україна не була В нато.а була окупована рашистом...
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22.03.2024 15:09 Ответить
+2
Здається Нато, це генертор якоїсь маячні, то вони якусь втому розкручували (цікаво від чого вони так втомилися?), тепер борються з якимись червоними лініями, що вони курять
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22.03.2024 15:14 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, забороняючи бити по мордору війну не виграєш! А Америка вже натякнула щоб не бити по кацапських НПЗ. Так чий Америка союзник?
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22.03.2024 15:09 Ответить
НАТО , може позбутися червоних ліній, але Україну в НАТО після цього все одно не візьмуть .оскільки вище керівництво альянсу.без сумніву.прикормлюється куйлом,саме для того.щоб Україна не була В нато.а була окупована рашистом...
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22.03.2024 15:09 Ответить
Має, має...
СКБЛНХ...
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22.03.2024 15:09 Ответить
Здається Нато, це генертор якоїсь маячні, то вони якусь втому розкручували (цікаво від чого вони так втомилися?), тепер борються з якимись червоними лініями, що вони курять
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22.03.2024 15:14 Ответить
Має не має.
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22.03.2024 15:16 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=149PhM9wujE Сергей Любарский. Игра в наперстки: как 60 миллиардов помощи Украине стали 6 миллиардами.

"Вся эта история напоминает мне такой сюжет:
Представьте, что у вас в деревне, где порядка 200 домов, у дальнего, крайнего соседа загорелся дом. И он приходит к вам, а вы -- самый богатый человек в этой деревне, и просит: "Помоги! У меня дом горит! Не дай бог, еще пожар на всех перекинется". И ты ему говоришь: "Ну конечно помогу! Какой вопрос! Вот тебе ведро за 5 (пять) долларов и туши себе пожар, сколько ты хочешь! И я тебе... я весь с тобой! Всё, что ты делаешь, мне очень нравится!".
После этого я еду в соседний магазин и на тысячу долларов покупаю огнеупорных стёкол, новую систему огнетушения в доме, покрываю стены дома огнеупорным составом и трачу на это всё больше тысячи долларов, дав соседу 5. Вернее, ведро за 5 долларов...
И дом у соседа сгорел. И все соседи в этой деревне приходят: "Что ж ты не помог человеку, когда он тебя так просил?!" На что Вы им говорите: "Да побойтесь бога! У вас совесть есть? Я тысячу долларов потратил на его помощь!"
Это не анекдот, господа. Это та игра в напёрстки, в которую играет с вами президент Байден."
https://youtu.be/149PhM9wujE?t=890
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22.03.2024 15:26 Ответить
"Тебе бы романы писать..."-колись казав Євстигнєєв у відомому кінофільмі.І село,і хата горить,і відро для гасіння пожежі.Як в Украні гасять пожежі в селі-не Маркізу розказувати.В Другій світовій війні другий фронт відкрили під закінчення цієї ж війни.Тут історія робить ще одне кільце спіралі...Коли появиться чим поживитися-США підключиться на повну,а зараз -"червоні лінії,заяви,політичні реверанси"-і все на крові українців!!!
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22.03.2024 16:57 Ответить
Так і не Маркіз це розповідає.
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22.03.2024 17:03 Ответить
NoMouseHere

@mahamaya_mouse

хороший урок для всех - если сша предлагают вам "защиту в обмен на разоружение" то у вас не будет ни оружия ни защиты а ваши "защитники" будут защищать интересы тех кто на вас напал
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22.03.2024 17:12 Ответить
Причини ординських обстрілів:
https://youtu.be/rqXtLB4xVyw?si=jj0BnId-NMjP2Hil
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22.03.2024 19:47 Ответить
 
 