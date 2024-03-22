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Новости Помощь Украине
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Нам нужно не только противоракетное оружие, нам нужны ракеты, чтобы бить по России, - Яценюк

Голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк

Нам нужна помощь не столько, сколько можем, а пока Украина победит.

Об этом заявил глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время 16-го ежегодного КФБ в столице 22 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим этот Форум для того, чтобы призвать весь мир, разбудить еще раз весь мир с осознанием того, что выводы событий и перед Первой мировой, и перед Второй мировой войной так и не сделаны", - подчеркнул он.

Промедление каждый день стоит жизней украинцев и представляет все большую угрозу существованию украинского государства, подчеркнул глава КФБ.

"Наш призыв и наше обращение ко всему цивилизованному миру: Украина должна победить, дайте оружие", - подчеркнул глава КФБ.

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"Нам нужно не только противоракетное оружие, нам нужны ракеты для того, чтобы бить по России. Нам нужно вооружение для того, чтобы выгнать российского оккупанта с украинской территории. Нам нужна помощь не "столько, сколько можем", а пока Украина победит", – подчеркнул Арсений Яценюк.

"Это экзистенциальный вопрос для Украины и для всего мира", - подчеркнул он.

Напомним, 21-22 марта в столице проходит 16-й ежегодный Киевский форум по безопасности, организованный для мобилизации трансатлантической поддержки Украины. Лозунг нынешнего форума: "Украина говорит миру: победим вместе!"

Автор: 

помощь (7882) Яценюк Арсений (8011) Киевский форум по безопасности (147)


