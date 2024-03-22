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Киевляне помогут громадам Харькова и Запорожья, наиболее пострадавшим от ракетной атаки минувшей ночью, - Кличко

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предложил помощь от столицы Харькову и Запорожью, наиболее пострадавшим в результате ракетной атаки россиян минувшей ночью. Помощь будет отправлена, как только Киев получит перечень самого необходимого от мэров этих городов.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Киев поможет городам, наиболее пострадавшим от варварской атаки врага минувшей ночью. В частности, Харькову и Запорожью. Говорил с их руководителями, предложил помощь. Сейчас они формулируют главные потребности и столица, что сможет, оперативно отправит", - сообщил Кличко.

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"Убежден, что в рамках Ассоциации городов мы можем консолидированно отреагировать и поддержать города и поселки. Определяем, что нужно другим пострадавшим от атаки громадаы. Но то, чем могут помочь другие громады", - подчеркнул глава АГУ Виталий Кличко.

Смотрите также: Передали на фронт 150 дронов, систему РЭБ и бронированный автомобиль, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

Запорожье (2682) Кличко Виталий (4653) Харьков (7588) Ассоциация городов Украины (17)


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Кличко молодець, він як Макрон, має власну гідність і честь!
А ота отара, з приблуд95, то наслідки/спадщина від совдепії з 2019 року!
Бачили очі, що брали, то їжте …
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22.03.2024 21:25 Ответить
Виталька и честь-это,извините, оксюморон. ЧСВ-да,но не честь.Откуда,как говорится,в ж.пе алмазы.
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22.03.2024 23:15 Ответить
Коли Віталік каже допоможемо, мені хочеться кричати, рятуйтесь, хто може!
Колись цей спасатель, потерпілим від шахрая забудовника Войцеховського вже "допоміг" тим, що недобудовані ЖК віддав рейдерам
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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22.03.2024 21:29 Ответить
Ти вже ****** зі своїми недобудованими жк.
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23.03.2024 05:47 Ответить
киев пухнет от баблища. клычку б почаще выступать с подобными инициативами - цены б ему не было. а так - есть.
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23.03.2024 00:20 Ответить
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23.03.2024 01:46 Ответить
А хто нормальний ходить у даринок? Там ціни на турецьке і польське лайно просто космос. При цьому треба у трусах стояти міряти щось під прилавком як у 90-х.
Майже у всіх тц є море дешевих торговельних марок. Нах. той даринок.
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23.03.2024 05:50 Ответить
У киян до кличка є багато претензій, однак допомога міста бойовим підрозділам і містам, що постраждали - це дуже правильні вчинки.
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23.03.2024 05:54 Ответить
 
 