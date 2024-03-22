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82 убитых и 107 раненых. Стрельба на концерте в Москве (обновлено). ВИДЕО

В России очевидцы сообщают о стрельбе в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как отмечается, стрельба началась во время выступления группы "Пикник". По предварительным данным, есть пострадавшие.

По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Сообщается о большом количестве раненых.

По данным "Базы", известно о 35 пострадавших. Дом "Крокус Сити Холл" горит - над ним видны клубы черного дыма.

Смотрите также: Пьяные российские военные устроили стрельбу на месте базирования подразделения. ВИДЕО

Позже в телеграм-канале отметили:

  • По меньшей мере, 12 человек погибли, пострадали не менее 35 человек.
  • Точных данных о нападающих пока нет - часть очевидцев говорит, что их было несколько. Стреляли из автоматов, также в здании устроили взрыв.
  • В "Крокусе" может оставаться около 100 человек. Часть могла укрыться на 1-м этаже, часть отрезана огнем на четвертом этаже. Здание охвачено огнем.
  • Пожарные не могут начать тушение и спасение - они ожидают спецназовцев.

В "Крокус Сити Холл" отправили 50 бригад скорой помощи.

Обновлено: уже известно о 14 погибших во время стрельбы в "Крокус Сити Холл". Еще по меньшей мере 42 человека получили ранения.

Как позже сообщил источник 112, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" 40 человек погибли и более 100 ранены.

По данным источников телеграмм-канала 112, число погибших во время атаки на Крокус Сити Холл выросло до 82 человек, из них 3 детей.

РИА-Новости пишет, что МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе" на 9 мск, в нем 107 человек.

Автор: 

москва (3090) стрельба (3267) теракт (2314)


