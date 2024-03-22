82 убитых и 107 раненых. Стрельба на концерте в Москве (обновлено). ВИДЕО

В России очевидцы сообщают о стрельбе в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как отмечается, стрельба началась во время выступления группы "Пикник". По предварительным данным, есть пострадавшие.

По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Сообщается о большом количестве раненых.

По данным "Базы", известно о 35 пострадавших. Дом "Крокус Сити Холл" горит - над ним видны клубы черного дыма.

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Позже в телеграм-канале отметили:

По меньшей мере, 12 человек погибли, пострадали не менее 35 человек.

Точных данных о нападающих пока нет - часть очевидцев говорит, что их было несколько. Стреляли из автоматов, также в здании устроили взрыв.

В "Крокусе" может оставаться около 100 человек. Часть могла укрыться на 1-м этаже, часть отрезана огнем на четвертом этаже. Здание охвачено огнем.

Пожарные не могут начать тушение и спасение - они ожидают спецназовцев.

В "Крокус Сити Холл" отправили 50 бригад скорой помощи.

Обновлено: уже известно о 14 погибших во время стрельбы в "Крокус Сити Холл". Еще по меньшей мере 42 человека получили ранения.

Как позже сообщил источник 112, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" 40 человек погибли и более 100 ранены.

По данным источников телеграмм-канала 112, число погибших во время атаки на Крокус Сити Холл выросло до 82 человек, из них 3 детей.

РИА-Новости пишет, что МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе" на 9 мск, в нем 107 человек.