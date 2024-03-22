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"Слуги народа" наотрез отказываются комментировать коррупционный скандал с главой АМКУ Кириленко, за назначение которого сами проголосовали, - журналистка Лазур

Зе!депутат

Народные депутаты "Слуги народа" отказываются журналистам комментировать скандал с имуществом семьи главы АМКУ Кириленко, за назначение кого они голосовали.

Об этом сообщила журналистка Радио Свобода Власта Лазур, передает Цензор.НЕТ.

"Неустанно ищем депутатов от "Слуги народа", которые готовы комментировать эту историю. Ну, в конце концов, они же почти в полном составе голосовали за это назначение. Имейте смелость подискутировать. Но смелости нет. Звоним - отказываются наотрез. Очень умные - советуют обращаться к правоохранителям и юристам. Политические последствия? Нет, не слышали. Это такой стыд", - написала она и прикрепила к своему посту ссылку на расследование журналистов относительно имущества семьи главы АМКУ Кириленко.

Смотрите также: Семья главы АМКУ Кириленко за 4 года приобрела имущества на 70 млн грн, - СМИ. ФОТО

Журналістка Радіо Свобода Власта Лазур про скандал з Кириленком

Напомним, журналисты обнаружили, что семья главы АМКУ Павла Кириленко за 4 года приобрела имущество на 70 млн грн. Это имущество в большинстве своем оформлено на родственников жены Кириленко (родителей-пенсионеров и бабушку), семья приобрела в период, когда он возглавлял Донецкую ОГА и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ в 2023 году. При этом никто из родственников не имеет бизнеса, а официальных доходов семье не хватило бы, чтобы приобрести все это имущество, говорится в расследовании.

Читайте также: Рада назначила экс-главу Донецкой ОГА Кириленко главой Антимонопольного комитета

Автор: 

скандал (4479) Слуга народа (2636) Кириленко Павел (640)


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Топ комментарии
+34
А хто з обранців зебілами не корупціонер і не брехло ?
Хоч одне порядне прізвище у студію.
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22.03.2024 19:07 Ответить
+24
Вор - вору глаз не выклюет!
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22.03.2024 19:02 Ответить
+21
лакеї організованого злочину..
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22.03.2024 19:03 Ответить
Комментировать
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Вор - вору глаз не выклюет!
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22.03.2024 19:02 Ответить
Дидусив и бабус первыми убивать надо а отрубив руки ноги язык вырвал и глаз удалить и ухо пробить и дать пенсию минималка 2640 грн.. пану Кириленко и хай живёт...
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22.03.2024 23:01 Ответить
лакеї організованого злочину..
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22.03.2024 19:03 Ответить
Ну якшо навідріз - одному медибеицели відрізати - почнуть колотися - а то в мовчанку грають
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22.03.2024 19:05 Ответить
Собака сама на себе не гавкає!
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22.03.2024 19:05 Ответить
Іноді гарчить та за своїм хвостом ганяється
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22.03.2024 19:07 Ответить
Скоро! По всій країні!
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22.03.2024 19:05 Ответить
і який від цього КПД ?

нульовий.
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22.03.2024 19:11 Ответить
Ні! - Розстріляти!!!...
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22.03.2024 19:31 Ответить
А хто з обранців зебілами не корупціонер і не брехло ?
Хоч одне порядне прізвище у студію.
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22.03.2024 19:07 Ответить
Бо нарід таке допускає!
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22.03.2024 19:10 Ответить
бо нарід таких депутатів вибирає.

якшо в меню в ресторані замовити гівно, то принесуть гівно. І потім ***** *******, шо воно невкусне.
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22.03.2024 19:12 Ответить
Баба Маня, прибиральниця в ОПі
Хоча з ціми "менеджерами" вже і вцьому не впевнений...
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22.03.2024 19:12 Ответить
Нічого дивного-сваіх нє брасают...
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22.03.2024 19:09 Ответить
А шо такоє АМКУ?
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22.03.2024 19:10 Ответить
Анти Монопольний Комітет України.
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22.03.2024 19:24 Ответить
Дякую, але цю розшифровку повинен робити автор матерілу, а не вимушувати бігати по Гуглу.
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22.03.2024 19:47 Ответить
Повна дискредитація привладних від приблуд95, на посадах у ВРУ КМУ ОПУ СУДАХ ГПУ ОДА та їх призначенців ….

Але ж відповідати за таке ТРЕБА! Хіба, що дехто, як той Бакай з ДУС від Кучми, потікають на московію… Оманські знищують саму Україну, дискредитуючи її перед Західними Партнерами!!
Генпрокурор, ДБР, СБУ НАБУ… та інші, на посадах є, а результату в Україні, так і немає

22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
Необхідний Уряду Національного Спасіння! Без єрмаків татарових, та без отих помічників/наймитів, від партії ригоАНАЛІВ ..
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22.03.2024 19:11 Ответить
Ой, ще як потрібен, але ж не дадуть це зробити
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22.03.2024 19:18 Ответить
на жаль, але присяга Зеленського була 20 травня 19
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23.03.2024 09:46 Ответить
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22.03.2024 19:14 Ответить
Вони всі там ворюги!
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22.03.2024 19:16 Ответить
уся банда зеленського з вошьдьом і опікуном дермаком, згодом, має сісти за грати.. якщо ми таки прийдемо в Європу... от чого вони усією мафією мародерів так впираються
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22.03.2024 19:17 Ответить
Корупціонер вульгаріс.
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22.03.2024 19:26 Ответить
пора этушоблу выносить с креслами
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22.03.2024 19:26 Ответить
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22.03.2024 19:34 Ответить
вор
або як зараз кажуть
ЗЕвор
як і вся влада зе-Говнюкович 2.0
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22.03.2024 19:36 Ответить
А шо тут комментировать?
Красавчик Кириленко!
За такой короткий срок так размахнуться!
Можно тока позавидовать у поучиться у мастера
Что депутаты и делают
Судя по их декларациям
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22.03.2024 19:43 Ответить
нудить
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22.03.2024 19:43 Ответить
...тільки розстріляти.
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22.03.2024 20:10 Ответить
Там усі зелені крадії та їх предводітель недонапалеон🤢🤢🤢, шоб ви уже вдавились 🙏🇺🇦
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22.03.2024 20:44 Ответить
Геноцидники та ворюги...
Щоправда в казці ідіоти зрозуміли, що король голий.
Але в реальному житті ідіоти залишаються ідіотами до кінця..
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22.03.2024 20:44 Ответить
Может вас тоже всех депутаты начать проверять по одному на предмет бабла недвижимости и родственничков? Поэтому они и молчат? Корпоративная солидарность, слышали о таком термине, присуща эта штука не только судьям и прокурорам а и тихим голубым воришкам из владных институций…
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22.03.2024 20:49 Ответить
Згадайте пророчі слова Степана Хмари про зелену злодійкувату зграю, яка з метою безкарного дерибану країни, прийшла до влади під оплески клінічних ідіотів.
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22.03.2024 21:38 Ответить
Рыба гниет изнутри, но все признаки выявляются в голове, потому что туша защищена чешуей. Если чешую счистить, то процессы гниения выйдут наружу не доходя до головы. И если вы определили процессы гниения по голове, знайте, она уже сгнила внутри.

ЭТО ПРО ПОЛИТИКУ
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22.03.2024 23:13 Ответить
Такой партіі фріков і маргіналів ще Україна не бачила.Нівіть РПЛ Ляшка зараз здається еталоном порядочності і відвертості.
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01.04.2024 16:48 Ответить
 
 