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Топ комментарии
+167
Пуйло підкинув рязанського сахарку . Треба ж рабсіянам пояснити нову могилізацю
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22.03.2024 20:27 Ответить
+129
ЦЕ БУЛО ВЖЕ - Норд-ост. Потім скажуть шо треба ще більше мобілізувати і ще більше бомбити Україну
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22.03.2024 20:28 Ответить
+107
неділлю назад США попереджали про велику провокацію в підмосковії
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22.03.2024 20:30 Ответить
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Страница 5 из 5
А шо там у кацапов?
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22.03.2024 22:19 Ответить
"Рязанський цукор". Хапайте патрушева!
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22.03.2024 22:19 Ответить
Не здивуємось, якщо це був Гіркін, який "втік" з в'язниці, щоб влаштувати теракт і прискорити його улюблену "всеобщую мобилизацию"
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22.03.2024 22:19 Ответить
"Закликаю постраждалих знайти в собі мужність, підняти білий прапор і розпочати мирні переговори" - Франциск (папа Римський).
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22.03.2024 22:20 Ответить
Вообще не хочу уезжать из Москвы. Все так душевно, по-домашнему.
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22.03.2024 22:23 Ответить
А члєнів гурту пєкнік замочілі, чі нє?
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22.03.2024 22:26 Ответить
Ще не відомо, але абмачілісь вони в будь-якому випадку.
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22.03.2024 23:13 Ответить
Тільки абмачілісь і всьо ???
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23.03.2024 09:20 Ответить
Хотілось би більше, але й 40 дохлих свинособак це добре
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22.03.2024 22:26 Ответить
Уже нашли микроавтобус с украинскими номерами старого образца как написали. Так и вижу, как по москве ездит авто с сине-желтым флагом и никто из кацапов никак не реагирует на них. Скоро найдут и визитку и "боевиков" из Азова. Все тоже, как и раньше.
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22.03.2024 22:29 Ответить
22 БЕРЕЗНЯ РОСІЯНИ ЗАВДАЛИ УКРАЇНІ 88 РАКЕТНИХ ТА 143 АВІАЦІЙНИХ УДАРІВ
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23.03.2024 08:07 Ответить
Чому це "трупи" в котрих стріляли в упор,ожили і не видно слідів крові.Схоже на постановку фсб.
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22.03.2024 22:31 Ответить
Трагікамєдія однако
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23.03.2024 08:00 Ответить
"Теракт" в кількості - одна штука? Ні, цього недостатньо для того щоб подати цю війну як "священну і за виживання" говнорашки. Вважаю, найближчими днями буде ще парочка. Може десь в підвалі ФСБшний цукор детонує, може десь в метро смертниця-наркоманка підірветься. А може щось оригінальніше - типу "хімзброї" чи "біологічної". Але майже гарантовано, що будуть "піднімати градус" напруги, щоб згуртувати населення.
P.S. Тим більше, як пишуть результат Путлєра намальований на 20-30 мільйонів голосів, як мінімум. Така ситуація, не може не турбувати кремлівського педофіла. Тому нас очікує тиждень-два "терактів" та візиток Яроша.
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22.03.2024 22:31 Ответить
Дімка-алкогей вже б"ється в істериці: надо унічтожить лідєров кієвскава рєжима,беспощадно.... Амери про все знали,очевидно від тієї ж агентури,яка дала їм план нападу на Україну 24.03. Тому,навіть якщо,Рашка використає це,як казус беллі на якісь страшні дії,вкл.з ядерним ударом.....інформація що це підстава ФСБ вже відома ЦРУ та МІ-5...
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22.03.2024 22:34 Ответить
Тю і чого так кіпішувать. Це ж Хамас приїхав, з дипломатичним візитом. Все як вони *******.
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22.03.2024 22:36 Ответить
SS- НКВД - фсб відпрацьовує зарплатню . Чуркочухи касабе вбивають чуркочухів касабе . Слава !!!!!!!!!!Так держать , товарісчи !
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22.03.2024 22:41 Ответить
путін це нелюд, це всесвітнє зло. його тільки вбити - інакше світ зальється кров'ю
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22.03.2024 22:43 Ответить
Спецназ и полиция не могли доехать 2 часа)))
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22.03.2024 22:56 Ответить
Бо сцикотно...
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23.03.2024 09:43 Ответить
Або здавайтесь ,або евакуація.За уралом ваше цапське щастя.
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22.03.2024 22:57 Ответить
Не всё так однозначно. Нужно учесть требования всех сторон этого диалога.
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22.03.2024 22:59 Ответить
Ну собственно все, теперь всеобщая мобилизация закручивание гаек у русни(применение тактического ядерного вооружения мейби)?
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22.03.2024 23:02 Ответить
мобілізація ? мужичков з дєрєвєнь? за вбивство масквічей? не смішіть !
ЯО? дядюшки сі та Моді буде безмежно щасливі і надають буйлу по сраці першими
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22.03.2024 23:40 Ответить
Та і йух з ними!
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22.03.2024 23:08 Ответить
перша добра новина за день!!
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22.03.2024 23:20 Ответить
Чето гуся в толпу всаживает рожок, подохит второй рак тоже всаживает рожок - а толпа сидит сидит, очкует но не умирает, кровью не хлещет. В конце все спокойно сидят, оглядываются. Жаль, конечно, я надеялся их там хоть чуть чуть поубивают
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22.03.2024 23:22 Ответить
No Russians - 2
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22.03.2024 23:26 Ответить
Чергова фсбешна провокація
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22.03.2024 23:32 Ответить
Фсб працює👍
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22.03.2024 23:41 Ответить
За яких людей тут пишеться??? - то ж кацапи…🤷🏻‍♂️
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22.03.2024 23:42 Ответить
Хоч і ясно що це фсбшна провокація, яка ж guilty pleasure дивитись як кцпів відстрілюють як скажених псів.
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22.03.2024 23:42 Ответить
Пікнік на обочінє 2024...
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22.03.2024 23:43 Ответить
В окремих телеграм каналах пишуть що відповідальність за теракт у кацапстані взяла на себе ІДІЛ. Навіть тексти арабською мовою оприлюднюють. Важко сказати на скільки це правда. А те що рашкіни спецслужби цім займаються це вірно на 100%
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22.03.2024 23:45 Ответить
Христо Грозев:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9M5tQEwOUI&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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23.03.2024 00:43 Ответить
малавата будєт!
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22.03.2024 23:53 Ответить
Самый главный вопрос. Откуда об этом заранее знали на Западе?
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22.03.2024 23:58 Ответить
Странно, да? В Штатах же и не догадываются о таком понятии, как "разведка"! Это ж только у руских может быть штирлиц! Остальные только завидуют
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23.03.2024 00:16 Ответить
А звідки західні розвідки знали детальний план нападу параші на Україну за 2 місяці до нього? Невже жодних ідей нема з цього приводу?
А звідки кремль знав про план наступу ЗСУ ще навесні 2023 року?
Теж жодних ідей?
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23.03.2024 00:51 Ответить
это мелкий теракт. Сравнили со 100 тыс. группировкой войск на границе....
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23.03.2024 01:31 Ответить
О намерениях рашки западные спецслужбы начали говорить до "учений", а еще когда начались контакты с кротами в Киеве. В полне себе могли узнать инфу о готовящемся отстреле скота из внутреней кухни Фэ эС Бэ 😁
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23.03.2024 04:59 Ответить
Що за дурня? 100-тисячне угрупування на кордоні можна побачити не лише з супутника, але й в бінокль (хоча буданов, рєзніков, данілов, верещук, єрмак, зеленський примудрилися "не бачити" концентрацію стотисячного угрупування на кордоні навіть за добу до вторгнення!).
І для розуміння наявності таких сил агресора не потрібна шпигунська мережа. А от детальний план наступу з супутника не побачиш і стрілочки напрямів руху бойових частин в бінокль не розгледиш.
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23.03.2024 10:12 Ответить
хто мав розум, той і так розумів що війна буде, це питання було часу, а коли кацапня почала під приводом навчань стягувати війсьька навколо України, то тільки дебіли не рзуміли для чого. про те, що буде війна стало зрозуміло ще в 2008 році.
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23.03.2024 07:22 Ответить
Про неминучий напад параші на Україну націоналісти-дисиденти говорили з початку 1990-х, фактично - від моменту отримання Україною Незалежності. Але їх не хотіли чути не лише пересічні українці, але й можновладці типу чучми.
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23.03.2024 10:16 Ответить
Та камон! То все справа рук фсб. Завтра Васіліч, який стабільно грає роль "путлероіда", звернеться до своєї худоби, навішає ***** на вуха і мобілізує іще пару мільйонів м'яса!
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23.03.2024 00:13 Ответить
CNN

Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за напад на популярний концертний майданчик під Москвою в п'ятницю, в результаті якого загинули щонайменше 40 людей і понад 100 отримали поранення після того, як нападники штурмували зал зі зброєю і запалювальними пристроями.

Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад у короткій заяві, опублікованій пов'язаним з ІДІЛ інформаційним агентством "Амак" у Telegram у п'ятницю.
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23.03.2024 00:22 Ответить
Совет Безопасности ООН: Теракт в Подмосковье - отвратительная и трусливая атака
22 БЕРЕЗНЯ РОСІЯНИ ЗАВДАЛИ УКРАЇНІ 88 РАКЕТНИХ ТА 143 АВІАЦІЙНИХ УДАРІВ
Совет Безопасности ООН: ???
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23.03.2024 08:24 Ответить
Це все постановка....як писали кацапи про вбитих Українців в Бучі.
Тепер ця постановка в центрі московитів! чєго не смійотесь? ето росия,так казав жирік-підарас!?
А це постановка фашиста путіна:
Норд Ост 1.
Крокус сіті хол 2.
вангую кремль 3.
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23.03.2024 00:27 Ответить
Не , ну , неплохо так погуляли. поддержеваю. так бы почаще во всех российских городах. Что посеешь то и пожнёшь
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23.03.2024 00:28 Ответить
Якась довбанута кацапка, Паніка, паніка, волає, від її істерики паніка ще більша ...
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23.03.2024 01:06 Ответить
!!
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23.03.2024 01:47 Ответить
Чпокус Сiтi Холоп
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23.03.2024 02:11 Ответить
********* - імперія зла, яку всі ненавідят.
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23.03.2024 02:19 Ответить
Спецназ весь в Україні, залишились одні мусора😁
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23.03.2024 02:24 Ответить
Колись давно поспівчував би, а зараз харя "на всі тридцять два", ще й коньячку хряпну, - не жаль звірину! А ще я казав, кінець війни почнеться з Мац-квакії, і мені ***** за якого сценарію: - нехай гризуть те, в чому самі винні. АРХ М
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23.03.2024 03:39 Ответить
Сподіваюсь Шклярській встиг проспівіти пісню "Ночь" ?
Стрілки за національністю інгуші. Так, що до України ніяких претензій зі сторони світової спільноти.
То шо це ФСБ ніяких сумнівів немає.
Шмонають при вході сильно. Зброя, БК та СВП були занесені зазлегідь.
Все, як по класиці оперативно - диверсійної роботи.
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23.03.2024 04:29 Ответить
у этого урода есть песенка еще про пулю мотылек . не помешало бы покрутить раша-быдлу ..КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР ПАСМАТРИ !!!!! ..
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23.03.2024 08:09 Ответить
Якісь стрільці косоокі,лише 60 цапів утилізували.
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23.03.2024 04:43 Ответить
Це жах)))))
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23.03.2024 04:48 Ответить
Справді, 820 дохляків-кацапів трохи пом'якшив би жах. Але почин непоганий.
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23.03.2024 10:00 Ответить
Божииии, какстрашна ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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23.03.2024 04:57 Ответить
«Неслыханный вздор!» - говорят мне друзья и соседи:
«Зрелище это жестоко и безобразно!
Стыдятся подобных вещей лишь наивные дети
А в сущности дохлые орки - как это прекрасно!»