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Топ комментарии
+29
Українська армія почала відроджуватися якраз за яйценюка. А ракетобудування за турчинова. Однак у 2019-му прийшли новиє ліца.
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22.03.2024 17:51 Ответить
+26
А еще потрибен премьер и президент уровня хотя бы Яценюка, а не то шо сейчас.
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22.03.2024 17:36 Ответить
+26
Дуже цікаво, як яйценюк унічтожал армію? Можна якісь факти
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22.03.2024 17:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Саме так!
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22.03.2024 17:26 Ответить
Яке ж ти тупориле. До чого тут Яценюк?
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22.03.2024 18:19 Ответить
ваші вміють тільки хером по роялю грати
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22.03.2024 18:30 Ответить
отакої!
невже, арсєній не читає Financial Times?
там же написано: припинить ламати кацапські заводи, ато плєшивий нападьот і ціна підніметься.
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22.03.2024 17:30 Ответить
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22.03.2024 17:33 Ответить
©Олег Шарп
🍁 Зранку трошки офігіваю від кількості анонімно-замовних росіянами статей в американських ЗМІ про те, що українцям «треба негайно припинити удари по НПЗ недоросії - а то, начебто, може бути спровоковано «неконтрольоване зростання світових цін на нафту».
Особливий цинізм полягає у тому, що такі посили звучать відразу після масованої ракетної атаки росіян на українську енергетику.
Вангую, що днями ще Трамп з Орбаном долучаться до цього сонму рупорів кремлівської інформаційної атаки.
Значить больова точка рф виявлена, і нам треба ще більше колупатися по живому всім тим, чим Україна зможе дотягнутись.
У нас поки інших ефективних засобів без поновлення широкомасштабною американської допомоги не проглядається. Тут вже кожен діє так, як йому дозволяють його ресурси і право на самовиживання. Будуть отримані інші ресурси - будуть інші дії. А поки що так. 🤷‍♂️
❗️Де закінчуються на сході українські кордони? Там, куди Київ здатен дотягнутись своєю зброєю. Крапка.
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22.03.2024 18:00 Ответить
розумній людини, з критичним мисленням, це зрозуміло з самого початку.
але, чому б не *********, як що є нагода, час та натхнення?
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22.03.2024 18:04 Ответить
Не кацапи це, остинь. Як написано так і є
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22.03.2024 18:32 Ответить
те що скисло свіжим не стане...
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22.03.2024 17:31 Ответить
Мохніцкий Ярема Луценко, можуть це теж, підтвердити…після Майдану… та убивства Небесної Сотні!
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22.03.2024 17:31 Ответить
Дуже цікаво, як яйценюк унічтожал армію? Можна якісь факти
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22.03.2024 17:38 Ответить
в тому і справа, що зараз крайнього х.р знайдеш, а до Яценюка і дійсно найменше запитань щодо армії, за це презікам яйця відкручувати потрібно)))
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22.03.2024 17:46 Ответить
Українська армія почала відроджуватися якраз за яйценюка. А ракетобудування за турчинова. Однак у 2019-му прийшли новиє ліца.
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22.03.2024 17:51 Ответить
По розкраданню і продажу військового майна у небачених в історії промислових масштабах, треба питати у тимошенко і гриценко /яник і російська розвідка там відпочиває/
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22.03.2024 19:02 Ответить
А які інші "уроди"? Прізвища можна?
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22.03.2024 17:55 Ответить
Ще скажи, що армію знищив Порох Може й не Яценюк, але це було при ньому.
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22.03.2024 18:02 Ответить
Чмонька тобі щербату либу в дзеркалі тяне)))
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22.03.2024 18:21 Ответить
а вы со свом Янеком прям возродили всё , а теперь ваш Зе ваш кумир
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22.03.2024 18:33 Ответить
ЦЕ БАЗА!!!
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22.03.2024 17:33 Ответить
Ага, дадуть щоб бити по кацапії. Америка вже заявляє щоб даже своїми дронами не били кацапські НПЗ.
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22.03.2024 17:36 Ответить
А еще потрибен премьер и президент уровня хотя бы Яценюка, а не то шо сейчас.
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22.03.2024 17:36 Ответить
А ще нам потрібні солдати! Яценюк же призовного віку... То чому він ховається в США?
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22.03.2024 18:24 Ответить
А ти чого ховаєшся?
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22.03.2024 18:32 Ответить
Дімас, а до квартальних у тебе чомусь питань немає..
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22.03.2024 18:44 Ответить
І де ти побачив, що у мене до них немає питань? Тут про них йшлося? На відміну від вас у мене до всіх медійників є питання, і до тих триндюків-орденоносців з кварталу і до тих "суперпатріотів", що по ховали своїх дітей в лондонських ТРО... Список назвати, чи сам здогадаєшся?
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22.03.2024 21:13 Ответить
а ты ЛИЧНО из окопа постишь?
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23.03.2024 10:44 Ответить
Яценюк в Києві проводить безпековий форум і одночасно знаходиться в США? Мабуть, то різні Яценюки.
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22.03.2024 20:51 Ответить
Угу, щас. Саліван вже прибіг забороняти нам своїми ж дронами бити по паРаші, а тут - ракети, щоб бити по паРаші. Яценюк марно розпинається - цивілізанти дадуть нам такі ракети, коли рак свисне, бо ескалація ж.
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22.03.2024 17:42 Ответить
Це вам Салліван персонально сам сказав, чому прибіг, чи самі шляхом аналітичного аналізу вирахували ? Вам не здається дивним, що ця, нічим і ніким не підтверджена інфа, виплила з невідомої помийки якраз в той час, коли розпочались мутки під патронатом Ердогана?
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22.03.2024 18:30 Ответить
Та що ти в захисники лізеш, не віриться, що друзяки кинули? "....ні-ні то кацапи" Тобі вже авторитетні люди кажуть, що так воно і є.
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22.03.2024 18:36 Ответить
Які авторитетні люди? Мо', Стефанішина?
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22.03.2024 18:46 Ответить
Я не лізу в захисники, але й не схильний сліпо вірити Софочці з Привозу, хоч вона й авторитетна людина в своєму середовищі.
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22.03.2024 19:01 Ответить
нам потрібно ЯО
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22.03.2024 17:42 Ответить
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П'ятниця.Всю ніч обстріли України, а в школах міста Дніпра - ДЕНЬ МИРУ І БІЛИЙ КОЛІР ОДЯГУ !!!

Мерин міста пушкініст Філатов геть уже з дуба впав?

На жаль, це в країні влада проводить розворот на 180 градусів від риторики про Перемогу (як було на початку повномасштабного, і як вимагали націоналісти усі попередні роки війни) до риторики про білий мир.

