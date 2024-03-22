НАТО должен избавиться от красных линий и обеспечить победу Украины, - президент ПА НАТО Щерба
Североатлантический Альянс должен избавиться от красных линий, которые собственноручно провел по войне в Украине.
Об этом на заседании Киевского форума по безопасности заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба, сообщает Цензор.НЕТ.
"НАТО представляет половину мировой экономической и военной мощи. Мы стали сильнее сейчас. И если мы будем дальше такими, если у нас будет стратегия обеспечения Украины всем, что ей необходимо, освободимся от собственных проведенных красных линий, то можем гарантировать, что Украина победит, а Россия потерпит поражение, это наша стратегическая цель", - сказал он.
Щерба заверил, что Парламентская ассамблея НАТО стремится помочь Украине стать членом Альянса как можно быстрее, иначе будет невозможно достичь продолжительного мира в Украине.
"Сделаю все возможное для того, чтобы Украина стала 33-м членом НАТО", - подчеркнул он.
"Территорию каждого из наших членов мы защищаем согласно статье 5, и как Альянс, мы готовы стоять с Украиной до победы. Это лозунг, который я хочу предложить ассамблее на утверждение - стоять с Украиной до победы", - добавил Щерба.
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"Вся эта история напоминает мне такой сюжет:
Представьте, что у вас в деревне, где порядка 200 домов, у дальнего, крайнего соседа загорелся дом. И он приходит к вам, а вы -- самый богатый человек в этой деревне, и просит: "Помоги! У меня дом горит! Не дай бог, еще пожар на всех перекинется". И ты ему говоришь: "Ну конечно помогу! Какой вопрос! Вот тебе ведро за 5 (пять) долларов и туши себе пожар, сколько ты хочешь! И я тебе... я весь с тобой! Всё, что ты делаешь, мне очень нравится!".
После этого я еду в соседний магазин и на тысячу долларов покупаю огнеупорных стёкол, новую систему огнетушения в доме, покрываю стены дома огнеупорным составом и трачу на это всё больше тысячи долларов, дав соседу 5. Вернее, ведро за 5 долларов...
И дом у соседа сгорел. И все соседи в этой деревне приходят: "Что ж ты не помог человеку, когда он тебя так просил?!" На что Вы им говорите: "Да побойтесь бога! У вас совесть есть? Я тысячу долларов потратил на его помощь!"
Это не анекдот, господа. Это та игра в напёрстки, в которую играет с вами президент Байден."
https://youtu.be/149PhM9wujE?t=890
@mahamaya_mouse
хороший урок для всех - если сша предлагают вам "защиту в обмен на разоружение" то у вас не будет ни оружия ни защиты а ваши "защитники" будут защищать интересы тех кто на вас напал
https://youtu.be/rqXtLB4xVyw?si=jj0BnId-NMjP2Hil