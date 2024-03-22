Разведывательные дроны и обеспечение систем ПВО: Великобритания объявила о новом пакете помощи для ВСУ

Великобритания объявила о новой военной помощи для Украины, направленной, в частности, на усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщило Министерство обороны государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным оборонного ведомства, в новый пакет стоимостью 60 млн фунтов ($75 млн) от Международного фонда для Украины под управлением Великобритании войдут разведывательные беспилотники для поддержки Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Россия продолжит бить по критической инфраструктуре Украины, пока не закончатся ракеты и самолеты, - британская разведка

Пакет также будет содержать 20 млн фунтов ($25 млн.) на обеспечение систем противовоздушной обороны, чтобы помочь сохранить украинское небо.