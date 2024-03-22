Нам нужно не только противоракетное оружие, нам нужны ракеты, чтобы бить по России, - Яценюк

Нам нужна помощь не столько, сколько можем, а пока Украина победит.

Об этом заявил глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время 16-го ежегодного КФБ в столице 22 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим этот Форум для того, чтобы призвать весь мир, разбудить еще раз весь мир с осознанием того, что выводы событий и перед Первой мировой, и перед Второй мировой войной так и не сделаны", - подчеркнул он.

Промедление каждый день стоит жизней украинцев и представляет все большую угрозу существованию украинского государства, подчеркнул глава КФБ.

"Наш призыв и наше обращение ко всему цивилизованному миру: Украина должна победить, дайте оружие", - подчеркнул глава КФБ.

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"Нам нужно не только противоракетное оружие, нам нужны ракеты для того, чтобы бить по России. Нам нужно вооружение для того, чтобы выгнать российского оккупанта с украинской территории. Нам нужна помощь не "столько, сколько можем", а пока Украина победит", – подчеркнул Арсений Яценюк.

"Это экзистенциальный вопрос для Украины и для всего мира", - подчеркнул он.

Напомним, 21-22 марта в столице проходит 16-й ежегодный Киевский форум по безопасности, организованный для мобилизации трансатлантической поддержки Украины. Лозунг нынешнего форума: "Украина говорит миру: победим вместе!"