Палата представителей Конгресса одобрила бюджет на $1,2 трлн для избежания шатдауна в США

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет о государственном финансировании в размере 1,2 триллиона долларов, отправив его в Сенат за несколько часов до приостановки работы правительства.

Законопроект получил 286 голосов конгрессменов, 134 проголосовали против. Теперь его должен одобрить Сенат – голосование состоится позже, в пятницу. Более 70% средств пакета будут направлены на оборону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект на рассмотрение по упрощенной процедуре, требующей поддержки двух третей голосов для одобрения.

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Законодатели все еще могут не успеть проголосовать сегодня за финансирование правительства, поскольку эта процедура в Сенате может занять определенное время.

Против одобрения бюджетного пакета преимущественно голосовали члены Республиканской партии: они считают, что законопроект содержит мало их политических приоритетов и предусматривает слишком большие расходы.