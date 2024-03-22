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В Одессе и Одесском районе вынуждены вводить экстренные отключения света, графики применять невозможно, - ДТЭК

світло

Вследствие значительных повреждений после утренних обстрелов в Одессе и Одесском районе вводятся экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Одесса и Одесский район: вынуждены переходить на экстренные отключения света. Графики отключений в настоящее время применять невозможно. Причина: значительные масштабы повреждений после утренних обстрелов".

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени", – говорится в сообщении.

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Автор: 

Одесса (7929) ДТЭК (521) отключение света (427)


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Так прильот тіка шо був. Балістика. Петріоту нема - прогноз очікуваний
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22.03.2024 18:39 Ответить
Зараз по Одеському району завдали ракетного удару балістикою, попередньо є влучення в https://dumskaya.net/news/rossiyskie-okkupanty-obstrelivayut-odessu-v-goro-183004/ua/ енергетичній об'єкт
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22.03.2024 19:04 Ответить
https://t.me/SJTF_Odes/7442 Сили оборони півдня України
Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знов застосував балістику по Одещині.
З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону.
⚡️ В Одеському районі, в місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано.
Інформація про постраждалих не надходила.
⚠️ Будьте свідомі та уважні, оперативно реагуйте на попередження про небезпеку, переходьте в укриття.
‼️ Не заважайте працювати силам оборони і не допомагайте ворогу інформацією про роботу ППО.
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22.03.2024 19:37 Ответить
Де удари у відповідь по кацапськім ЛЕП, трансформаторам, підстанціям?
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22.03.2024 19:05 Ответить
 
 