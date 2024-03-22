Использование доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине законно, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование доходов от замороженных российских активов станет показателем большой поддержки со стороны Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Использование доходов (от замороженных активов российского Центробанка. - Ред.) и направление их в направлении военной помощи – это огромный шаг вперед. Это полностью защищенная законом процедура. Мы четко придерживаемся международного права и других законов, которые нужно принять во внимание", - отметил канцлер.
По словам Шольца, не нужно создавать какие-либо новые "конструкции" для использования этих денег, ЕС направит их напрямую на приобретение амуниции и оружия для Украины.
Это станет показателем большой поддержки со стороны Евросоюза, добавил канцлер.
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ТОМУ треба відбирати активи
Прибутки з активів це мізер (1-3%? )
Вони ніяк не закриють збитки України.
Якщо Шольц хоче покласти весь тягарь фінансових витрат на Німетчину, це його вибір. Але німці будуть не в захваті…
А якщо він хоче зберегти активи кацапів, путін-ферштейн, то ганьба йому та муттер Меркель теж.
Не, дарагой. Надо!
» надо Федя. Надо»
Потрібні нови інструменти для використання/ передачі Україні заморожених активів.
Чим більше Шольц говорить, тем більше він визивае негативу.
Ху&ло-Трамп-Саліван-Шольц - Орбан…
Оць ланцюг Зла для світу та України.
Тут квінтестеція всієї політики-
Европа - розділена навпіл-
Якщо не хватить сил...
І не буде літаків...
Не буде Еврозони, таки...
Всюди пісні Кобзона-
Російські танки...
Мої вітання...
В тому числі і Германії...
Але за допомогу Українцям, дякуємо Німеччині
а чеське, дуже подобається!
українське, крафтове пиво, надзвичайно смачне.