Пушкініст Філатов - найшвидший флюгер
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22.03.2024 17:45 Ответить
Я нагадю, що підри танками їхали по щойно асфальтованих дорогах через зручні кпп, які облаштували у рамках президентської програми "велике будівництво".
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22.03.2024 17:50 Ответить
Мав б спрацювати він його сам плоскогубцями перевіряв.... напевно сітка не тієї моделі
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22.03.2024 17:52 Ответить
не давайте йому ракет, він ще стіну не збудував
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22.03.2024 17:58 Ответить
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22.03.2024 19:06 Ответить
Нам не дають бити нашими дронами по НПЗ, а ти про ракети.
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22.03.2024 18:00 Ответить
щас Трамп бидона поправит
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22.03.2024 18:04 Ответить
Нам ніхто не забороняє бити нашим ракетами по московитських цілях. Але маєм... член і б'єм по роялю
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22.03.2024 18:05 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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22.03.2024 18:07 Ответить
Томагавки проси
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22.03.2024 18:06 Ответить
Нам ніхто не забороняє бити НАШИМИ ракетами по московитських цілях. Але маєм... член і б'єм по роялю Клятий Порох - не зміг перемогти...
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22.03.2024 18:06 Ответить
В мене питання. От Захід вже скільки допоміг Україні, за це ми їм дуже вдячні. Але невже Захід думає, що в разі програшу України у цій війні кацапи пробачать ЄС за допомогу Україні? Кацапи залижуть рани та підуть далі. Так, що відкупитись не вийде.
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22.03.2024 18:10 Ответить
русні не треба нічого "пробачать" ЄС за допомогу Україні - русня ще з 2014 відкрито заявляла по телікам "офіційно" і не офіційно - "руськіе солдати будут мить сапоги в атлантіке".

Це тільки після 24.02 Захід став усвідомлювати що ці заяви русні дійсно є їхніми планами на Європу.
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22.03.2024 18:38 Ответить
17:52

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/22/7447715/ Зеленский провел "энергетическую" Ставку
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22.03.2024 18:11 Ответить
Слушно, Парканич!
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22.03.2024 18:13 Ответить
а как тогда нынешнее заявление сша что она не позволит Украине бомбить рашку?!США призвали Украину остановить атаки по российским НПЗ, - Financial Times Источник:
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22.03.2024 18:14 Ответить
США призвали Израиль остановить атаки на Хамас... = что ответил Нетаньяху?
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22.03.2024 19:31 Ответить
ответил что пока он премьер,Израиль будет воевать до конца с хамасом.в итоге к нам летит блинкин.он будет присутствовать на военно политическом заседании с целью нажима на наши власти.
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22.03.2024 20:12 Ответить
Нетаниягу - Блинкену: Мы войдем в Рафиах, даже без поддержки США

"Но я также сказал ему, что у нас нет способа победить ХАМАС, не войдя в Рафиах и не уничтожив оставшиеся там батальоны. И я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке Америки, но если понадобится, мы сделаем это в одиночку"
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22.03.2024 20:24 Ответить
ну я и говорю что он сказал что пусть не давят на нас.мы это уже проходили когда сша и весь мир отвернулись от нас когда мы воевали против арабья из разных стран.и сейчас раздавим этих друзей рашки,нравится это кому то или нет.
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22.03.2024 20:31 Ответить
кстати вы знаете что сегодня в москве открыли стрельбу,есть погибшие?

В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошла стрельба. Сообщается о погибших и раненых

36 минут назад

Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник».

По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

После того, как была открыта стрельба, в «Крокус Сити Холл» произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Официальных данных от силовых ведомств о произошедшем и о возможных жертвах пока нет. Как сообщают российские информагенства, на место происшествия выехали московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что 12 человек погибли, 35 ранены в результате стрельбы.

«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, который оказался очевидцем нападения, передает, что «точно есть раненые».

Агентство сообщает, что стрельбу из автоматического оружия начали три человека в камуфляже, которые ворвались в партер концертного зала.

После этого, по его словам корреспондента агентства, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, видео которого уже расходятся в соцсетях.

«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», - передает «РИА Новости» слова своего корреспондента.

