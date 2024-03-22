Мы официально говорим, что будем поддерживать Украину настолько интенсивно, насколько нужно, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны, поддерживающие Украину, теперь будут акцентировать свои усилия не только на усилении помощи и на продолжительности, но и на ее интенсивности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По словам французского лидера, Европа и дальше будет оказывать Украине помощь и защиту на фоне российских ракетных ударов и атак на фронте.

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"Мы больше не говорим, что мы будем просто поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет нужно. Мы официально говорим, что будем поддерживать ее настолько интенсивно, насколько будет нужно", - подчеркнул Макрон.

Заявления Макрона по Украине

Ранее президент Франции заявлял, что падение Украины и победа России будут иметь прямые последствия для Франции.

Недавнее заявление Макрона о возможности введения европейских войск в Украину стало неожиданностью, ведь совсем недавно он предостерег от унижения Москвы и настаивал на том, что дипломатические каналы с Путиным должны быть открыты.

А еще он в ответ на вопрос о возможности отправки войск в Украину заявил, что "мы будем готовы отреагировать в целях безопасности Украины и европейцев".

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