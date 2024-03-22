ООН о массированной ракетной атаке РФ: Приведет к обострению ужасающей гуманитарной ситуации для миллионов людей в Украине

Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун решительно осудила удары РФ по Украине ночью 22 марта, в результате которых пострадала критическая гражданская инфраструктура по всей стране.

Об этом идет речь на сайте ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Я возмущена масштабом сегодняшних ударов Вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине.

В результате этих ударов жители крупных городов, таких как Харьков, Кривой Рог, Запорожье и других населенных пунктов по всей стране остались без света и водоснабжения.

Значительное влияние сегодняшних ударов по критически важной гражданской инфраструктуре приведет к обострению уже ужасной гуманитарной ситуации для миллионов людей в Украине.

Из-за этих ударов также погибли люди и были повреждены дома и школы, что повлекло за собой новые страдания для людей", - говорится в сообщении.

Как отметила Браун, согласно международному гуманитарному праву, мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Международное гуманитарное право необходимо соблюдать.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массовую атаку на украинские энергетические объекты – самую масштабную за последнее время. Взрывы раздались в Харькове, Запорожье, Днепре, на Хмельнитчине, Виннитчине, Днепропетровщине и не только.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Агрессоры попали в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, в результате удара погиб человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭС якобы уничтожена.

В целом россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.

Несмотря на массированную атаку, потребность в отключениях света по всей стране отсутствует, хотя в отдельных регионах наблюдаются перебои.