"Слуги народа" наотрез отказываются комментировать коррупционный скандал с главой АМКУ Кириленко, за назначение которого сами проголосовали, - журналистка Лазур

Народные депутаты "Слуги народа" отказываются журналистам комментировать скандал с имуществом семьи главы АМКУ Кириленко, за назначение кого они голосовали.

Об этом сообщила журналистка Радио Свобода Власта Лазур, передает Цензор.НЕТ.

"Неустанно ищем депутатов от "Слуги народа", которые готовы комментировать эту историю. Ну, в конце концов, они же почти в полном составе голосовали за это назначение. Имейте смелость подискутировать. Но смелости нет. Звоним - отказываются наотрез. Очень умные - советуют обращаться к правоохранителям и юристам. Политические последствия? Нет, не слышали. Это такой стыд", - написала она и прикрепила к своему посту ссылку на расследование журналистов относительно имущества семьи главы АМКУ Кириленко.

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Напомним, журналисты обнаружили, что семья главы АМКУ Павла Кириленко за 4 года приобрела имущество на 70 млн грн. Это имущество в большинстве своем оформлено на родственников жены Кириленко (родителей-пенсионеров и бабушку), семья приобрела в период, когда он возглавлял Донецкую ОГА и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ в 2023 году. При этом никто из родственников не имеет бизнеса, а официальных доходов семье не хватило бы, чтобы приобрести все это имущество, говорится в расследовании.

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