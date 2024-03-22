Киевляне помогут громадам Харькова и Запорожья, наиболее пострадавшим от ракетной атаки минувшей ночью, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко предложил помощь от столицы Харькову и Запорожью, наиболее пострадавшим в результате ракетной атаки россиян минувшей ночью. Помощь будет отправлена, как только Киев получит перечень самого необходимого от мэров этих городов.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Киев поможет городам, наиболее пострадавшим от варварской атаки врага минувшей ночью. В частности, Харькову и Запорожью. Говорил с их руководителями, предложил помощь. Сейчас они формулируют главные потребности и столица, что сможет, оперативно отправит", - сообщил Кличко.
"Убежден, что в рамках Ассоциации городов мы можем консолидированно отреагировать и поддержать города и поселки. Определяем, что нужно другим пострадавшим от атаки громадаы. Но то, чем могут помочь другие громады", - подчеркнул глава АГУ Виталий Кличко.
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А ота отара, з приблуд95, то наслідки/спадщина від совдепії з 2019 року!
Бачили очі, що брали, то їжте …
Колись цей спасатель, потерпілим від шахрая забудовника Войцеховського вже "допоміг" тим, що недобудовані ЖК віддав рейдерам
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Майже у всіх тц є море дешевих торговельних марок. Нах. той даринок.