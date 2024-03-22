В Конгрессе инициируют отстранение Джонсона от должности спикера Палаты представителей, - The Hill

По информации издания The Hill, член Палаты представителей США и соратница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера-однопартийца Майка Джонсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Грин подала ходатайство об увольнении спикера Джонсона – тот самый процедурный шаг, который привел к устранению бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в октябре прошлого года.

Грин обвинила Джонсона в том, что он слишком многое отдал президенту США Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства. Она предположила, что серьезно обдумывает возможность подать ходатайство об уходе Джонсона с должности спикера.

Как пишет The Hill, пока неясно, будет ли иметь Грин достаточную поддержку, чтобы отстранить спикера. Это связано с тем, что ряд единогласно проголосовавших за отстранение Маккарти демократов говорят, что поддержат Джонсона, если тот продолжит заключать двухпартийные соглашения с Байденом по таким вопросам, как госфинансирование и помощь Украине.

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Ранее Джонсон отказался рассматривать принятый Сенатом пакет помощи Украине, однако пообещал работать над версией закона в Палате представителей, когда Конгресс вернется в Вашингтон после каникул в середине апреля.