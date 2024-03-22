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Палата представителей Конгресса одобрила бюджет на $1,2 трлн для избежания шатдауна в США

Палата представників Конгресу США

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет о государственном финансировании в размере 1,2 триллиона долларов, отправив его в Сенат за несколько часов до приостановки работы правительства.

Законопроект получил 286 голосов конгрессменов, 134 проголосовали против. Теперь его должен одобрить Сенат – голосование состоится позже, в пятницу. Более 70% средств пакета будут направлены на оборону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект на рассмотрение по упрощенной процедуре, требующей поддержки двух третей голосов для одобрения.

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Законодатели все еще могут не успеть проголосовать сегодня за финансирование правительства, поскольку эта процедура в Сенате может занять определенное время.

Против одобрения бюджетного пакета преимущественно голосовали члены Республиканской партии: они считают, что законопроект содержит мало их политических приоритетов и предусматривает слишком большие расходы.

Автор: 

бюджет (4840) Конгресс США (1243)


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Топ комментарии
+4
Повідомляють, що путінські терористи втекли з місця злочину на білому седані. Справа закрита ну як і усі попередні.

Що ж путінські раби хочуть щоб злочинці були покарані найвищою мірою кари але злочинці втекли...

Прецедент для народного гніву створено, тож як раз на часі провести і мобілізацію.

Хто ще сумнівається, що це робота путінських чекістів?
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22.03.2024 22:12 Ответить
+3
Спецназ гру покришив дурну вату і поїхав додому.А ваті розкажуть що це бандери,і все,можна ще тугіше гайки закручувати.Вата буде в зах ваті
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22.03.2024 22:23 Ответить
+1
все як по нотам Чеченської. Якби тоді США вдарили по рукам - 500 000 українців були б живі
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22.03.2024 22:18 Ответить
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22.03.2024 22:10 Ответить
Від цього нам ні гріє , ні знобить ((
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22.03.2024 22:38 Ответить
Повідомляють, що путінські терористи втекли з місця злочину на білому седані. Справа закрита ну як і усі попередні.

Що ж путінські раби хочуть щоб злочинці були покарані найвищою мірою кари але злочинці втекли...

Прецедент для народного гніву створено, тож як раз на часі провести і мобілізацію.

Хто ще сумнівається, що це робота путінських чекістів?
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22.03.2024 22:12 Ответить
все як по нотам Чеченської. Якби тоді США вдарили по рукам - 500 000 українців були б живі
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22.03.2024 22:18 Ответить
Втікали на білій ладі….🥹..

агов русня- стрибай у домовину массово…!!!
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22.03.2024 22:20 Ответить
Спецназ гру покришив дурну вату і поїхав додому.А ваті розкажуть що це бандери,і все,можна ще тугіше гайки закручувати.Вата буде в зах ваті
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22.03.2024 22:23 Ответить
Мобілізація і так поводиться з 2022.
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22.03.2024 22:29 Ответить
Як ми ЩАСЛИВИ за США!
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22.03.2024 22:21 Ответить
На стіну повинно вистачити..
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22.03.2024 22:33 Ответить
ну, всьо. дєло сдєлано. можна на канікули.
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22.03.2024 22:34 Ответить
спочатку у відставку. А потім на пенсію.
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22.03.2024 23:42 Ответить
Ой, а я б ще потягнула…, що люди ще похвилювались, ну як у фільмах, залишається 2 сек до вибуху, а головний герой ледве встигає перерізати дріт…
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22.03.2024 23:01 Ответить
 
 