В Конгрессе инициируют отстранение Джонсона от должности спикера Палаты представителей, - The Hill
По информации издания The Hill, член Палаты представителей США и соратница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера-однопартийца Майка Джонсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Грин подала ходатайство об увольнении спикера Джонсона – тот самый процедурный шаг, который привел к устранению бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в октябре прошлого года.
Грин обвинила Джонсона в том, что он слишком многое отдал президенту США Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства. Она предположила, что серьезно обдумывает возможность подать ходатайство об уходе Джонсона с должности спикера.
Как пишет The Hill, пока неясно, будет ли иметь Грин достаточную поддержку, чтобы отстранить спикера. Это связано с тем, что ряд единогласно проголосовавших за отстранение Маккарти демократов говорят, что поддержат Джонсона, если тот продолжит заключать двухпартийные соглашения с Байденом по таким вопросам, как госфинансирование и помощь Украине.
Ранее Джонсон отказался рассматривать принятый Сенатом пакет помощи Украине, однако пообещал работать над версией закона в Палате представителей, когда Конгресс вернется в Вашингтон после каникул в середине апреля.
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або американці пошлють Рудого Клоуна мєлкім лєсом, або пропадуть
Нажаль світом керують, в більшості, покидьки та нарциси. А от їх керування здійснюється зі згоди та да за благословінням мудаків і імбіцілів.
І лише невелика кількість народу країни, зазвичай яка не перевищує 10%, вимущена постійно виправляти помилки мудаків і імбіцилів, паралельно виховуючи останніх.
Бий. Але не плутай- зліва сп&а Трампа.
Зправа- Джонсона.
Роби дуплет!
Республіканці , чоловіки ,, що ви їй ніяк ради не дасте . ? За патли і фейсом об підлогу .
Але це не вирішить його грошову кризу, угода все ще стикається з юридичною невизначеністю. Тривають судові процеси, спрямовані на те, щоб заблокувати закриття злиття. Експерти кажуть, що ринок різко переоцінює Trump Media, виходячи з фундаментальних показників компанії. Трампу буде важко скинути акції або навіть закласти їх як заставу.
CNN
Чому послиця-клуша маркарова не переймається головним на сьогодні питанням української амбасади? А це питання - проведення роботи із демократами і республіканцями у Палаті представників Конгресу, їх переконання в тім, щоби решта 26 когресменів від демпартії і принаймні 4 респи підписали петицію https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118 Discharge petition #9 про особливий порядок голосування без участі спікера джонсона законопроєкту HR 5673 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95 млрд.
Щоби врешті добитись винесення цього законопроєкту на голосування й прийняття.
188 голосів, в тому числі одного республіканця вже є. Залишилось зібрати 30...
В голові не вкладається: українські бійці гинуть в смертельній битві з переважаючими силами ворога, без авіаційної, а часто й артилерійської підтримки, а ця зелена жаба жирує у Вашингтоні, власним ресторанним бізнесом займається, замість того, щоби виконувати свої посадові обов'язки.
Зеленському потрібно негайно звільнити цю корумповану і цинічну особу та призначити на її місце компетентного, досвідченого та достойного дипломата!