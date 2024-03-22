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Новости Помощь Украине
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Министр обороны Дании Поульсен о помощи Украине: Через два-три года Западу будет поздно просыпаться

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

Страны НАТО могут и должны делать больше для поддержки Украины, иначе через 2-3 года будет слишком поздно.

Такое мнение на Киевском форуме по безопасности высказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает Цензор.НЕТ.

"Почему я сегодня здесь? Чтобы пообщаться с народом Украины и заявить, что мы будем здесь столько, сколько потребуется", - сказал он.

Министр подчеркнул, что страны НАТО должны работать на долгосрочную перспективу, ведь агрессия России касается не только Украины.

"Россия не остановится и пойдет дальше. Если сегодня мы не будем действовать, завтра будет поздно. Сегодня ключевой фактор - это фактор времени. Через 2-3 года будет уже поздно "просыпаться" всем другим странам", - подчеркнул Поульсен.

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Он отметил недостаточные расходы некоторых членов НАТО на оборону и проблемы европейского военно-оборонного комплекса, в частности, с производством снарядов.

"Это скандал, что мы не можем производить достаточное количество боеприпасов", - отметил он.

Поульсен призвал страны Запада ускорить инвестиции в безопасность.

"Мы должны показать России, что готовы себя защищать", - сказал Поульсен.

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22.03.2024 17:05 Ответить
"Чому я сьогодні тут? Щоб поспілкуватися з народом України і заявити, що ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно", - сказав він. ДОКУЯ В УКРАЇНІ ТИХ , ЩО СПІЛКУЮТЬСЯ З ЇЇ НАРОДОМ , ОБМАНЮЮЧИ ЙОГО ЛИЦЕМІРНИМИ , ПУСТОПОРОЖНІМИ ОБІЦЯНКАМИ. МАЛО ТИХ, ЩО РЕАЛЬНО БАЖАЮТЬ І РОБЛЯТЬ ВСЕ, ЩОБ УКРАЇНА ДЕОКУПУВАЛА СВОЇ ТЕРИТОРІЇ І НЕ ХОРОНИЛА ,ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ДОПОМОГИ ( ВІД СПІЛКУВАЛЬНИКІВ) ,СВОЇХ ЗАХИСНИКІВ ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ...
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22.03.2024 17:12 Ответить
На мій погляд, Західу треба було як шо не засинати у 1991 році, то прокинутись ще тоді, колимосковити вдерлись до Ічкерії.
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22.03.2024 17:26 Ответить
Знову ці мантри !
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22.03.2024 19:27 Ответить
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22.03.2024 19:41 Ответить
 
 