По данным Baza, из-за пожара более 100 человек оказались заблокированы в здании «Крокус Сити Холл».
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22.03.2024 20:34 Ответить
Это уже было - Норд Ост, Рязанский сахар....гэбьё убивает, чтобы обвинить украинцев и вызвать мотивацию мстить = очередная мобилизация.
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22.03.2024 20:37 Ответить
так в рашке ничего не меняется
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22.03.2024 20:40 Ответить
кулявлоб 👎👎👎
де стіна? де гроші?
місце цього попидька за гратами
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22.03.2024 18:17 Ответить
Ще однк тупириле. За клована голосував?
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22.03.2024 18:23 Ответить
Цікаво, що він вам зробив?
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22.03.2024 18:52 Ответить
Огидно дивитись як колись круті амери перетворились на абосранає ано...
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22.03.2024 18:24 Ответить
Сеня тролль.
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22.03.2024 18:31 Ответить
Сенька, зайчик запахло виборами!
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22.03.2024 18:34 Ответить
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22.03.2024 18:38 Ответить
Щось набігло тролятини проти шанованого пана Яценюка - значить все правильно говорить.

Хто би що не казав а пан Яценюк своєю про-українською патріотичною позициєю і вмінням договорюватись і переконувати Західних партнерів спас економічне становище України після розграбунку її і втечі "ручководителей" янукОвощей в 2014.

Один з найкращих премєр-міністрів України. Це за нього стали прибутковими держпідприємства які до цього завжди були в збитках (олігархат тупо викачував з них гроші через назначення на керівництво "своїх" людей), тай при зЕлені зараз також стали збиткованими.
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22.03.2024 18:45 Ответить
ага
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22.03.2024 18:47 Ответить
Кацапи , фасссс,
адже вас глючить від Арсена Яценюка , який спас Украину після того,
коли ригоАнали і Хам вкрали все бабло в нашій краіні 😠
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22.03.2024 18:52 Ответить
Браво, Арсен.
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22.03.2024 19:01 Ответить
- Мені потрібен твій одяг, черевики і мотоцикл.
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22.03.2024 19:11 Ответить
Яценюк всього навсього одна із гнид, які довели Україну до сьогодення.
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22.03.2024 19:18 Ответить
Тауруси могли б знищувати рашистські електростанції, але німецьке лайно проти
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22.03.2024 19:30 Ответить
Яким мудрим і войовничим став Сєня! Аж страшно! а ще як вийде на арену Сєня Рюкзаков,ото буде мозкова атака....Ця гнійна публіка перед можливими виборами активізувалася,один з Маямі йде вперед,а Рюкзаков з тилу разом з Мартиненком зайде. Жалко,їх соратника Киву темні сили шльопнули,ато вони б показали,як треба керувать мудрим нарідом....
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22.03.2024 19:36 Ответить
В Києві Яценюк.
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22.03.2024 20:58 Ответить
яценюку потрібен літак??
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22.03.2024 19:40 Ответить
Краще ніж тратити гроші на організацію цього безтолкового безпекового пи@дабольства на рівні молодших класів школи , задонатили б на ЗСУ
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22.03.2024 19:46 Ответить
Яценюку респект і подяка за те , що відстоює і відстоював
інтереси України ,
а торолякам , різнокаліберним, поскоріше втопитися
у власному лайні , бо ви дістали нашу країну своїм по@уїстским
відношенням до людей , які дбають про країну !!
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22.03.2024 20:24 Ответить
Зевлада до сих пір не знає як дискредитувати Яценюка, і кроликом Сенею його в Кварталі малювали, щоб дибіли поржали і стіну на кордоні згадуть (можливо єдиний його прокол за всю кар'єру) Якщо б наші політики мали хоча би 10% його розуму то вже не виглядали би так смішно.
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22.03.2024 22:58 Ответить
Нам нужно не только противоракетное оружие, нам нужны ракеты, чтобы бить по России, - Яценюк Источник:

ДА И ЗАБОР ДОСТРОИТЬ
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22.03.2024 23:17 Ответить
Мой идиот, а ты не пробовал на "точке У" требовать найти написанную букву "У"?
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23.03.2024 10:48 Ответить
 
 