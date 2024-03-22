РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9379 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
4 658 7

Разведывательные дроны и обеспечение систем ПВО: Великобритания объявила о новом пакете помощи для ВСУ

Розвідувальний дрон

Великобритания объявила о новой военной помощи для Украины, направленной, в частности, на усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщило Министерство обороны государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным оборонного ведомства, в новый пакет стоимостью 60 млн фунтов ($75 млн) от Международного фонда для Украины под управлением Великобритании войдут разведывательные беспилотники для поддержки Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Россия продолжит бить по критической инфраструктуре Украины, пока не закончатся ракеты и самолеты, - британская разведка

Пакет также будет содержать 20 млн фунтов ($25 млн.) на обеспечение систем противовоздушной обороны, чтобы помочь сохранить украинское небо.

Автор: 

Великобритания (5027) помощь (7882)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуемо.
показать весь комментарий
22.03.2024 21:05 Ответить
Це все дуже добре… але Сунаку саме місце серед індусів…. якось він зливається з ландшафтом а ініціативу перехоплює Макрон ….
показать весь комментарий
22.03.2024 21:05 Ответить
Довбойоб?
показать весь комментарий
22.03.2024 21:14 Ответить
Эмігрант-ухилянт…?
показать весь комментарий
22.03.2024 21:18 Ответить
Ініціативу по чому по блокуванні зерна з України, читай новину вище.
Поки що він тільки *******, а зброї для України передає найбільше Німеччина.
показать весь комментарий
22.03.2024 21:59 Ответить
Дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
22.03.2024 21:41 Ответить
 
 