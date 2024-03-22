Использование доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине законно, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование доходов от замороженных российских активов станет показателем большой поддержки со стороны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Использование доходов (от замороженных активов российского Центробанка. - Ред.) и направление их в направлении военной помощи – это огромный шаг вперед. Это полностью защищенная законом процедура. Мы четко придерживаемся международного права и других законов, которые нужно принять во внимание", - отметил канцлер.

По словам Шольца, не нужно создавать какие-либо новые "конструкции" для использования этих денег, ЕС направит их напрямую на приобретение амуниции и оружия для Украины.

Это станет показателем большой поддержки со стороны Евросоюза, добавил канцлер.

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