Король и Шут ))))))))))))))))))
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23.03.2024 05:01 Ответить
Є така прикмета , якщо ускій здохне в себе в дома в ****** ,то в Україну він не ногою . Так що пофігу , хто да як , найважливіші щоб було дуже багато. 40 чи 60 це мало . Та якщо хтось, скаже, що там були жінки, так я відповім , що з тих самок виходять не погані кирувальники дронів , шахедів , та таке інше
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23.03.2024 05:56 Ответить
Це ***** дякує за вибори
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23.03.2024 06:28 Ответить
Вибіралі вибіралі зато уж вибралі
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23.03.2024 08:02 Ответить
Вже знайшли телефон, в котрому 120 разів записана пісня "Батько наш Бандера" і різдвяний концерт гуцульського ансамблю.
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23.03.2024 06:41 Ответить
це фейк і постановка, вони потім всі пішли далі дивитися когцер далі. ніякої стрілянини не було, це кіно знімали.
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23.03.2024 07:25 Ответить
путін пройшов інавгурацію....трошки своїм......а потім всі на війну з Україною....ворог людства,ворог планети Земля...
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23.03.2024 07:53 Ответить
***** в.в. устроил в маскве ..пикник.. и проводит сво урряяяяяя раша быдло уррряяяя
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23.03.2024 08:06 Ответить
КАК ТАМ В САМАЛЕТЕ ГАВАРИЛА САМКА НАВАЛЬНАГА .. МАЛЬЧИК ПРИНЕСИ ВОДКИ МЫ ДАМОЙ ЕДЕМ .. это когда после ..новичка.. они дамой летели из Германии
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23.03.2024 08:13 Ответить
це ж відсилка до кіна "****"
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23.03.2024 09:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fEZffsKJOm8
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23.03.2024 09:16 Ответить
Хорошо,но очень мало кацапни сдохло,
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23.03.2024 08:27 Ответить
помітив по-жизні, шо харошого всіхда не хватає (с) вумная сабака Соня
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23.03.2024 09:14 Ответить
Це орді Сирія боком вилазить, це Алепо-Маріуполь( такі самі методи знищення населення) і вишенька на тортик, в раші майже 40% населення мусульмани тому і хватають українських дітей і вивозять в глибину рассєї.
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23.03.2024 08:44 Ответить
До речі ,тільки що розвідка США підтвердила ,що це раші прилетіло за Сирію і за Чечню. Думаю що настануть часи коли кожному "герою": раш-пілоту , капітану корабля ,командиру іскандеру прилетить відплата і їм і їхнім сім"ям. Кров за кров- істина стародавня як світ!
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23.03.2024 11:01 Ответить
другий день якесь настроєніє піднесене.. с чєго би ета?
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23.03.2024 09:17 Ответить
У Пікніку непогана карма, треба давати концерт у Кремлю, толку буде більше
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23.03.2024 09:23 Ответить
Карма такая ****... 😆😆
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23.03.2024 09:29 Ответить
Кожному хто купив квиток на концерт Пікнік, концерт Кобзона у подарунок!
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23.03.2024 09:58 Ответить
Як і у першій чеченськівійни ФСБ-РУЛИТЬ!(з підривом багатоповерхівок). Тепер у путлера проблем з мобілізацією-не буде! Москичі і пітерці вишукаються у черги біля....воєнкоматів-всі на фронт!МАТЬ-РОДИНА зовет....
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23.03.2024 10:05 Ответить
"Предварительный список подозреваемых террористов устроивших вчера массовый расстрел мирных людей:
• Фаизов Ривожидин Зокирджонович (20.05.2004)
• Исмоилов Ривожидин Исломович (25.09.1972)
• Фаизов Мухаммад-Собир Зокирджонович (20.05.2004)
• Насрамаилов Махамадрасул Зарабидинович (21.07.1986)
• Сафолзода Шохинджон Абдугафорович (28.07.2002)
• Назаров Рустам Исроилович (02.01.1995)
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23.03.2024 10:11 Ответить
Підарів мотивують до нової війни? Кого на цей раз "за трі дня"?
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23.03.2024 10:13 Ответить
дивуе що там візитку Яроша ще не знайшли, але думаю ще знайдут і сліди приведут в Україну. а за себе скажу, от чомусь зовсім не шкода вбитих кацапів, це ж ті самі які всикались від окупації Криму і від бомбардувань наших міст.
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23.03.2024 10:20 Ответить
Кацапи нічого не вміють вигадувати самі - тільки мавпувати і копіювати 🤣
Вперьйод расєя
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23.03.2024 10:46 Ответить
Дивно,що амери й досі не закликали припинити напади та російські концертні зали,а то ціни на квитки на концерти в усьому світі ростуть.....
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23.03.2024 10:48 Ответить
скорей бы они друг друга перебили.нация рабов.их шпилят а им видать в кайф.хуйня их по корень вырезает а они от этого прутся.
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23.03.2024 10:53 Ответить
Це те що мало статись після "виборів", тепер тупін отримав карт бланш на усе що завгодно.
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23.03.2024 11:02 Ответить
Відправились на довічний пікнік)))
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23.03.2024 11:17 Ответить
Вове пу....все пох....ю!Шоу продолжается...Пока рашоплемя не поменяет вождя и фсбешную свору шоу будет продолжатся.
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23.03.2024 17:41 Ответить
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