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Новости
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В Конгрессе инициируют отстранение Джонсона от должности спикера Палаты представителей, - The Hill

джонсон,майк

По информации издания The Hill, член Палаты представителей США и соратница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера-однопартийца Майка Джонсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Грин подала ходатайство об увольнении спикера Джонсона – тот самый процедурный шаг, который привел к устранению бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в октябре прошлого года.

Грин обвинила Джонсона в том, что он слишком многое отдал президенту США Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства. Она предположила, что серьезно обдумывает возможность подать ходатайство об уходе Джонсона с должности спикера.

Как пишет The Hill, пока неясно, будет ли иметь Грин достаточную поддержку, чтобы отстранить спикера. Это связано с тем, что ряд единогласно проголосовавших за отстранение Маккарти демократов говорят, что поддержат Джонсона, если тот продолжит заключать двухпартийные соглашения с Байденом по таким вопросам, как госфинансирование и помощь Украине.

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Ранее Джонсон отказался рассматривать принятый Сенатом пакет помощи Украине, однако пообещал работать над версией закона в Палате представителей, когда Конгресс вернется в Вашингтон после каникул в середине апреля.

Автор: 

Конгресс США (1243) США (27174) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+47
*****, та як же ви заїбали.
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22.03.2024 22:08 Ответить
+28
Чому цим світом керують суцільні мудаки?
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22.03.2024 22:09 Ответить
+18
Господа, позвольте я пробью с ноги!
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22.03.2024 22:09 Ответить
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*****, та як же ви заїбали.
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22.03.2024 22:08 Ответить
Трамп давить на Джонсона. Сиди тихо, а то…
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22.03.2024 22:17 Ответить
Так у вас же країна мрії , зразок демократії , який у дідька тиск ? ((
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22.03.2024 22:41 Ответить
"пропал дом", а ще за моєї памьяті США були Країною Мрії

або американці пошлють Рудого Клоуна мєлкім лєсом, або пропадуть
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22.03.2024 23:04 Ответить
Вони і зараз такими є.
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22.03.2024 23:18 Ответить
єто вже врємєнно... якщо переможе рудий
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23.03.2024 01:19 Ответить
Чому цим світом керують суцільні мудаки?
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22.03.2024 22:09 Ответить
Бо у них відсутні морально-етичні норми , це дозволяє лізти вгору по трупах інших
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22.03.2024 22:42 Ответить
Може тому, що порядні люди не хочуть лізти в це лайно, а байдужі заплющують очі? Кожна людина повинна усвідомити своє право на частину влади, на честь та гідність. Та жити відповідно цим принципам. Інакше нікому буде заважати мудакам.
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22.03.2024 23:02 Ответить
Бєзуммна Грін пофарбувалась

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22.03.2024 23:07 Ответить
Мля, я тепер не засну.
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22.03.2024 23:10 Ответить
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22.03.2024 23:34 Ответить
Ти помиляєшся, друже.

Нажаль світом керують, в більшості, покидьки та нарциси. А от їх керування здійснюється зі згоди та да за благословінням мудаків і імбіцілів.

І лише невелика кількість народу країни, зазвичай яка не перевищує 10%, вимущена постійно виправляти помилки мудаків і імбіцилів, паралельно виховуючи останніх.
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22.03.2024 23:29 Ответить
Бо мудаків, курва, більшість - 73%. Хіба не знав?
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23.03.2024 00:20 Ответить
Господа, позвольте я пробью с ноги!
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22.03.2024 22:09 Ответить
Залюбки

Бий. Але не плутай- зліва сп&а Трампа.
Зправа- Джонсона.

Роби дуплет!
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22.03.2024 22:19 Ответить
усрате нато..(
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22.03.2024 22:12 Ответить
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22.03.2024 22:13 Ответить
Та ви там дістали . !! Що ви ніяк з тією чорноротою ***** не можете нічого вдіяти . Я в шоці .
Республіканці , чоловіки ,, що ви їй ніяк ради не дасте . ? За патли і фейсом об підлогу .
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22.03.2024 22:14 Ответить
То трамп все каламутить
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22.03.2024 22:44 Ответить
Наша пісня дуже нова - починаєм її знову.
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22.03.2024 22:14 Ответить
То вже вибивайте з під нього крісло.
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22.03.2024 22:16 Ответить
Не знаю, але Кенеді вмер після єдиного пострілу. Не розумію, чому світ перестав користуватись подібними методами.
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22.03.2024 22:20 Ответить
За тим пострілом вже велика черга на чолі з путіним. Стрілка нема.
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22.03.2024 22:36 Ответить
Трамп збирається стати багатшим на 3 мільярди доларів після того, як буде схвалено угоду про виведення його компанії на біржу.

Але це не вирішить його грошову кризу, угода все ще стикається з юридичною невизначеністю. Тривають судові процеси, спрямовані на те, щоб заблокувати закриття злиття. Експерти кажуть, що ринок різко переоцінює Trump Media, виходячи з фундаментальних показників компанії. Трампу буде важко скинути акції або навіть закласти їх як заставу.
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22.03.2024 22:18 Ответить
Trump Media & Technology Group, власник соціальної медіа-платформи Трампа Truth Social, яка бореться з труднощами, знаходиться на порозі виходу на біржу наступного тижня. Якщо акціонери проголосують за схвалення злиття Trump Media, Трамп буде володіти акціями на суму понад $3 млрд за поточними ринковими цінами.

