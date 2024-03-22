В результате удара по частному сектору Запорожья погибли дочь и отец - 8-летняя девочка и 35-летний мужчина

В Запорожье в результате удара РФ по частному сектору погибли дочь и отец.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, погибла 8-летняя девочка и 35-летний мужчина – дочь и отец. Они погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья.

"Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины - водителя троллейбуса, двигавшегося по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было", - отметил он.

По обновленной информации, ранены 20 человек.

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