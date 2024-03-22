НАТО должен избавиться от красных линий и обеспечить победу Украины, - президент ПА НАТО Щерба

Североатлантический Альянс должен избавиться от красных линий, которые собственноручно провел по войне в Украине.

Об этом на заседании Киевского форума по безопасности заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба, сообщает Цензор.НЕТ.

"НАТО представляет половину мировой экономической и военной мощи. Мы стали сильнее сейчас. И если мы будем дальше такими, если у нас будет стратегия обеспечения Украины всем, что ей необходимо, освободимся от собственных проведенных красных линий, то можем гарантировать, что Украина победит, а Россия потерпит поражение, это наша стратегическая цель", - сказал он.

Щерба заверил, что Парламентская ассамблея НАТО стремится помочь Украине стать членом Альянса как можно быстрее, иначе будет невозможно достичь продолжительного мира в Украине.

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"Сделаю все возможное для того, чтобы Украина стала 33-м членом НАТО", - подчеркнул он.

"Территорию каждого из наших членов мы защищаем согласно статье 5, и как Альянс, мы готовы стоять с Украиной до победы. Это лозунг, который я хочу предложить ассамблее на утверждение - стоять с Украиной до победы", - добавил Щерба.