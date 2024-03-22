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Новости Агрессия России против Украины
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ООН о массированной ракетной атаке РФ: Приведет к обострению ужасающей гуманитарной ситуации для миллионов людей в Украине

оон

Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун решительно осудила удары РФ по Украине ночью 22 марта, в результате которых пострадала критическая гражданская инфраструктура по всей стране.

Об этом идет речь на сайте ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Я возмущена масштабом сегодняшних ударов Вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине.

В результате этих ударов жители крупных городов, таких как Харьков, Кривой Рог, Запорожье и других населенных пунктов по всей стране остались без света и водоснабжения.

Значительное влияние сегодняшних ударов по критически важной гражданской инфраструктуре приведет к обострению уже ужасной гуманитарной ситуации для миллионов людей в Украине.

Из-за этих ударов также погибли люди и были повреждены дома и школы, что повлекло за собой новые страдания для людей", - говорится в сообщении.

Как отметила Браун, согласно международному гуманитарному праву, мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Международное гуманитарное право необходимо соблюдать.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массовую атаку на украинские энергетические объекты – самую масштабную за последнее время. Взрывы раздались в Харькове, Запорожье, Днепре, на Хмельнитчине, Виннитчине, Днепропетровщине и не только.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Агрессоры попали в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, в результате удара погиб человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭС якобы уничтожена.

В целом россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.

Несмотря на массированную атаку, потребность в отключениях света по всей стране отсутствует, хотя в отдельных регионах наблюдаются перебои.

Автор: 

Браун Дениз (21) обстрел (27941) ООН (4194)


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Топ комментарии
+21
А разве рашка не член ООН? Тоесть другими словами ООН и есть причастна к гибели и геноциду украинского народа.
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22.03.2024 16:10 Ответить
+16
Тоесть все заголовки должны начинаться типо: * Член ООН росийская федерация совершила очередной террористический акт и геноцид.....*
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22.03.2024 16:18 Ответить
+12
Дякую вам за обурення! Ви найкращі
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22.03.2024 16:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А разве рашка не член ООН? Тоесть другими словами ООН и есть причастна к гибели и геноциду украинского народа.
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22.03.2024 16:10 Ответить
Тоесть все заголовки должны начинаться типо: * Член ООН росийская федерация совершила очередной террористический акт и геноцид.....*
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22.03.2024 16:18 Ответить
Обов'язково - "полним тітлом": "...федерація, постійний член Ради Безпеки ООН".
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22.03.2024 16:35 Ответить
Дурдом на голову не налазит. Не Украина, не рашка не являются членами ООН. Там еще Советский Союз, основываясь на летнем референдуме 91-го года. Который временно отсутствует.
Т.е нет документа о прекращении существования СССР
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22.03.2024 18:45 Ответить
Україна в іпостасі УРСР була однією з країн - засновниць ООН (разом із БРСР СРСР та півсотнею інших тогочасних країн). Відповідно є членом ООН (не плутати з ОУН) з 1945 р. Сталін хотів впихнути в засновники всі 16 "республік", але це була пропозиція за принципом "вимагай неможливого, щось та отримаєш"). Є легенда, що Рузвельт пообіцяв зробити засновниками всі 52 штати, і Сталін погодився на 2 з 16-ти. Але "в пилюці полєміки" забули, що є ще РРФСР, яка ≠ СРСР. А ООН, після того, як РФ оголосила себе правонаступницею СРСР всюди, де можна і не можна, теж "забула" хоч якимось бюрократичним правочином підтвердити це "правонаступництво" стосовно ООН та її органів.



І дійсно, формально СРСР не був розпущений "де юре". Для цього ж, мабуть, треба було проводити "розпущальний" з'їзд "народних депутатів СРСР? (бридко зараз лізти до тексту "каністуциі ссср" за подробицями, але підозрюю, що можливість розпуску СРСР там не передбачалася в принципі).
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22.03.2024 20:56 Ответить
Дякую вам за обурення! Ви найкращі
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22.03.2024 16:10 Ответить
Гуманітарна ситуація може відбутися як тотальне винищення кацапства на всій планеті.
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22.03.2024 16:11 Ответить
Нікчеми йо🤬
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22.03.2024 16:12 Ответить
Прям засудила?! 😱
Прям рішуче!!?? 😳
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22.03.2024 16:14 Ответить
а шо скажут наши американские друзья? можно хоть из рогатки в ответ?
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22.03.2024 16:16 Ответить
не можно, бо мексиканський кордон під загрозою !
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22.03.2024 16:26 Ответить
Сказали що треба більше молодих мобілізованих і не стріляти по території кацапії, тоді Україна "не програє".
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22.03.2024 16:28 Ответить
пішли *****
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22.03.2024 16:18 Ответить
А вот интересно, почему слитно?
На юг, на Донбасс.
Если только не направление, а общее состояние, Т.е определение
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22.03.2024 18:48 Ответить
от не везе, деніз браун!
то каховську гес підірвуть, то в готель, де вона зупинялась, влучать. тепер, що й у дніпрогес влучили.
і все за час її координування.
чого, оті кляті українці, уперлися?
так хотілося, на пенсію від газпрому. а тепер, замість кофе брейків, вимушена рожи корчити в озабочєностях.
птьфу, на вас!
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22.03.2024 16:21 Ответить
Ви все ''рішуче засуджуєте'', а ми все зеленим асфальтом відбиваємся.
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22.03.2024 16:23 Ответить
Це ж треба! Не "занепокоєння" чи "стурбованість" різного рівня, глибини та ширини, а ціле "обурення"! Ну тепер точно московії хана - обурення змусить їх почервоніти, засоромитись, вибачитись і вивести свої війська з України. Ага!
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22.03.2024 16:25 Ответить
І шо? Навіть радбез не зібралася ********* в компанії терориста
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22.03.2024 16:27 Ответить
Це все? Не густо. А хто там постійний член РБ? Підараси.
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22.03.2024 16:30 Ответить
Іншими словам оона пропонує українцям здатися кацапам?
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22.03.2024 16:49 Ответить
Нікчемна організація!
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22.03.2024 17:03 Ответить
ООН - сборище капитанов очевидность. А война не привела к ухудшению гуманитарной ситуации для миллионов украинцев? твари импотентные.
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22.03.2024 17:09 Ответить
ООН озаботілась?
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22.03.2024 17:59 Ответить
Организация импотетнтніх длб

Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1771205181394321618

У Сумській області почалась гуманітарна катастрофа, - волонтерка Катерина Андрєєва "У прикордонній Великописарівській громаді була застосована заборонена фосфорна зброя. Зачинені лікарні, 40% інфраструктури міста зруйновано. Не працюють аптеки та магазини", -
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22.03.2024 18:14 Ответить
Пришліть нам прапорців ,,ООН з Україною,, і інших цьомиків.
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22.03.2024 18:19 Ответить
🤢🤮

У Ліги націй гідности й то було більше.
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22.03.2024 18:31 Ответить
ООН клоунська організація і всі хто там працюють клоуни
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22.03.2024 22:07 Ответить
 
 