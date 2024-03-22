82 убитых и 107 раненых. Стрельба на концерте в Москве (обновлено). ВИДЕО
В России очевидцы сообщают о стрельбе в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Как отмечается, стрельба началась во время выступления группы "Пикник". По предварительным данным, есть пострадавшие.
По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Сообщается о большом количестве раненых.
По данным "Базы", известно о 35 пострадавших. Дом "Крокус Сити Холл" горит - над ним видны клубы черного дыма.
Позже в телеграм-канале отметили:
- По меньшей мере, 12 человек погибли, пострадали не менее 35 человек.
- Точных данных о нападающих пока нет - часть очевидцев говорит, что их было несколько. Стреляли из автоматов, также в здании устроили взрыв.
- В "Крокусе" может оставаться около 100 человек. Часть могла укрыться на 1-м этаже, часть отрезана огнем на четвертом этаже. Здание охвачено огнем.
- Пожарные не могут начать тушение и спасение - они ожидают спецназовцев.
В "Крокус Сити Холл" отправили 50 бригад скорой помощи.
Обновлено: уже известно о 14 погибших во время стрельбы в "Крокус Сити Холл". Еще по меньшей мере 42 человека получили ранения.
Как позже сообщил источник 112, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" 40 человек погибли и более 100 ранены.
По данным источников телеграмм-канала 112, число погибших во время атаки на Крокус Сити Холл выросло до 82 человек, из них 3 детей.
РИА-Новости пишет, что МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе" на 9 мск, в нем 107 человек.
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P.S. Тим більше, як пишуть результат Путлєра намальований на 20-30 мільйонів голосів, як мінімум. Така ситуація, не може не турбувати кремлівського педофіла. Тому нас очікує тиждень-два "терактів" та візиток Яроша.
ЯО? дядюшки сі та Моді буде безмежно щасливі і надають буйлу по сраці першими
https://www.youtube.com/watch?v=Y9M5tQEwOUI&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
А звідки кремль знав про план наступу ЗСУ ще навесні 2023 року?
Теж жодних ідей?
І для розуміння наявності таких сил агресора не потрібна шпигунська мережа. А от детальний план наступу з супутника не побачиш і стрілочки напрямів руху бойових частин в бінокль не розгледиш.
Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за напад на популярний концертний майданчик під Москвою в п'ятницю, в результаті якого загинули щонайменше 40 людей і понад 100 отримали поранення після того, як нападники штурмували зал зі зброєю і запалювальними пристроями.
Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад у короткій заяві, опублікованій пов'язаним з ІДІЛ інформаційним агентством "Амак" у Telegram у п'ятницю.
22 БЕРЕЗНЯ РОСІЯНИ ЗАВДАЛИ УКРАЇНІ 88 РАКЕТНИХ ТА 143 АВІАЦІЙНИХ УДАРІВ
Совет Безопасности ООН: ???
Тепер ця постановка в центрі московитів! чєго не смійотесь? ето росия,так казав жирік-підарас!?
А це постановка фашиста путіна:
Норд Ост 1.
Крокус сіті хол 2.
вангую кремль 3.
Стрілки за національністю інгуші. Так, що до України ніяких претензій зі сторони світової спільноти.
То шо це ФСБ ніяких сумнівів немає.
Шмонають при вході сильно. Зброя, БК та СВП були занесені зазлегідь.
Все, як по класиці оперативно - диверсійної роботи.
«Зрелище это жестоко и безобразно!
Стыдятся подобных вещей лишь наивные дети
А в сущности дохлые орки - как это прекрасно!»
Король и Шут ))))))))))))))))))
• Фаизов Ривожидин Зокирджонович (20.05.2004)
• Исмоилов Ривожидин Исломович (25.09.1972)
• Фаизов Мухаммад-Собир Зокирджонович (20.05.2004)
• Насрамаилов Махамадрасул Зарабидинович (21.07.1986)
• Сафолзода Шохинджон Абдугафорович (28.07.2002)
• Назаров Рустам Исроилович (02.01.1995)
Вперьйод расєя