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Новости Война
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Мы официально говорим, что будем поддерживать Украину настолько интенсивно, насколько нужно, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны, поддерживающие Украину, теперь будут акцентировать свои усилия не только на усилении помощи и на продолжительности, но и на ее интенсивности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По словам французского лидера, Европа и дальше будет оказывать Украине помощь и защиту на фоне российских ракетных ударов и атак на фронте.

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"Мы больше не говорим, что мы будем просто поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет нужно. Мы официально говорим, что будем поддерживать ее настолько интенсивно, насколько будет нужно", - подчеркнул Макрон.

Заявления Макрона по Украине

Ранее президент Франции заявлял, что падение Украины и победа России будут иметь прямые последствия для Франции.

Недавнее заявление Макрона о возможности введения европейских войск в Украину стало неожиданностью, ведь совсем недавно он предостерег от унижения Москвы и настаивал на том, что дипломатические каналы с Путиным должны быть открыты.

А еще он в ответ на вопрос о возможности отправки войск в Украину заявил, что "мы будем готовы отреагировать в целях безопасности Украины и европейцев".

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Автор: 

Франция (3545) помощь и поддержка (876) Макрон Эмманюэль (1362)


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Топ комментарии
+12
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22.03.2024 19:09 Ответить
+11
Хай Франція дозволить бити їхніми ракетами по території рашки,тоді повірим що їх слова не розходяться з ділом.
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22.03.2024 19:09 Ответить
+8
Макрон-Наполєон,ввєді вайска!
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22.03.2024 19:08 Ответить
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опять пердаки на кацап тв будут дыметь похлеще чем от прилета дррона по нефтебазам)
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22.03.2024 19:08 Ответить
Макрон-Наполєон,ввєді вайска!
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22.03.2024 19:08 Ответить
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22.03.2024 19:09 Ответить
Потрібен снайпер.
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22.03.2024 19:13 Ответить
Хай Франція дозволить бити їхніми ракетами по території рашки,тоді повірим що їх слова не розходяться з ділом.
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22.03.2024 19:09 Ответить
то, скажи, друзяка емманюель: можна ламати кацапські заводи, чи нє?
а ракети видаш?
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22.03.2024 19:11 Ответить
Давай, давай, підтримуй чимось ! Офіційно ! Легіон вже дірки для орденів насвердлив.
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22.03.2024 19:11 Ответить
От конкретно сьогодні потрібна підтримка. Давай, Макрон, підтримуй інтенсивно!
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22.03.2024 19:11 Ответить
Треба кому - українцям чи бункерному бубуїну ?
Мабуть наше відчуття інтенсивності дуже відрізняється.
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22.03.2024 19:14 Ответить
Киздун ти, Макрон.
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22.03.2024 19:14 Ответить
Поки слова - коли сказали шо в Туреччині можна закупити 155мл снаряди - Макрон заартачився
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22.03.2024 19:15 Ответить
так уже ж вроде разартачился)
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22.03.2024 19:19 Ответить
Молодець Макрон! Має власну потужну позицію і не озирається, на отого, маразматичного, воєнного злочинця з московських боліт!
Європейський лідер, а не кріпак сруськага міра, як орбан з фіцо
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22.03.2024 19:17 Ответить
Тільки 46% військовослужбовців з ТЦК брали участь у бойових діях, - відповідь Генштабу на запит нардепів.
І так по всій Армії.
Абсолютна більшість діючи військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.
От вам і відповідь про мобілізацію, про введения французьких військ в Україну.
Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях. А ви хочете, щоб замість них воювали французи чи діди, яких ловлять ці ТЦКшникі?

http://t.me/content_tut_bot
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22.03.2024 19:19 Ответить
Désolé, je suis bavard.
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22.03.2024 19:30 Ответить
Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США
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22.03.2024 19:31 Ответить
теперь будут голосовать за помощь Украине
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22.03.2024 19:35 Ответить
теперь єто когда? сейчас? или на той неделе?
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22.03.2024 19:40 Ответить
на днях
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22.03.2024 19:54 Ответить
Схоже куйло вирішив і макрона залякати, але той виявився не таким сцикуном як шольц.
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22.03.2024 19:33 Ответить
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22.03.2024 19:34 Ответить
В Москве массовый расстрел людей в Крокус Сити Холл из автоматического оружия. Сообщают минимум о 15 погибших. Над зданием густой черный дым.

Что именно произошло, сейчас неизвестно. Но судя по масштабу происходящего, задействованному оружию и массовости жертв - что-то явно из ряда вон. (c)
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22.03.2024 19:35 Ответить
Звідки там люди?
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22.03.2024 19:43 Ответить
это очень хорошо
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22.03.2024 19:43 Ответить
с концерта и на концерт Кабздона
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22.03.2024 19:46 Ответить
Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью
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22.03.2024 19:36 Ответить
Французи москву вже раз спалили...
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22.03.2024 19:44 Ответить
Война закончится а Макрон все будет продолжать говорить... Все збс.
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22.03.2024 19:47 Ответить
В Подмосковье люди в камуфляже устроили стрельбу на концерте. Есть погибшие
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22.03.2024 19:48 Ответить
"Рядовой Магарадзе! Не частИть, не частить!!!" (с)
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22.03.2024 19:51 Ответить
Хтось таки повинен вибити мізки з путінської макітри.
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22.03.2024 19:57 Ответить
https://t.me/c/1198589840/86226 🔥 На москві потужна стрілянина в ТРЦ «Крокус-Сіті-Хол» - відомо про 12 загиблих
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22.03.2024 19:57 Ответить
сьогоднішні, і багато таких як сьогоднішні ракетних обстрілів України вказують поки що , що все сказане "західними ,так званими партнерами України" є офіційна брехня,оскільки її виголошують офіційні західні брехуни...
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22.03.2024 19:58 Ответить
https://t.me/bazabazon/26115 Стрельба в зрительном зале «Крокус сити холла».
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22.03.2024 19:59 Ответить
https://t.me/bazabazon/26121 Здание «Крокус сити холла» в огне.
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22.03.2024 20:02 Ответить
нюхайте лапти запах крови и пороха , это вам полезно
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22.03.2024 20:06 Ответить
У «Крокусі» близько 100 заблоковано вогнем, - росЗмІ

Також у ТРЦ вже падає від вогню кровля.
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22.03.2024 20:08 Ответить
Вангую,там знайдуть слід "укрдиверсантів з СБУ та ГУР". Норд Ост №2.....
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22.03.2024 20:08 Ответить
это путин развлекается ,многоходовочка
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22.03.2024 20:11 Ответить
❗️У роботі Telegram фіксуються перебої роботи

Складнощі з завантаженням фото та відео.
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22.03.2024 20:09 Ответить
Было , но прошло
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22.03.2024 20:22 Ответить
https://t.me/c/1198589840/86232 Момент розстрілу відвідувачів у залі «Крокуса» - 40 загиблих та мінімум 100 поранених
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22.03.2024 20:19 Ответить
Чекаємо на Макрона офіційно підтримати Трампа як кандидата в президенти
Це буде найбільшою підтримкою з часів американської революції
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22.03.2024 20:44 Ответить
Vive la France! 🇫🇷
Make America great again!
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22.03.2024 20:47 Ответить
ядерку дасте ?
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22.03.2024 23:20 Ответить
Макрон гаразд языком строчить,пропиарится решил. Если бы хотел реально помочь,то молча бы помогал.
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23.03.2024 18:34 Ответить
 
 