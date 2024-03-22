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Разведывательные дроны и обеспечение систем ПВО: Великобритания объявила о новом пакете помощи для ВСУ
Великобритания объявила о новой военной помощи для Украины, направленной, в частности, на усиление противовоздушной обороны.
Об этом сообщило Министерство обороны государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По данным оборонного ведомства, в новый пакет стоимостью 60 млн фунтов ($75 млн) от Международного фонда для Украины под управлением Великобритании войдут разведывательные беспилотники для поддержки Вооруженных сил Украины.
Пакет также будет содержать 20 млн фунтов ($25 млн.) на обеспечение систем противовоздушной обороны, чтобы помочь сохранить украинское небо.
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Поки що він тільки *******, а зброї для України передає найбільше Німеччина.