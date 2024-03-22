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Использование доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине законно, - Шольц

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование доходов от замороженных российских активов станет показателем большой поддержки со стороны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Использование доходов (от замороженных активов российского Центробанка. - Ред.) и направление их в направлении военной помощи – это огромный шаг вперед. Это полностью защищенная законом процедура. Мы четко придерживаемся международного права и других законов, которые нужно принять во внимание", - отметил канцлер.

По словам Шольца, не нужно создавать какие-либо новые "конструкции" для использования этих денег, ЕС направит их напрямую на приобретение амуниции и оружия для Украины.

Это станет показателем большой поддержки со стороны Евросоюза, добавил канцлер.

Читайте также: Австрия не поддержала идею закупки оружия для Украины на доходы от замороженных активов РФ

Автор: 

Шольц Олаф (912) актив (94)


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Шольц - не бизнесмен . Він не розуміе, що прибутків просто не буде А активи у россіян збережуться.

ТОМУ треба відбирати активи
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22.03.2024 17:19 Ответить
Може Шольц хоче сам платити репарацію Україні замість ху&ла?!

Прибутки з активів це мізер (1-3%? )
Вони ніяк не закриють збитки України.

Якщо Шольц хоче покласти весь тягарь фінансових витрат на Німетчину, це його вибір. Але німці будуть не в захваті…

А якщо він хоче зберегти активи кацапів, путін-ферштейн, то ганьба йому та муттер Меркель теж.
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22.03.2024 17:39 Ответить
Шольц - дурное трусло. Його хтось пугае з його оточення . Він себе веде як Янек після зустрічі в Сочі. Придивиться уважно.
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22.03.2024 17:42 Ответить
«За словами Шольца, не потрібно створювати якихось нових "конструкцій" для використання цих грошей, ЄС направить їх напряму на придбання амуніції та зброї для України. Джерело: »…?

Не, дарагой. Надо!
» надо Федя. Надо»

Потрібні нови інструменти для використання/ передачі Україні заморожених активів.

Чим більше Шольц говорить, тем більше він визивае негативу.

Ху&ло-Трамп-Саліван-Шольц - Орбан…
Оць ланцюг Зла для світу та України.
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22.03.2024 17:48 Ответить
Мова не має йти про прибутки-
Тут квінтестеція всієї політики-

Европа - розділена навпіл-
Якщо не хватить сил...
І не буде літаків...

Не буде Еврозони, таки...
Всюди пісні Кобзона-
Російські танки...

Мої вітання...
В тому числі і Германії...
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22.03.2024 18:48 Ответить
Шольц, був міністром фінансів, в уряді меркель…
Але за допомогу Українцям, дякуємо Німеччині
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22.03.2024 17:23 Ответить
тому, ще не відомо, хто кого тримає за яйця. олаф знає про кожний пфеніг, що витратила комсомолка анжєлка.
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22.03.2024 17:27 Ответить
мені не подобається німецьке пиво.
а чеське, дуже подобається!
українське, крафтове пиво, надзвичайно смачне.
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22.03.2024 17:25 Ответить
Шольц намагається ЗАБОЛТАТЬ допомогу Таурсами будь-якими темами. "Завтра бабця буде пекти кексики! Смачні! Пальці проковтнути можна ! Таурси - це ж не смаколики."
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22.03.2024 19:15 Ответить
 
 