В течение суток произошло 57 боевых столкновений, больше всего - на Новопавловском направлении, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 758-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 57 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Всего враг нанес 87 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сегодня противник совершил самую масштабную за последнее время атаку - во время комбинированного удара оккупанты запустили 63 БпЛА и 88 ракет разного типа. В результате в ряде регионов возникли проблемы с энергоснабжением, враг целенаправленно бьет по энергетическим объектам нашей страны. К сожалению, очень много раненых и погибших среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд частных и многоэтажных домов, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Работы по устранению последствий террористической атаки продолжаются.

Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Отрадное, Колодезное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гута-Студенецкая, Блешня, Лисковщина, Карповичи Черниговской области; Бояро-Лежачие, Белополье, Кондратовка, Запселье, Мирополье, Поповка, Дмитровка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Котляровка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Голубевка, Синьковка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены почти 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино, Новобахмутовка, Семеновка, Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

Обстановка на юге

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и аботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись город Херсон и Бургунка, Тягинка, Токаревка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам противника.

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