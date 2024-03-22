Ракетный удар по Украине 22 марта: 5 человек погибли, более 25 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Утром 22 марта российские войска нанесли ракетный удар по Украине, под огнем оккупантов – несколько областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Хмельницкой ОВА сообщили, что в результате удара РФ в городе известно о 5 раненых и 2 погибших. А в МВД заявили о 8 раненых.







По словам главы Запорожской ОВА Федорова, 8-летняя девочка и 35-летний мужчина - дочь и отец - погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья. Также 1 человек погиб в результате удара по ДнепроГЭС - это 62-летний мужчина - водитель троллейбуса, передвигавшегося по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.

По обновленной информации, ранены 20 человек.









В результате ударов по Харькову обесточен весь город.

В Ивано-Франковской области в результате обстрела ранения получили 2 человека.





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