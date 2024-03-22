В Харькове возобновлено энергоснабжение 310 тыс. потребителей, остаются без электроэнергии – 360 тыс., - Минэнерго

Энергетики в течение суток вернули свет более 1 миллиону потребителей, которые обесточились из-за вражеских обстрелов и сетевых ограничений. В Харькове заживлено 310 тысяч потребителей.

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Энергетики вернули свет 310 тысячам потребителей г. Харькова. Остаются без електроснабжения 360 тысяч потребителей. Заживлена вся критическая инфраструктура города. Продолжаются восстановительные работы. Потребители Харьковской области, которые выключались из-за утренних обстрелов областного центра, заживлены.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В Одесской области остаются без света 177 тысяч потребителей, которые временно обесточены из-за сетевых ограничений. Вечером из-за значительных повреждений и нагрузок на систему введены экстренные отключения света.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Заживлены все потребители, которые выключались в результате ракетных обстрелов. Однако на период вечернего максимума потребления вводятся сетевые ограничения: отключено 30,8 тысяч потребителей в 51 населенном пункте.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за вражеских обстрелов остаются отключенными 25,5 тысяч абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

После обстрелов остаются без напряжения 137 абонентов. Также по технологическим причинам выключались 5924 потребителя – все заживлены.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все 2,5 тысячи потребителей, обесточивавшихся в результате утреннего удара, заживлены.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Энергетики восстановили поврежденную воздушную линию, заживлены 1200 потребителей. Остаются без напряжения 6940 потребителей в 73 населенных пунктах.

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