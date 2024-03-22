Мы официально говорим, что будем поддерживать Украину настолько интенсивно, насколько нужно, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны, поддерживающие Украину, теперь будут акцентировать свои усилия не только на усилении помощи и на продолжительности, но и на ее интенсивности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
По словам французского лидера, Европа и дальше будет оказывать Украине помощь и защиту на фоне российских ракетных ударов и атак на фронте.
"Мы больше не говорим, что мы будем просто поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет нужно. Мы официально говорим, что будем поддерживать ее настолько интенсивно, насколько будет нужно", - подчеркнул Макрон.
Заявления Макрона по Украине
Ранее президент Франции заявлял, что падение Украины и победа России будут иметь прямые последствия для Франции.
Недавнее заявление Макрона о возможности введения европейских войск в Украину стало неожиданностью, ведь совсем недавно он предостерег от унижения Москвы и настаивал на том, что дипломатические каналы с Путиным должны быть открыты.
А еще он в ответ на вопрос о возможности отправки войск в Украину заявил, что "мы будем готовы отреагировать в целях безопасности Украины и европейцев".
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а ракети видаш?
Мабуть наше відчуття інтенсивності дуже відрізняється.
Європейський лідер, а не кріпак сруськага міра, як орбан з фіцо
І так по всій Армії.
Абсолютна більшість діючи військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.
От вам і відповідь про мобілізацію, про введения французьких військ в Україну.
Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях. А ви хочете, щоб замість них воювали французи чи діди, яких ловлять ці ТЦКшникі?
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Что именно произошло, сейчас неизвестно. Но судя по масштабу происходящего, задействованному оружию и массовости жертв - что-то явно из ряда вон. (c)
Також у ТРЦ вже падає від вогню кровля.
Складнощі з завантаженням фото та відео.
Це буде найбільшою підтримкою з часів американської революції
Make America great again!