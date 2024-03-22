Министр обороны Дании Поульсен о помощи Украине: Через два-три года Западу будет поздно просыпаться

Страны НАТО могут и должны делать больше для поддержки Украины, иначе через 2-3 года будет слишком поздно.

Такое мнение на Киевском форуме по безопасности высказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает Цензор.НЕТ.

"Почему я сегодня здесь? Чтобы пообщаться с народом Украины и заявить, что мы будем здесь столько, сколько потребуется", - сказал он.

Министр подчеркнул, что страны НАТО должны работать на долгосрочную перспективу, ведь агрессия России касается не только Украины.

"Россия не остановится и пойдет дальше. Если сегодня мы не будем действовать, завтра будет поздно. Сегодня ключевой фактор - это фактор времени. Через 2-3 года будет уже поздно "просыпаться" всем другим странам", - подчеркнул Поульсен.

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Он отметил недостаточные расходы некоторых членов НАТО на оборону и проблемы европейского военно-оборонного комплекса, в частности, с производством снарядов.

"Это скандал, что мы не можем производить достаточное количество боеприпасов", - отметил он.

Поульсен призвал страны Запада ускорить инвестиции в безопасность.

"Мы должны показать России, что готовы себя защищать", - сказал Поульсен.