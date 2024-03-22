В Одессе и Одесском районе вынуждены вводить экстренные отключения света, графики применять невозможно, - ДТЭК
Вследствие значительных повреждений после утренних обстрелов в Одессе и Одесском районе вводятся экстренные отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"Одесса и Одесский район: вынуждены переходить на экстренные отключения света. Графики отключений в настоящее время применять невозможно. Причина: значительные масштабы повреждений после утренних обстрелов".
Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени", – говорится в сообщении.
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Інформація про постраждалих не надходила.
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