CNN
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22.03.2024 22:44 Ответить
Драма Трампа пов'язана з його боротьбою за те, щоб знайти заставу для покриття 464 мільйонів доларів плюс відсотки, щоб він міг оскаржити рішення суду у справі про цивільне шахрайство проти нього, його дорослих синів і його компанії. Якщо він не зможе якимось чином знайти гроші до понеділка, генеральний прокурор Нью-Йорка може почати конфіскацію частини активів Трампа, щоб профінансувати його зобов'язання перед державою.
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22.03.2024 22:51 Ответить
Женіть цього християнського покидька сцяним ганчір'ям
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22.03.2024 22:21 Ответить
не варто. краще демократам з ним домовитись, що якщо він поставить на голосування пакет допомоги Україні, то демократи не проголосують за його відставку, а голосів маговців буде недостатньо, щоб скинути Джонсона з посади.
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22.03.2024 23:05 Ответить
На*уй этого очкастого *****.
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22.03.2024 22:23 Ответить
Давно пора!
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22.03.2024 22:28 Ответить
З того всього хочеться запитати: а де наша дипломатична місія у США?
Чому послиця-клуша маркарова не переймається головним на сьогодні питанням української амбасади? А це питання - проведення роботи із демократами і республіканцями у Палаті представників Конгресу, їх переконання в тім, щоби решта 26 когресменів від демпартії і принаймні 4 респи підписали петицію https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118 Discharge petition #9 про особливий порядок голосування без участі спікера джонсона законопроєкту HR 5673 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95 млрд.
Щоби врешті добитись винесення цього законопроєкту на голосування й прийняття.
188 голосів, в тому числі одного республіканця вже є. Залишилось зібрати 30...
В голові не вкладається: українські бійці гинуть в смертельній битві з переважаючими силами ворога, без авіаційної, а часто й артилерійської підтримки, а ця зелена жаба жирує у Вашингтоні, власним ресторанним бізнесом займається, замість того, щоби виконувати свої посадові обов'язки.
Зеленському потрібно негайно звільнити цю корумповану і цинічну особу та призначити на її місце компетентного, досвідченого та достойного дипломата!
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22.03.2024 22:28 Ответить
Тому що ти дурачок, який не розуміє базових моментів американської політики.
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22.03.2024 22:50 Ответить
Тому, що ота пОслиця виступала проти Лендлізу, та займалась і займається виключно своїм бізнесом. Клала вона на Україну та Українців - їй від дермаків команди не було щось робити для України. Але продовжуйте вірити у те, що все це клятий Трамп, куплений ******, мутить.
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22.03.2024 23:30 Ответить
Вона порошенківська засланка. Невже зільц підмахнув декілька грам коксу коли приймав її на службу?
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23.03.2024 14:20 Ответить
У вибори дітл0хи граються..
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22.03.2024 22:30 Ответить
Марджори Тейлор Грин конченая тварь которая должна висеть на дереве с верёвкой на шее.
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22.03.2024 22:30 Ответить
Дурачок?) Вона нам прекрасну послугу зробила, зробивши Джонсона залежним від демократів.
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22.03.2024 22:52 Ответить
Привели на посаду, як шавку Трампа, а піде обісцяний.
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22.03.2024 22:31 Ответить
Самое смешное, что Джонсон и делал всё то, что делал, чтобы его не убрали с поста спикера, которым он очень дорожит и в итоге всё равно не угоден Трампу и его своре оказался )
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22.03.2024 22:36 Ответить
Невдовзі в скунса Джонсона в політичних колах Америки почнуть плювати всі кому захочеться, сам себе поховав.
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22.03.2024 22:38 Ответить
Я думав це у нас якийсь дурдом в раді, а там реально - ******** !!!
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22.03.2024 22:39 Ответить
Яка хороша новина! Повністю підтримую!
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22.03.2024 22:46 Ответить
і що, демократи купляться на таку дешеву провокацію фанатички-трампонихи?
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22.03.2024 22:49 Ответить
Дуже вчасно, знову бабок не побачемо...
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22.03.2024 22:55 Ответить
Середина квітня блд. Це просто знущання. Союзники блд
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22.03.2024 22:57 Ответить
Ще один доказ того, що магашисти-трампісти не хочуть приймати будь-яких законів в Конгресі, не лише про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Бо спікер джонсон, хотів він того чи ні, але мусів поставити закон про держбюджет на голосування... Нагадаю, попередник Маккарті поставив на голосування лише тимчасовий бюджет на два (чи три? не згадаю) місяці... Тепер поставив джонсон, проголосували (а куди їм було діватися) - і джонсон позбудиться посади...
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22.03.2024 23:00 Ответить
Саме так. Бо трампістам і самому рудому покидьку треба протягнути до виборів, показавши недієздатність і слабкість нинішньої влади в США - що у внутрішніх питаннях, що на міжнародній арені. А тим часом кремлівська повія орбан продовжуватиме обробляти трампа на замовлення куйла
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22.03.2024 23:06 Ответить
Ця Марджорі Зелена аналог української Безуглої я так розумію.
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22.03.2024 23:04 Ответить
Bezugla is Albert Einstein in comparison to Marjorie Taylor Greene. Even Kiva would look super smart next to her. I do not think in any other country she would be elected to public office of any kind, but in the US everything is possible. It is scary to even begin to imagine what her voters look like and what is going on in their heads.
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23.03.2024 00:26 Ответить
Вся біда в авантюристі Трампі який боїтся за свою с.... і колотить все це ,ну а мудрий американський народ повірив в нього.
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23.03.2024 00:09 Ответить
Там теж є "простий нарід".Єдине в чьому відрізняється від нашого-там більшість ******* амеріку.А трамп ніколи не називав америку "повією".
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23.03.2024 05:38 Ответить
...якась безтолкова "Санта-Барбара"
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23.03.2024 08:16 Ответить
 
 